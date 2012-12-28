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Происшествия
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сегодня, 14:02
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Пьяный липчанин украл лестницу с машины соседа, а потом ее выбросил
Тем не менее, ему придется ответить перед законом.
«Подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, решил похитить лестницу. Он занес ее в подъезд и оставил в тамбуре возле своей квартиры. Наутро, испугавшись, лестницу выкинул. В содеянном сознался, раскаялся, полностью возместил потерпевшему материальный ущерб», — рассказали в областном управлении МВД.
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