«Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было»: Игорь Артамонов объяснил, почему не включались сирены
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«Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было»: Игорь Артамонов объяснил, почему не включались сирены
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Общество
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13 минут назад
Ночью на левом берегу зафиксирована вспышка
Как сообщил губернатор Игорь Артамонов, объект был единичным. На месте его падения работали сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет.
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