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1391
сегодня, 12:24
5

Липчанка забыла iPhone на кассе в «КБ» и зря

Стоявший за ней в очереди мужчина аппарат стоимостью 156 000 рублей забрал.

Отдел полиции № 2 УМВД России по Липецку раскрыл кражу айфона стоимостью 156 000 рублей. Владелица в спешке забыла телефон у кассы магазина «Красное&Белое» на улице Циолковского. А когда вернулась за ним сотового уже не было.

Полицейские просмотрели записи магазинных камер, а потом отыскали забравшего телефон 44-летнего мужчину. Похищенный телефон у него изъят. Возбуждено уголовное дело о краже.

кража
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Иван
45 минут назад
Интересно, а вот если телефон в речку с моста упадет , то на дне тоже кража будет у водолаза.
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Васся
37 минут назад
Не тобой положено, не бери
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Интересно
сегодня, 12:36
В кредит или как айфоны у покупательниц КБ?
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Ирина
33 минуты назад
А что в КБ ходят только нищие?
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zzloyzz
сегодня, 12:36
Меня поражают удивительные люди, которые ради "понтов" выкладывают свои телефоны где попало (прилавки, столики и стойки, сиденья такси).
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