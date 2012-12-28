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17 лет строгого режима: в Липецкой области осужден организатор межрегиональной наркогруппы
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57 минут назад
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17 лет строгого режима: в Липецкой области осужден организатор межрегиональной наркогруппы

34-летний иностранец организовал разветвленную сеть по сбыту героина в 10 регионах России.

Елецким городской суд вынес приговор 34-летнему организатору преступного сообщества, занимавшегося сбытом героина. Приговором суда ему назначены 17 лет строго режима. Наркодилеров задержали сотрудники ФСБ.

Об обстоятельствах дела рассказала пресс-служба областного управления ФСБ.    

По данным следствия, 34-летний иностранец создал на территории Липецкой, Тамбовской, Тверской, Орловской и Воронежской областей преступное сообщество  с координиционным центром в Ельце. 

В состав сообщества входили «руководители», «вербовщики», «операторы», «кладовщики», «курьеры», «закладчики», каждый 
из которых выполнял определенную роль.

Один из участников сообщества, действуя по указанию организатора, выполнял координационные и диспетчерские функции по сбыту наркотиков на территории регионов ЦФО, в том числе поиск жилья, необходимого для хранения наркотиков и выплаты вознаграждений, а также фасовал героин и передавал его оптовые партии иным участникам преступной группы. 

Наркотик сбывался в первую очередь в Москве, Московской, Тверской, Липецкой, Орловской, Воронежской, Тамбовской, Курской, Ивановской и Белгородской областях. Для сбыта героина в Воронежской, Тверской, Орловской, Тамбовской областях организатор сообщества привлек 15 граждан Узбекистана. 

Ранее приговором суда восемь региональных лидеров преступного сообщества были осуждены на срок от 8 до 12 лет строгого режима.

Фото пресс-службы УФСБ по Липецкой области

наркотики
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