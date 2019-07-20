Световым шоу и салютом заканчивается в Липецке День города

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Над площадь Петра в Липецке, где сегодня прошел заключительный праздник Дня города - «От прошлого к будущему», после светового шоу начался салют.Его запускают одновременно с трех точек под музыкальное сопровождение.В заключительной части праздника перед липчанами выступила группа группа «Градусы». Одновременно на площади началось обещанное зависание воздушных шаров со свечением. По оценкам мэрии, на площадь Петра Великого сегодня пришли 50 000 человек.