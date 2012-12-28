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Происшествия
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сегодня, 12:24
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Липчанка забыла iPhone на кассе в «КБ» и зря
Стоявший за ней в очереди мужчина аппарат стоимостью 156 000 рублей забрал.
Полицейские просмотрели записи магазинных камер, а потом отыскали забравшего телефон 44-летнего мужчину. Похищенный телефон у него изъят. Возбуждено уголовное дело о краже.
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