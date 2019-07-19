Общество

30 минут назад

Салют на Городище смотрят 42 000 человек

11 488
#День города
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Салют на Городище смотрят 42 000 человек

По оценке организатора концерта со стороны Black Star, именно столько зрителей собралось сегодня вечером на общественном пространстве.

Салют стал финалом молодёжного фестиваля "Black Star" в Липецке. За ним наблюдают тысячи липчан. 42 тысячи из них - непосредственно на Городище. Именно столько людей, по оценке организатора концерта со стороны лейбла "Black Star", пришли сегодня вечером на фестиваль.

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Молодежный фестиваль начался на Городище в 18.00 с танцевального баттла. Несколько липецких коллективов попеременно танцевали на сцене. Первой из звёзд Black Star, выступившей на Городище, стала Клава Кока. Ее не сцене сменили Ars-N, Натан и Ternovoy. На выступлении последнего исполнителя присутствовал сегодня его отец, которому завтра исполняемся 53-года. Липчане хором его с наступающим днём рождения. Частью концерта стал мини-фильм о работе команды "Black Star" в Липецке: художники сделали видеоотчет о создании граффити на площади Победы.

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Завтра празднование Дня города продолжится на Набережной. В 12.00 здесь начнется авиашоу. Весь день над городом будут летать аэростаты. В18.40 они зависнут над площадью Петра Великого. В это время там начнется концерт «От прошлого к будущему». Главное событие концерта - выступление группы «Градусы». Концерт закончится большим салютом.
11 488
#День города
1

Комментарии (11)

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Михалыч

5 минут назад
Раньше были времена,а теперь мгновения,раньше утром хрен стоял,а теперь давление...это я к тому,что сейчас это детский сад,а не день города,вот вспомните 2000..ые,вот народ гулял
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-

5 минут назад
Т.е. Каждый шестой житель поселка Липецк пришел. И как же эта поляна вместила столько дебилов? Наверное в пять ярусов на плечах сидели. Умора.
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гость

6 минут назад
Че они там курят?, 146 % - non-stop !
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Че они там курят?

10 минут назад
В глазах троится или десятирится что-ли?
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Гарик

12 минут назад
вы что там совсем одурели???, Быдло говоришь, ты не видел значит день города эдак в 2002 году, вот там жесть тогда была сынок, а сейчас это норм мероприятие, и кстати очень много родителей с детьми, Так что сопли утри свои и иди уроки учи !!!
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Остап

12 минут назад
Да что там 42000,весь город сегодня прибыл на Городище дабы выразить свое уважение гостям и хозяевам города и области...
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;

13 минут назад
а че не 150 тысяч например,или 230...а может все таки 55 тысяч )))))))))
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Что то не то

13 минут назад
То городище 4-5000 забило так, что яблоку упасть негде, а тут уже цифра 42000. Ё маё, так городище шо, ешо и рязиновое? Ну тагда слава Алежке и Серёже, они создали новое чудо света.
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Вот так и выборы

14 минут назад
Проголосовало 2 а в прессе 2000
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вы что там совсем одурели???

16 минут назад
какие 42 тысячи!!!!!! вам самим то не смешно?а по факту: быдло собралось на быдлячих артистов.просто позорище(((
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