Пьяный липчанин украл лестницу с машины соседа, а потом ее выбросил

Тем не менее, ему придется ответить перед законом.





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21 апреля в отдел полиции № 7 обратился 35-летний житель Липецка с заявлением о краже лестницы прикрепленной ремнями к рейлингам его автомобиля. Причиненный ущерб он оценил в 40 000 рублей. Полицейские выяснили, что лестницу с машины припаркованной у дома на улице Эдуарда Белана украл 37-летний сосед мужчины.«Подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, решил похитить лестницу. Он занес ее в подъезд и оставил в тамбуре возле своей квартиры. Наутро, испугавшись, лестницу выкинул. В содеянном сознался, раскаялся, полностью возместил потерпевшему материальный ущерб», — рассказали в областном управлении МВД.