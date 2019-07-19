30 минут назад
Салют на Городище смотрят 42 000 человек
По оценке организатора концерта со стороны Black Star, именно столько зрителей собралось сегодня вечером на общественном пространстве.
Молодежный фестиваль начался на Городище в 18.00 с танцевального баттла. Несколько липецких коллективов попеременно танцевали на сцене. Первой из звёзд Black Star, выступившей на Городище, стала Клава Кока. Ее не сцене сменили Ars-N, Натан и Ternovoy. На выступлении последнего исполнителя присутствовал сегодня его отец, которому завтра исполняемся 53-года. Липчане хором его с наступающим днём рождения. Частью концерта стал мини-фильм о работе команды "Black Star" в Липецке: художники сделали видеоотчет о создании граффити на площади Победы.
Завтра празднование Дня города продолжится на Набережной. В 12.00 здесь начнется авиашоу. Весь день над городом будут летать аэростаты. В18.40 они зависнут над площадью Петра Великого. В это время там начнется концерт «От прошлого к будущему». Главное событие концерта - выступление группы «Градусы». Концерт закончится большим салютом.
Михалыч
-
гость
Че они там курят?
Гарик
Остап
;
Что то не то
Вот так и выборы
вы что там совсем одурели???