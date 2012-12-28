46-летний мотоциклист разбился в Тербунах

Мужчина госпитализирован.



23 апреля в селе Тербуны на улице Октябрьской 46-летний мотоциклист не справился с управлением и перевернулся. Мужчина госпитализирован.Эта авария стала единственной с пострадавшим за минувшие сутки.«23 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3752 нарушения правил дорожного движения.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 104.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3459 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки.\На дорогах региона было зарегистрировано 15 фактов механического столкновения автомобилей», — сообщает УГИБДД по региону.