Салют на Городище смотрят 42 000 человек

По оценке организатора концерта со стороны Black Star, именно столько зрителей собралось сегодня вечером на общественном пространстве.

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Салют стал финалом молодёжного фестиваля "Black Star" в Липецке. За ним наблюдают тысячи липчан. 42 тысячи из них - непосредственно на Городище. Именно столько людей, по оценке организатора концерта со стороны лейбла "Black Star", пришли сегодня вечером на фестиваль.Молодежный фестиваль начался на Городище в 18.00 с танцевального баттла. Несколько липецких коллективов попеременно танцевали на сцене. Первой из звёзд Black Star, выступившей на Городище, стала Клава Кока. Ее не сцене сменили Ars-N, Натан и Ternovoy. На выступлении последнего исполнителя присутствовал сегодня его отец, которому завтра исполняемся 53-года. Липчане хором его с наступающим днём рождения. Частью концерта стал мини-фильм о работе команды "Black Star" в Липецке: художники сделали видеоотчет о создании граффити на площади Победы.Завтра празднование Дня города продолжится на Набережной. В 12.00 здесь начнется авиашоу. Весь день над городом будут летать аэростаты. В18.40 они зависнут над площадью Петра Великого. В это время там начнется концерт «От прошлого к будущему». Главное событие концерта - выступление группы «Градусы». Концерт закончится большим салютом.