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35 минут назад

Гимназию №1 в Липецке капитально обновит строительная фирма из Воронежа

Подрядчик хорошо знаком мэрии: в прошлом году он построил в городе два детских сада.

МКУ «Управление строительства Липецка» определилось с победителем конкурса на контракт по капитальному ремонту гимназии №1 по улице 8 Марта, 22/4. Им стала воронежская компания «ЖБИ-Капстрой».

Торги были конкурентными: на них заявились шесть претендентов. ООО «ЖБИ-Капстрой» предложило, кстати, не самую меньшую цену — с начальной цены контракта в 192 375 627 рублей воронежцы скинули всего 375 627 рублей, меньше, чем три других участника аукциона (самой низкой ценой стало предложение в 180,6 миллиона). Все решила обработка так называемой второй части заявок, в которых потенциальные подрядчики должны были отразить ряд сведений, в том числе документы, подтверждающие квалификацию участника закупки. С этим у компании «ЖБИ-Капстрой» все хорошо: в прошлом году эта организация построила в Липецке два прекрасных детских сада — в микрорайонах «Университетский» и «Взлетный».

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Срок выполнения капремонта 1-й гимназии, занимающей здание 1971 года постройки (свое летосчисление она ведет с 1871 года), — с момента заключения контракта до 20 декабря.

Таким образом, в мэрии нашли последнего подрядчика для полного апгрейта трех школ в этом году: ранее были найдены исполнители работ для 33-й школы 1992 года постройки на бульваре Шубина и возведенной в 1967 году 46-й школы на улице Титова. В первом случае победителем торгов стала та же воронежская компания «ЖБИ-Капстрой» (со стартовой цены контракта в 217 937 394 рублей компания скинула миллион), во втором — липецкое ООО «Тепломонтажстрой», которое в прошлом году провело полный апгрейд школы №63 (организация сбросила с начальной цены контракта в 189 101 872 рублей всего 100 тысяч рублей).

— В проектах договоров на капремонт школ указаны максимально возможные, с запасом, сроки работ. Как только заказчик определится с подрядчиками, мы попросим их максимально ускориться. Мы это уже проходили в прошлом году, когда под капремонт по новой федеральной программе попали 54-я и 63-я школы. Ремонты были начаты в мае, после завершения учебного года, а закончены в ноябре-декабре, — сообщила GOROD48 председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова.

В настоящее время ремонты уже начались в 33-й и 46-й школах — их учеников разбросали по близлежащим учебным заведениям. В 1-й гимназии образовательная деятельность прекратилась в этот понедельник.

Вчера на сессии Липецкого городского Совета Светлана Бедрова сообщила о том, что, несмотря на строительство новых школ, 63 тысячам учеников по-прежнему не хватает мест для учебы. В целом школы перегружены на 37% от нормативов, а в некоторых общеобразовательных учреждениях в центре города и в новых жилых массивах — на 45%-160%!

Осенью прошлого года в Липецке начали строительство двух новых школ — в микрорайонах «Елецкий» и «Взлетный». Завести здания под крышу подрядчики обещали в феврале, но этого пока не случилось, хотя исполнители работ и уверяют, что все идет по плану.

— Липецку крайне необходимы еще три новых школы. В порядке приоритета — в микрорайонах «Университетский», «Европейский» и на Соколе. Сейчас мы ждем возобновления программы софинасирования строительства школ со стороны федерального центра. Как только она появится, начнем работу по привлечению средств на эти проекты, — сказала Светлана Бедрова.
капремонт школ
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