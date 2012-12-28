«Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было»: Игорь Артамонов объяснил, почему не включались сирены
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«Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было»: Игорь Артамонов объяснил, почему не включались сирены
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Происшествия
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41 минуту назад
46-летний мотоциклист разбился в Тербунах
Мужчина госпитализирован.
Эта авария стала единственной с пострадавшим за минувшие сутки.
«23 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3752 нарушения правил дорожного движения.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 104.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3459 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки.\
На дорогах региона было зарегистрировано 15 фактов механического столкновения автомобилей», — сообщает УГИБДД по региону.
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