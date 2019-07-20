Первый кандидат в губернаторы Липецкой области сдал подписи муниципальных депутатов в избирком

Лариса Ксенофонтова собрала подписи 171 депутата из всех районов области.

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Сегодня в избирательную комиссии Липецкой области Лариса Ксенофонтова, выдвинутая на пост губернатора партией «Справедливая Россия», предоставила результаты прохождения муниципального фильтра – подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. В 18 районах области Лариса Ксенофонтова собрала подписи 171 депутата.



Таким образом, она стала первым кандидатом в губернаторы, прошедшим в следующий этап выборов. Представленный Ларисой Ксенофонтовой пакет документов проверит избирательная комиссия, на это ей законом отводится до 10 дней, а затем, если нарушений в документах нет, избирком примет решение об официальной регистрации кандидата.



Остальных кандидатов, заявивших о намерении бороться за пост главы региона, в избиркоме ждут в последующие четыре дня. Последний срок подачи подписей – 24 июля 18.00.



Напомним, что на пост главы Липецкой обалсти претендуют следующие кандидаты:



Игорь Артамонов («Единая Россия»),



Андрей Григорьев («Патриоты России»),



Вадим Давыдов («Казачья партия»),



Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия»),



Андрей Плотников («Коммунисты России»),



Сергей Токарев («КПРФ»),



Евгений Третьяков («Аграрная партия России»),



Олег Хомутинников («ПАРНАС»),



Александр Шерин («ЛДПР»),

