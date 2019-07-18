Присяжные вынесли вердикт по делу о смерти от кувалды

Подсудимый и жертва были соседями на Соколе.

В Правобережном районном суде Липецка присяжные вынесли вердикт по делу Владимира Унчикова, обвиняемого в убийстве 48-летнего Альберта Васильева. Присяжные признали Унчикова невиновным в убийстве, но сочли, что Унчиков оборонялся. Приговор вынесет председательствующая в процессе судья Ольга Кузнецова. Как считают присяжные, подсудимый не заслуживает снисхождения при определении наказания.



Убийство произошло поздно вечером 30 января 2019 года, указано в обвинительном заключении. Унчиков и Васильев выпивали в гараже последнего и поссорились. Тогда гость схватился за кувалду и нанес Васильеву как минимум пять ударов по голове. Васильев скончался от открытой черепно-мозговой травмы, осложненной множественными травмами мозга. Государственное обвинение стояло на версии убийства, сторона защиты — на том, что Унчиков оборонялся.



Подробности убийства Альберта Васильева GOROD48 рассказала его дочь Алеся. Днем 30 января Альберт Васильев отправился в банк. По дороге он встретил Унчикова, своего соседа по улице Свободный Сокол. Мужчины давно знали друг друга, но никогда тесно не общались. Они вместе отправились в банк, а потом решили съездить искупаться. Купался только Альберт, привыкший к зимнему плаванью. Мужчины замерзли и решили согреться спиртным в гараже дома Васильевых. Что происходило потом, известно только Унчикову. По словам дочери погибшего, Унчиков менял показания. Сначала он говорил, что кто-то третий пришел в гараж и до смерти забил кувалдой его соседа. Потом рассказывал, что оборонялся от напавшего на него Альберта. Якобы он и Васильев боролись на руках, первый постоянно проигрывал и затаил обиду. Результатом этой обиды, по версии Унчикова, стало то, что Васильев бросился его душить — схватил за ворот рубашки и сильно прижал к себе. Якобы обороняясь, Унчиков схватил кувалду и разбил голову соседа. По словам Алеси, в суд приносили рубашку Унчикова — следов борьбы на ней не обнаружили, как и не нашли отметин от заявленного удушения. Родственников убитого смущает путаница в деле.



- Мы хотим, чтобы виновный в смерти Альберта был наказан. Никаких гражданских исков на возмещение вреда мы не заявляли. Нам не нужны его деньги. Нам нужна справедливость, - утверждает сторона потерпевшего. - В версию с самообороной мы не верим. Это, наверное, дело рук дорогостоящих юристов. Подсудимый — состоятельный человек. Мы знаем, что у него в Америке очень хорошо живет сын, и он переводил деньги на защиту. Может быть, и присяжных подкупили.



