Посмотреть выступление гостя НЛМК - Авраама Руссо пришли 22 тысячи липчан

«Горжусь тем, что Новолипецкий комбинат вместе с администрациями области и города смогли подарить вам этот яркий праздник. Он продлится еще два дня, думаю, нас с вами ждет еще много интересного», - отметил врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.Мэр Липецка Евгения Уваркина также подчеркнула роль гиганта металлургии в жизни города: «В нынешнем году мы открываем сразу несколько социально значимых объектов – это и ясельные группы, и обновленные территории парковых зон. Сегодня, когда здесь собралось так много жителей Липецка, возникают просто фантастические ощущения. Давайте вместе с комбинатом создавать праздник».А председатель благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» Евгения Донских напомнила, что стало доброй традицией начинать массовые открытые мероприятия с Парка Победы, и 2019 год не стал исключением. После слов приветствия врио губернатора сделал общее сэлфи с посетителями парка, и официальная часть уступила место развлекательной.Необычный коллектив ребят Bravis Brass Band, которые представляют свои аранжировки и кавер-версии модных зарубежных хитов и популярных советских шлягеров исключительно с помощью медных духовых и ударных инструментов, покорил зрителей уже после первой композиции. Мало того, что на духовых инструментах можно сыграть танцевальные хиты задорно, так, что ноги сами пускаются в пляс – артисты не только играли. Они сами себе были подтанцовкой, приглашали зрителей присоединиться к веселью. И даже самое старшее поколение, которое поначалу скептически отнеслось к появлению парней с трубами, не удержалось. Пенсионеры улыбались, комментировали, подпевали и даже подтанцовывали, когда звучали аранжировки советских хитов.Финалом концертной программы стало выступление известного исполнителя, четырехкратного обладателя премии «Золотой граммофон» Авраама Руссо. Именно его приезд привлек тысячи горожан и гостей города. Многие приходили семьями. Свое выступление известный певец начал со своего хита «Обручальная» («Раз – и ты в белом платье»). Уже первые аккорды знакомой мелодии стали сигналом для отдыхающих. В итоге послушать столичного гостя собрались более 22 тысяч человек, горожане заняли не только территорию перед сценой, яблоку негде было упасть на площадке чуть не до аттракционов.