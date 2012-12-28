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Происшествия
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51 минуту назад
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Вынесен приговор водителю автобуса, по вине которого лишился ноги 71-летний пенсионер
Гражданского иска потерпевший не заявил.
Инцидент произошел 14 ноября прошлого года на остановке «Площадь Авиаторов». Житель Липецка попал под колеса автобуса при выходе из салона. Пенсионер споткнулся, упал на асфальт, а водитель маршрутки в это время закрыл двери, задав руку пассажира, и отпустил тормоз. Автобус тронулся с места и проехал по ногам липчанина.
Полученные телесные повреждения потерпевшего судмедэксперты расценили как тяжкий вред здоровью. Из-за полученных травм мужчина потерял много крови, ему ампутировали одну ногу выше колена.
— Виновному в совершении преступления по части первой статьи 264 УК РФ назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на тот же срок, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.
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