Политика

сегодня, 11:12

Первый кандидат в губернаторы Липецкой области сдал подписи муниципальных депутатов в избирком

43 945
#выборы главы региона
3
Первый кандидат в губернаторы Липецкой области сдал подписи муниципальных депутатов в избирком

Лариса Ксенофонтова собрала подписи 171 депутата из всех районов области.

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Сегодня в избирательную комиссии Липецкой области Лариса Ксенофонтова, выдвинутая на пост губернатора партией «Справедливая Россия», предоставила результаты прохождения муниципального фильтра – подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. В 18 районах области Лариса Ксенофонтова собрала подписи 171 депутата. 

Таким образом, она стала первым кандидатом в губернаторы, прошедшим в следующий этап выборов. Представленный Ларисой Ксенофонтовой пакет документов проверит избирательная комиссия, на это ей законом отводится до 10 дней, а затем, если нарушений в документах нет, избирком примет решение об официальной регистрации кандидата. 

Остальных кандидатов, заявивших о намерении бороться за пост главы региона, в избиркоме ждут в последующие четыре дня. Последний срок подачи подписей – 24 июля 18.00. 

Напомним, что на пост главы Липецкой обалсти претендуют следующие кандидаты:

Игорь Артамонов («Единая Россия»),

Андрей Григорьев («Патриоты России»),

Вадим Давыдов («Казачья партия»),

Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия»),

Андрей Плотников («Коммунисты России»),

Сергей Токарев («КПРФ»),

Евгений Третьяков («Аграрная партия России»),

Олег Хомутинников («ПАРНАС»),

Александр Шерин («ЛДПР»),
43 945
#выборы главы региона
3

Комментарии (43)

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ВИКТОР БУРЯКОВ

2 минуты назад
НЕ ЕДИНАЯ ,А РАЗДЕЛЁННАЯ НЕ СПРАВЕДЛИВО РОССИЯ ВЛАСТЬ ИДЁТ СВОИМ ПУТЁМ НАРОД ИДЁТ СВОИМ.НО ОДНАЖДЫ ИХ ПУТИ ПЕРЕСЕКУТСЯ И ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ. Варшавянка…. Но мы поднимем гордо и смело Знамя борьбы за рабочее дело, Знамя великой борьбы всех народов За лучший мир, за святую свободу.
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Калдырь

12 минут назад
Нужно голосовать за женщину. Вон уваркину протащили в мэры. Посмотрим как она потом будет по сирии ездить, да прихлебателемм рядом ходить. Или срулит назад в свой колхоз.
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Мер

16 минут назад
ЕДИНАЯ партия жуликов и воров. Мы в этой партии не все едины, а только руководство
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ВИКТОР БУРЯКОВ

24 минуты назад
Нарколог это итсь скрытый едрос-либераст.на сайте.
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ВИКТОР БУРЯКОВ

27 минут назад
А тебя, идиот заклинило навсегда.,,
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ВИКТОР БУРЯКОВ

29 минут назад
Презираю, опять у Наркоши рвота за Шерина пошла.
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макс

31 минуту назад
клоуны, бл...!
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НАДО писать протесты !

35 минут назад
Правительство нас принуждает к полному переводу средств идентификации и всех персональных данных в электронный вид. Такое регулирование приведет к тотальной беззащитности граждан как в имущественной, так и в личной сфере, а также к росту мошенничества. Случаи мошенничества через взломы электронных «паспортов»- идентификаторов станут повсеместными.
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Партия воров и жуликов

36 минут назад
Для воров и жуликов ОН первый,а для народа он враг!Который купил назначение!
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не пропустите главного !

38 минут назад
Планируется, что электронный паспорт будет существовать и в форме карточки с чипом, и в форме приложения на мобильном телефоне. По словам М. Акимова, «будет доступно мобильное приложение «Мой паспорт», которое нельзя будет взломать, изменить, подделать». Такое заявление, мягко говоря, наивно, а с учетом уровня чиновника – опасно для общества. Любое электронное устройство и мобильное приложение МОЖНО ВЗЛОМАТЬ , о чем свидетельствуют и профессионалы в кибернетической сфере, и нормативная база, и сама практика.
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