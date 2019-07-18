Происшествия

сегодня, 15:30

Присяжные вынесли вердикт по делу о смерти от кувалды

36 2178
#присяжные #убийство
Присяжные вынесли вердикт по делу о смерти от кувалды

Подсудимый и жертва были соседями на Соколе.

В Правобережном районном суде Липецка присяжные вынесли вердикт по делу Владимира Унчикова, обвиняемого в убийстве 48-летнего Альберта Васильева. Присяжные признали Унчикова невиновным в убийстве, но сочли, что Унчиков оборонялся. Приговор вынесет председательствующая в процессе судья Ольга Кузнецова. Как считают присяжные, подсудимый не заслуживает снисхождения при определении наказания.

Убийство произошло поздно вечером 30 января 2019 года, указано в обвинительном заключении. Унчиков и Васильев выпивали в гараже последнего и поссорились. Тогда гость схватился за кувалду и нанес Васильеву как минимум пять ударов по голове. Васильев скончался от открытой черепно-мозговой травмы, осложненной множественными травмами мозга. Государственное обвинение стояло на версии убийства, сторона защиты — на том, что Унчиков оборонялся.

Подробности убийства Альберта Васильева GOROD48 рассказала его дочь Алеся. Днем 30 января Альберт Васильев отправился в банк. По дороге он встретил Унчикова, своего соседа по улице Свободный Сокол. Мужчины давно знали друг друга, но никогда тесно не общались. Они вместе отправились в банк, а потом решили съездить искупаться. Купался только Альберт, привыкший к зимнему плаванью. Мужчины замерзли и решили согреться спиртным в гараже дома Васильевых. Что происходило потом, известно только Унчикову. По словам дочери погибшего, Унчиков менял показания. Сначала он говорил, что кто-то третий пришел в гараж и до смерти забил кувалдой его соседа. Потом рассказывал, что оборонялся от напавшего на него Альберта. Якобы он и Васильев боролись на руках, первый постоянно проигрывал и затаил обиду. Результатом этой обиды, по версии Унчикова, стало то, что Васильев бросился его душить — схватил за ворот рубашки и сильно прижал к себе. Якобы обороняясь, Унчиков схватил кувалду и разбил голову соседа. По словам Алеси, в суд приносили рубашку Унчикова — следов борьбы на ней не обнаружили, как и не нашли отметин от заявленного удушения. Родственников убитого смущает путаница в деле.

- Мы хотим, чтобы виновный в смерти Альберта был наказан. Никаких гражданских исков на возмещение вреда мы не заявляли. Нам не нужны его деньги. Нам нужна справедливость, - утверждает сторона потерпевшего. - В версию с самообороной мы не верим. Это, наверное, дело рук дорогостоящих юристов. Подсудимый — состоятельный человек. Мы знаем, что у него в Америке очень хорошо живет сын, и он переводил деньги на защиту. Может быть, и присяжных подкупили.

36 2178
#присяжные #убийство

Комментарии (36)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

3 минуты назад
777, а ему что вообще ничего не будет?
ответить

Размозжил голову кувалдой

10 минут назад
5-ю ударами соседу и это самооборона?Да это маниакальная агрессия+алкогольный делирий.
ответить

Гость

18 минут назад
777, а ему что вообще ничего не будет?
ответить

Пиндос

18 минут назад
5 раз по голове кувалдой, в принципе не может быть самообороной. По описанию повреждений - большая вероятность, что он разбил убиенному голову уже недвижимому. О какой самообороне речь? Я думаю этот приговор будет обжалован без особых проблем.
ответить

Состоятельные-это

23 минуты назад
Директор город48, имеющие свои частные дома,рядом с домом гараж,значит и машина должна быть.Это уже многое,по нашим временам.На Соколе,где они живут,в районе той улицы -хорошие частные дома с гаражами,огородами,возле домов по две-три иномары.Знаю тот район.Я тоже могу и в гараже посидеть и в кабак зайти.
ответить

777

26 минут назад
Да вообще ужас, можно ходить убивать, и тебе за это нечего не будет. Заплатить кучу денег и тебя оправдают. Завтра с другим соседом выпьет что-то не понравится и его убьёт. Все равно нечего не будет. Ужас!!!
ответить

Директор город48

29 минут назад
Так если они такие состоятельные,что по горожам бухают,а не в кабаке коньяк пьют
ответить

Ну да,ну да,

36 минут назад
Яндекс такси, бывает и такое.Но это не алканы-бомжи и другие опустившиеся,а вполне приличные и состоятельные люди.
ответить

Ну, вообще

43 минуты назад
"Присяжные признали Унчикова Невиновным в убийстве"... Г-48, вы за словами следите?
ответить

Яндекс такси

47 минут назад
Странно, а чё мало алканов знакомых друг друга убивает?один кинулся,а второй не из робкого десятка бубен и прошиб
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Дело о жестоком убийстве супругов на улице Демьяна Бедного направлено в суд
#убийство
6
Дело о жестоком убийстве супругов на улице Демьяна Бедного направлено в суд

сегодня, 16:03

Происшествия
В Липецке обворовали детскую школу искусств
#кража
5
В Липецке обворовали детскую школу искусств

сегодня, 14:45

Происшествия
36-летний житель области погиб под колесами электрички
#железная дорога
9
36-летний житель области погиб под колесами электрички

сегодня, 11:22

Происшествия
Напротив набережной перевернулась байдарка с людьми
#происшествия на воде
11
Напротив набережной перевернулась байдарка с людьми

сегодня, 11:06

Происшествия
20-летнего липчанина ограбили на остановке
#грабеж
9
20-летнего липчанина ограбили на остановке

сегодня, 09:49

Происшествия
Липчанин признался в убийстве брата
#убийство #приговор
8
Липчанин признался в убийстве брата

сегодня, 09:35

Происшествия