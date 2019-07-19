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Посмотреть выступление гостя НЛМК - Авраама Руссо пришли 22 тысячи липчан

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#День города #Авраам Руссо
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Посмотреть выступление гостя НЛМК - Авраама Руссо пришли 22 тысячи липчан

Места перед главной сценой парка горожане занимали еще за три часа до начала выступления певца.

18 июля главная площадка празднования Дня города и Дня металлурга переместилась в Парк Победы. Подарком от Новолипецкого комбината для металлургов и жителей города стало выступление московского коллектива Bravis Brass Band и певца Авраама Руссо.
Перед началом концертной программы липчан поздравили с праздником руководители области, города, комбината. 

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«Горжусь тем, что Новолипецкий комбинат вместе с администрациями области и города смогли подарить вам этот яркий праздник. Он продлится еще два дня, думаю, нас с вами ждет еще много интересного», - отметил врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. 

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Мэр Липецка Евгения Уваркина также подчеркнула роль гиганта металлургии в жизни города: «В нынешнем году мы открываем сразу несколько социально значимых объектов – это и ясельные группы, и обновленные территории  парковых зон. Сегодня, когда здесь собралось так много жителей Липецка, возникают просто фантастические ощущения. Давайте вместе с комбинатом создавать праздник».

А председатель благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» Евгения Донских напомнила, что стало доброй традицией начинать массовые открытые мероприятия с Парка Победы, и 2019 год не стал исключением. После слов приветствия врио губернатора сделал общее сэлфи с посетителями парка, и официальная часть уступила место развлекательной. 

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Необычный коллектив ребят Bravis Brass Band, которые представляют свои аранжировки и кавер-версии модных зарубежных хитов и популярных советских шлягеров исключительно с помощью медных духовых и ударных инструментов, покорил зрителей уже после первой композиции. Мало того, что на духовых инструментах можно сыграть танцевальные хиты задорно, так, что ноги сами пускаются в пляс – артисты не только играли. Они сами себе были подтанцовкой, приглашали зрителей присоединиться к веселью. И даже самое старшее поколение, которое поначалу скептически отнеслось к появлению парней с трубами, не удержалось. Пенсионеры улыбались, комментировали, подпевали и даже подтанцовывали, когда звучали аранжировки советских хитов. 

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Финалом концертной программы стало выступление известного исполнителя, четырехкратного обладателя премии «Золотой граммофон» Авраама Руссо. Именно его приезд привлек тысячи горожан и гостей города. Многие приходили семьями. Свое выступление известный певец начал со своего хита «Обручальная» («Раз – и ты в белом платье»). Уже первые аккорды знакомой мелодии стали сигналом для отдыхающих. В итоге послушать столичного гостя собрались более 22 тысяч человек, горожане заняли не только территорию перед сценой, яблоку негде было упасть на площадке чуть не до аттракционов.  
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#День города #Авраам Руссо
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