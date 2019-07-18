Общество
вчера, 17:10
Граффити на площади Победы готово
93 2768
Участники творческой коллаборация Treaph19 лейбла Black Star закончили нанесение граффити на стену дома №3а по площади Победы. На торцевой стене здания и части фасада изображены истребители пилотажной группы «Соколов России» и темное небо с подсвеченными лучами солнца облаками.
Работа над рисунком заняла менее двух недель. Сначала рабочие загрунтовали стены. Затем контуры рисунка с помощью проектора перенесли на стены и художники начали прорабатывать мелкие детали. Рисунок выполнили специальной, особо стойкой, краской. Граффити не должно потерять чёткости и яркости как минимум пять лет.
Рисунок на высотке стал подарком спонсоров к Дню города.
Работа над рисунком заняла менее двух недель. Сначала рабочие загрунтовали стены. Затем контуры рисунка с помощью проектора перенесли на стены и художники начали прорабатывать мелкие детали. Рисунок выполнили специальной, особо стойкой, краской. Граффити не должно потерять чёткости и яркости как минимум пять лет.
Рисунок на высотке стал подарком спонсоров к Дню города.
93 2768
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