Липчанка забыла iPhone на кассе в «КБ» и зря

Стоявший за ней в очереди мужчина аппарат стоимостью 156 000 рублей забрал.



В вашем браузере отключен JavaScript

Отдел полиции № 2 УМВД России по Липецку раскрыл кражу айфона стоимостью 156 000 рублей. Владелица в спешке забыла телефон у кассы магазина «Красное&Белое» на улице Циолковского. А когда вернулась за ним сотового уже не было.Полицейские просмотрели записи магазинных камер, а потом отыскали забравшего телефон 44-летнего мужчину. Похищенный телефон у него изъят. Возбуждено уголовное дело о краже.