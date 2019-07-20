Происшествия
сегодня, 13:43
В районе улицы Спиртозаводской ищут тормозной парашют истребителя
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Сегодня зрители авиашоу, которое прошло над липецкой набережной, видели как из самолета вылетел предположительно тормозной парашют.
По данным GOROD48, сейчас эту часть авиационного оборудования ищут в районе улицы Спиртозаводской и Силикатных озер полицейские и спасатели. Туда же направилась машина ВАИ.
- Во время одиночного выступления ведущего пилотажной группы произошла нештатная ситуация, которая абсолютно не повлияла на выполнение полетного задания и позволила летчику в штатном режиме закончить полет эффектным проходом и прощанием с липчанами, - сообщили GOROD48 в пилотажной группе «Соколы России».
По данным GOROD48, сейчас эту часть авиационного оборудования ищут в районе улицы Спиртозаводской и Силикатных озер полицейские и спасатели. Туда же направилась машина ВАИ.
- Во время одиночного выступления ведущего пилотажной группы произошла нештатная ситуация, которая абсолютно не повлияла на выполнение полетного задания и позволила летчику в штатном режиме закончить полет эффектным проходом и прощанием с липчанами, - сообщили GOROD48 в пилотажной группе «Соколы России».
А б..
Петя
Красота
это вам не в СССР
Житель
ээЭ
береги матчать , мать твою !
Ыыы
По ходу
видать ,праздновать еще вчера начали