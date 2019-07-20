Общество

52 минуты назад

Световым шоу и салютом заканчивается в Липецке День города

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#День города
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Над площадь Петра в Липецке, где сегодня прошел заключительный праздник Дня города - «От прошлого к будущему», после светового шоу начался салют.
Его запускают одновременно с трех точек под музыкальное сопровождение.

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В заключительной части праздника перед липчанами выступила группа группа «Градусы». Одновременно на площади началось обещанное зависание воздушных шаров со свечением. По оценкам мэрии, на площадь Петра Великого сегодня пришли 50 000 человек.

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#День города
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Комментарии (9)

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Ннн

5 минут назад
Шикарный салют,день города отметили на ура и пусть пердуны,которые недовольны бздят дальше,Ура!!!
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Смеюсь и плачу

5 минут назад
Градусы-великолепны, салют просто бомба!
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Алкан с пятнадцатого

10 минут назад
Надо каждую субботу так делать.
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Алкан с тракторного

12 минут назад
Ни че так попукали.
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Дмитрийй

12 минут назад
Ходил сегодня на салют в Липецке! Салют просто был шикарный я "чют" от шикарного салюта обалдел просто.
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Злые люди в Липецке

26 минут назад
Красота!!!!Шикарный салют!!!!
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знающая

39 минут назад
Конечно, шикарный, Липецких не пустили- салют готовили Москвичи!
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Гостья

44 минуты назад
Шикарный салют! Очень дорогой наверное.
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Марина

44 минуты назад
Липецкие асы, Вам спасибо! Порадовали,так порадовали...любовались Вашим мастерством с территории комбината. Спасибо за красоту и мастерство
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