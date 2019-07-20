Происшествия

сегодня, 13:43

В районе улицы Спиртозаводской ищут тормозной парашют истребителя

33 2996
#авиашоу
В районе улицы Спиртозаводской ищут тормозной парашют истребителя
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Сегодня зрители авиашоу, которое прошло над липецкой набережной, видели как из самолета вылетел предположительно тормозной парашют.

По данным GOROD48, сейчас эту часть авиационного оборудования ищут в районе улицы Спиртозаводской и Силикатных озер  полицейские и спасатели. Туда же направилась машина ВАИ.

- Во время одиночного выступления ведущего пилотажной группы произошла нештатная ситуация, которая абсолютно не повлияла на выполнение полетного задания и позволила летчику в штатном режиме закончить полет эффектным проходом и прощанием с липчанами, - сообщили GOROD48 в пилотажной группе «Соколы России».
33 2996
#авиашоу

Комментарии (33)

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А б..

2 минуты назад
Житель, действительно похоже авиабомба,надеюсь что учебная
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Петя

4 минуты назад
Ыыы, на бутылку водки может потянет ,он весь молью сьеден и в заплатках
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Красота

4 минуты назад
повезло липчанам, такое авиашоу они наблюдают на День города
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это вам не в СССР

6 минут назад
потому в РФ и происходят авиактастрофы из за головотяпства
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Житель

6 минут назад
Авиабомба у них выпала ,ее и ищут ,только все засекретили чтоб не пугать быдло жителей пипецка
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ээЭ

6 минут назад
Ыыы, за пивко липяцкое
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береги матчать , мать твою !

8 минут назад
цыгане с силикатных из него уже юбки понашили
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Ыыы

8 минут назад
Ждем продажи парашюта на юле тысяч за 50
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По ходу

9 минут назад
Отлетались они теперь над головой путина на парадах-пенсия.
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видать ,праздновать еще вчера начали

17 минут назад
техник просто запихнул парашют и забыл прицепить его к самолету
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