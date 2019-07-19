НЛМК Live
сегодня, 12:10
Посмотреть выступление гостя НЛМК - Авраама Руссо пришли 22 тысячи липчан
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Места перед главной сценой парка горожане занимали еще за три часа до начала выступления певца.
18 июля главная площадка празднования Дня города и Дня металлурга переместилась в Парк Победы. Подарком от Новолипецкого комбината для металлургов и жителей города стало выступление московского коллектива Bravis Brass Band и певца Авраама Руссо.
Перед началом концертной программы липчан поздравили с праздником руководители области, города, комбината.
«Горжусь тем, что Новолипецкий комбинат вместе с администрациями области и города смогли подарить вам этот яркий праздник. Он продлится еще два дня, думаю, нас с вами ждет еще много интересного», - отметил врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.
Мэр Липецка Евгения Уваркина также подчеркнула роль гиганта металлургии в жизни города: «В нынешнем году мы открываем сразу несколько социально значимых объектов – это и ясельные группы, и обновленные территории парковых зон. Сегодня, когда здесь собралось так много жителей Липецка, возникают просто фантастические ощущения. Давайте вместе с комбинатом создавать праздник».
А председатель благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» Евгения Донских напомнила, что стало доброй традицией начинать массовые открытые мероприятия с Парка Победы, и 2019 год не стал исключением. После слов приветствия врио губернатора сделал общее сэлфи с посетителями парка, и официальная часть уступила место развлекательной.
Необычный коллектив ребят Bravis Brass Band, которые представляют свои аранжировки и кавер-версии модных зарубежных хитов и популярных советских шлягеров исключительно с помощью медных духовых и ударных инструментов, покорил зрителей уже после первой композиции. Мало того, что на духовых инструментах можно сыграть танцевальные хиты задорно, так, что ноги сами пускаются в пляс – артисты не только играли. Они сами себе были подтанцовкой, приглашали зрителей присоединиться к веселью. И даже самое старшее поколение, которое поначалу скептически отнеслось к появлению парней с трубами, не удержалось. Пенсионеры улыбались, комментировали, подпевали и даже подтанцовывали, когда звучали аранжировки советских хитов.
Финалом концертной программы стало выступление известного исполнителя, четырехкратного обладателя премии «Золотой граммофон» Авраама Руссо. Именно его приезд привлек тысячи горожан и гостей города. Многие приходили семьями. Свое выступление известный певец начал со своего хита «Обручальная» («Раз – и ты в белом платье»). Уже первые аккорды знакомой мелодии стали сигналом для отдыхающих. В итоге послушать столичного гостя собрались более 22 тысяч человек, горожане заняли не только территорию перед сценой, яблоку негде было упасть на площадке чуть не до аттракционов.
Перед началом концертной программы липчан поздравили с праздником руководители области, города, комбината.
«Горжусь тем, что Новолипецкий комбинат вместе с администрациями области и города смогли подарить вам этот яркий праздник. Он продлится еще два дня, думаю, нас с вами ждет еще много интересного», - отметил врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.
Мэр Липецка Евгения Уваркина также подчеркнула роль гиганта металлургии в жизни города: «В нынешнем году мы открываем сразу несколько социально значимых объектов – это и ясельные группы, и обновленные территории парковых зон. Сегодня, когда здесь собралось так много жителей Липецка, возникают просто фантастические ощущения. Давайте вместе с комбинатом создавать праздник».
А председатель благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» Евгения Донских напомнила, что стало доброй традицией начинать массовые открытые мероприятия с Парка Победы, и 2019 год не стал исключением. После слов приветствия врио губернатора сделал общее сэлфи с посетителями парка, и официальная часть уступила место развлекательной.
Необычный коллектив ребят Bravis Brass Band, которые представляют свои аранжировки и кавер-версии модных зарубежных хитов и популярных советских шлягеров исключительно с помощью медных духовых и ударных инструментов, покорил зрителей уже после первой композиции. Мало того, что на духовых инструментах можно сыграть танцевальные хиты задорно, так, что ноги сами пускаются в пляс – артисты не только играли. Они сами себе были подтанцовкой, приглашали зрителей присоединиться к веселью. И даже самое старшее поколение, которое поначалу скептически отнеслось к появлению парней с трубами, не удержалось. Пенсионеры улыбались, комментировали, подпевали и даже подтанцовывали, когда звучали аранжировки советских хитов.
Финалом концертной программы стало выступление известного исполнителя, четырехкратного обладателя премии «Золотой граммофон» Авраама Руссо. Именно его приезд привлек тысячи горожан и гостей города. Многие приходили семьями. Свое выступление известный певец начал со своего хита «Обручальная» («Раз – и ты в белом платье»). Уже первые аккорды знакомой мелодии стали сигналом для отдыхающих. В итоге послушать столичного гостя собрались более 22 тысяч человек, горожане заняли не только территорию перед сценой, яблоку негде было упасть на площадке чуть не до аттракционов.
3526