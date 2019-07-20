Лучшим работникам НЛМК вручили государственные награды

Церемония награждения прошла в Липецком областном академическом театре драмы имени Льва Толстого. В качестве подарка металлурги получили выступление «Хора Турецкого».

23 работника Новолипецкого металлургического комбината, основной площадки Группы НЛМК, указом Президента России награждены государственными наградами за высокие достижения в труде. Чествовали металлургов со сцены академического театра врио главы региона Игорь Артамонов, президент Группы НЛМК Григорий Федоришин и управляющий директор НЛМК Сергей Филатов – в торжественной обстановке они вручили героям праздника государственные награды и цветы.Теперь в списке лучших людей комбината появились новые имена. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил главный специалист первого конвертерного цеха Александр Столяров, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – бригадир коксохимического цеха Александр Игринев, машинист насосных установок цеха по переработке металлургических шлаков Валентина Фатеева, главный специалист управления развития технологии Владимир Титов и вице-президент по инвестиционным проектам Группы НЛМК Константин Лагутин. Еще восемь сотрудников комбината отмечены почетным званием «Заслуженный металлург Российской Федерации», пятеро - «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», двое - «Заслуженный энергетик Российской Федерации» и трое - «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».«Сегодня у нас есть замечательный повод для гордости, - сказал в своем поздравлении врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы чествуем людей, благодаря которым наша область движется вперед, развивается, без труда которых высокие результаты были бы невозможны. НЛМК – флагман Липецкой области – задает тон остальным, к чему надо стремиться: и по внедрению новых технологий, и по экологическим стандартам, и по безопасности труда и уровню заработной платы. Верю, что благодаря таким предприятиям, как НЛМК Липецкая область будет лучшей в стране».О людях как основном богатстве говорил и президент Группы НЛМК Григорий Федоришин. «Десять лет назад я пришел работать в компанию, и первое, что мне подчеркнули – главная ценность здесь люди. Наша задача сделать так, чтобы условия труда становились комфортнее с каждым годом, а условия работы были безопасными. Сегодня мы поздравляем лучших работников комбината – лучших людей не только предприятия, но и города».А управляющий директор НЛМК Сергей Филатов добавил, что Комбинат – не только производство. Это традиции, опыт и площадка для новаторских идей. И в центре всего стоят, конечно же, люди.Для главного специалиста управления развития технологии Владимира Титова награда – не просто приятный знак признания его достижений. «На комбинате я работаю 20 лет и очень рад, что итог этой моей деятельности отметили высокой наградой. Благодаря комбинату я мог постоянно повышать уровень своей компетенции, развиваться – компания дает такую возможность. Рад, что работаю в металлургической сфере и именно на этом предприятии».После официальной поздравительной части металлургов ждал подарок – выступление хора Турецкого. Московские артисты устроили для зрителей настоящий праздник песни – любимые композиции нескольких поколений металлурги пели вместе хором, а художественный руководитель коллектива Михаил Турецкий помогал липчанам стать активными участниками импровизированного караоке уже с первой песни. Такое единство артистов и зрительного зала будто стерло границы, очень быстро здесь стала ощущаться по-настоящему домашняя теплая атмосфера. Отдельным сюрпризом стала «Здравица» комбинату и его работникам, которую музыканты написали по пути в Липецк.