Культура

сегодня, 15:58

«Восхитительно! Я в восторге!»

15 2234
#Липецкое городище #Нижний парк #фестиваль
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«Восхитительно! Я в восторге!»

Так гостья Нижнего парка Ольга Другова ответила на вопрос корреспондентов GOROD48 о ее впечатлениях от посещения этнокультурного фестиваля «Липецкое городище». Женщина давно живет в Липецке, но только в этом году побывала на фестивале, где встретились три эпохи — Средневековье, XVIII и XIX века.

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- О фестивале я слышала из года в год, но мне никак не удалось оторваться от забот и побывать на «Липецком городище». Я в восторге! Здесь все просто прекрасно, так антуражно. Завтра приведу с собой подруг: пусть тоже посмотрят и накупят сувениры, - обещает Ольга Другова. - Особенно меня впечатлили полевой лагерь реконструкторов и свадьбы у фонтана. Казалось бы, все просто, но — с какой душой!

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Одной из пар, которые сегодня регистрировали брак, стали Роман и Ирина Швецовы. Молодожены рассказали, что при выборе даты не ориентировались именно на День города, но имели это событие ввиду. Сегодня Роман и Ирина устроили фотосессию в антураже сразу трех эпох. Семья Швецовых уверена, что фото с их свадьбы будут неповторимыми.

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На необычные фото рассчитывают — и не зря — все гости павильона «Будуар XIX века». В гардеробной можно взять напрокат исторические костюмы и даже парики. 


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Рядом, у фонтана, работают площадки, посвященные XIX веку. Здесь учат живописи и игре в крокет, предлагают посетить читальню и посмотреть за работой кружевницы. Тут же в течение фестиваля выступит духовой оркестр и покажут театральную зарисовку по оперетте «Летучая мышь». Завтра днем, в 16:30, у фонтана пройдет показ колллекции участника Moskow fashion week Артема Леонова.

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От фонтана до зоопарка тянется большая ярмарка посвященная Средневековью. На прилавках мастеров-реконструкторов изделия из кожи, керамики, стекла, шерсти, дерева, льна, напитки и угощения. В их числе — пряники из Архангельской области. Глазированные расписные пряники мастерица готовит целую неделю. Только три дня уходит на подготовку теста. Ну и как есть такую красоту?!

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Аллея от фонтана до летнего театра отдана под петровские времена, но с ними пока провал. Эта часть фестиваля заработает позже.

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В Нижнем парке уже основательно обосновались реконструкторы. Между спортивной площадкой и входом в зоопарк разбит настоящий палаточный лагерь. Здесь реконсрукторы из Липецка, Ельца, Чаплыгина, Владимира. Кто-то уже проводит мастер-классы. Так, у Зеленого театра можно научиться метать копье. Мишени — веселая утка и устрашающий Король Ночи. Большинство реконструкторов прямо в лагере изготавливают предметы средневекового быта и охотно рассказывают о своем увлечении гостям фестиваля.

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Алексей Манаенков, реконструктор из липецкого клуба «Серверный Берег», аккуратно стучит молоточком. Перед ним на специальном деревянном планшете со смолой лежит пластинка металла. Алексей четыре года занимается исторической реконструкцией, но сегодня у него премьера. От валяния шапок и вязания кольчуг липчанин перешел к чеканке по металлу.

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Около трех месяцев он готовил специальный планшет и сегодня  пробует его в деле. Его цель — повторить рисунок шлема воина XI века. Алексей осторожно наносит чеканку на тонкий лист металла. Зачем такая осторожность? Дело в том, что в XI веке металл был очень дорогим. Для того, чтобы не испортить материал при чеканке, его на время выделки рисунка помещали в пласт смолы. После завершения чеканки смолу нагревали и удаляли. Потом отчеканенное изделие шло по назначению.

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Пока точками притяжения фестиваля стали зона у фонтана и палаточный лагерь. У фонтана работают большинство заявленных площадок, а по соседству с реконструкторами - палатки с шашлыками, пирогами, шаурмой, пиццей и фудтраки с кукурузой. Их можно встретить через каждые 15-25 метров. 

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На поляне между детским городском и каруселью «Гусеница» (в районе входа в парк со стороны Арбитражного суда) установили десяток комфортабельных, не пластиковых, столиков. Цены на шашлык — на любой кошелек: 100 граммов куриного филе с соусами, луком и набором вилок-ножей обойдется в 110 рублей, шашлык из телятины или семги стоит 300 рублей.


Для справки: полная программа фестиваля

15 2234
#Липецкое городище #Нижний парк #фестиваль
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Комментарии (15)

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ОЙ!

6 минут назад
Да, атрибутика фестиваля бомжеская.
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Липецкие быдло

сегодня, 18:42
Ваш Путин, Вы нам немного загаженного Лысого ВРИО прислали. Даже загаженей чем у нас был. А мы всякое говно любим.
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Ваш Путин

сегодня, 18:26
Липецкие быдло, стараюсь . Мы вам еще плитку б/у пришлем и туалеты синие, немного загаженные, ну вам подойдет. Это ведь лучше, чем ничего.
ответить

Липецкие быдло

сегодня, 18:12
Ваш Путин, . Спасибо Владимир Владимирович. Нам нравится.
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Ваш Путин

сегодня, 17:41
Бочки
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Ваш Путин.

сегодня, 17:40
Б/у трамваи, б/у поддон, б/у дочки. Это нереальный рывок.
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Ахламонов

сегодня, 17:15
Почему ее сделали платный вход, с каждого по 1400 рублей, как в марафоне.
ответить

Наука расскажи- как стараются?

сегодня, 17:08
it_happens, Новые рабочие мечтала создали? НетТарифы ЖКХ снизили? Нет . Работу транспорта улучшили? Опять нет. Иди на хрен, прокладка едерастовская
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Да колхозаны полные

сегодня, 17:06
Поддоны и железные бочки- это днище. Что иванов , что дебилкина- погуди первостатейные.
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it_happens

сегодня, 17:05
В комментариях узнаю типичных "липчан": всем недовольны, им все не нравится. Критики диванные. Мэр и губернатор для вас стараются, но таким "особям" как вы никогда не угодишь.
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Еще комментарии

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