«Восхитительно! Я в восторге!»

Так гостья Нижнего парка Ольга Другова ответила на вопрос корреспондентов GOROD48 о ее впечатлениях от посещения этнокультурного фестиваля «Липецкое городище». Женщина давно живет в Липецке, но только в этом году побывала на фестивале, где встретились три эпохи — Средневековье, XVIII и XIX века.





- О фестивале я слышала из года в год, но мне никак не удалось оторваться от забот и побывать на «Липецком городище». Я в восторге! Здесь все просто прекрасно, так антуражно. Завтра приведу с собой подруг: пусть тоже посмотрят и накупят сувениры, - обещает Ольга Другова. - Особенно меня впечатлили полевой лагерь реконструкторов и свадьбы у фонтана. Казалось бы, все просто, но — с какой душой!











Одной из пар, которые сегодня регистрировали брак, стали Роман и Ирина Швецовы. Молодожены рассказали, что при выборе даты не ориентировались именно на День города, но имели это событие ввиду. Сегодня Роман и Ирина устроили фотосессию в антураже сразу трех эпох. Семья Швецовых уверена, что фото с их свадьбы будут неповторимыми.







На необычные фото рассчитывают — и не зря — все гости павильона «Будуар XIX века». В гардеробной можно взять напрокат исторические костюмы и даже парики.















Рядом, у фонтана, работают площадки, посвященные XIX веку. Здесь учат живописи и игре в крокет, предлагают посетить читальню и посмотреть за работой кружевницы. Тут же в течение фестиваля выступит духовой оркестр и покажут театральную зарисовку по оперетте «Летучая мышь». Завтра днем, в 16:30, у фонтана пройдет показ колллекции участника Moskow fashion week Артема Леонова.







От фонтана до зоопарка тянется большая ярмарка посвященная Средневековью. На прилавках мастеров-реконструкторов изделия из кожи, керамики, стекла, шерсти, дерева, льна, напитки и угощения. В их числе — пряники из Архангельской области. Глазированные расписные пряники мастерица готовит целую неделю. Только три дня уходит на подготовку теста. Ну и как есть такую красоту?!







Аллея от фонтана до летнего театра отдана под петровские времена, но с ними пока провал. Эта часть фестиваля заработает позже.













В Нижнем парке уже основательно обосновались реконструкторы. Между спортивной площадкой и входом в зоопарк разбит настоящий палаточный лагерь. Здесь реконсрукторы из Липецка, Ельца, Чаплыгина, Владимира. Кто-то уже проводит мастер-классы. Так, у Зеленого театра можно научиться метать копье. Мишени — веселая утка и устрашающий Король Ночи. Большинство реконструкторов прямо в лагере изготавливают предметы средневекового быта и охотно рассказывают о своем увлечении гостям фестиваля.











Алексей Манаенков, реконструктор из липецкого клуба «Серверный Берег», аккуратно стучит молоточком. Перед ним на специальном деревянном планшете со смолой лежит пластинка металла. Алексей четыре года занимается исторической реконструкцией, но сегодня у него премьера. От валяния шапок и вязания кольчуг липчанин перешел к чеканке по металлу.







Около трех месяцев он готовил специальный планшет и сегодня пробует его в деле. Его цель — повторить рисунок шлема воина XI века. Алексей осторожно наносит чеканку на тонкий лист металла. Зачем такая осторожность? Дело в том, что в XI веке металл был очень дорогим. Для того, чтобы не испортить материал при чеканке, его на время выделки рисунка помещали в пласт смолы. После завершения чеканки смолу нагревали и удаляли. Потом отчеканенное изделие шло по назначению.







Пока точками притяжения фестиваля стали зона у фонтана и палаточный лагерь. У фонтана работают большинство заявленных площадок, а по соседству с реконструкторами - палатки с шашлыками, пирогами, шаурмой, пиццей и фудтраки с кукурузой. Их можно встретить через каждые 15-25 метров.















На поляне между детским городском и каруселью «Гусеница» (в районе входа в парк со стороны Арбитражного суда) установили десяток комфортабельных, не пластиковых, столиков. Цены на шашлык — на любой кошелек: 100 граммов куриного филе с соусами, луком и набором вилок-ножей обойдется в 110 рублей, шашлык из телятины или семги стоит 300 рублей.





Для справки:



- О фестивале я слышала из года в год, но мне никак не удалось оторваться от забот и побывать на «Липецком городище». Я в восторге! Здесь все просто прекрасно, так антуражно. Завтра приведу с собой подруг: пусть тоже посмотрят и накупят сувениры, - обещает Ольга Другова. - Особенно меня впечатлили полевой лагерь реконструкторов и свадьбы у фонтана. Казалось бы, все просто, но — с какой душой!Одной из пар, которые сегодня регистрировали брак, стали Роман и Ирина Швецовы. Молодожены рассказали, что при выборе даты не ориентировались именно на День города, но имели это событие ввиду. Сегодня Роман и Ирина устроили фотосессию в антураже сразу трех эпох. Семья Швецовых уверена, что фото с их свадьбы будут неповторимыми.На необычные фото рассчитывают — и не зря — все гости павильона «Будуар XIX века». В гардеробной можно взять напрокат исторические костюмы и даже парики.Рядом, у фонтана, работают площадки, посвященные XIX веку. Здесь учат живописи и игре в крокет, предлагают посетить читальню и посмотреть за работой кружевницы. Тут же в течение фестиваля выступит духовой оркестр и покажут театральную зарисовку по оперетте «Летучая мышь». Завтра днем, в 16:30, у фонтана пройдет показ колллекции участника Moskow fashion week Артема Леонова.От фонтана до зоопарка тянется большая ярмарка посвященная Средневековью. На прилавках мастеров-реконструкторов изделия из кожи, керамики, стекла, шерсти, дерева, льна, напитки и угощения. В их числе — пряники из Архангельской области. Глазированные расписные пряники мастерица готовит целую неделю. Только три дня уходит на подготовку теста. Ну и как есть такую красоту?!Аллея от фонтана до летнего театра отдана под петровские времена, но с ними пока провал. Эта часть фестиваля заработает позже.В Нижнем парке уже основательно обосновались реконструкторы. Между спортивной площадкой и входом в зоопарк разбит настоящий палаточный лагерь. Здесь реконсрукторы из Липецка, Ельца, Чаплыгина, Владимира. Кто-то уже проводит мастер-классы. Так, у Зеленого театра можно научиться метать копье. Мишени — веселая утка и устрашающий Король Ночи. Большинство реконструкторов прямо в лагере изготавливают предметы средневекового быта и охотно рассказывают о своем увлечении гостям фестиваля.Алексей Манаенков, реконструктор из липецкого клуба «Серверный Берег», аккуратно стучит молоточком. Перед ним на специальном деревянном планшете со смолой лежит пластинка металла. Алексей четыре года занимается исторической реконструкцией, но сегодня у него премьера. От валяния шапок и вязания кольчуг липчанин перешел к чеканке по металлу.Около трех месяцев он готовил специальный планшет и сегодня пробует его в деле. Его цель — повторить рисунок шлема воина XI века. Алексей осторожно наносит чеканку на тонкий лист металла. Зачем такая осторожность? Дело в том, что в XI веке металл был очень дорогим. Для того, чтобы не испортить материал при чеканке, его на время выделки рисунка помещали в пласт смолы. После завершения чеканки смолу нагревали и удаляли. Потом отчеканенное изделие шло по назначению.Пока точками притяжения фестиваля стали зона у фонтана и палаточный лагерь. У фонтана работают большинство заявленных площадок, а по соседству с реконструкторами - палатки с шашлыками, пирогами, шаурмой, пиццей и фудтраки с кукурузой. Их можно встретить через каждые 15-25 метров.На поляне между детским городском и каруселью «Гусеница» (в районе входа в парк со стороны Арбитражного суда) установили десяток комфортабельных, не пластиковых, столиков. Цены на шашлык — на любой кошелек: 100 граммов куриного филе с соусами, луком и набором вилок-ножей обойдется в 110 рублей, шашлык из телятины или семги стоит 300 рублей.Для справки: полная программа фестиваля