Граффити на площади Победы готово

Участники творческой коллаборация Treaph19 лейбла Black Star закончили нанесение граффити на стену дома №3а по площади Победы. На торцевой стене здания и части фасада изображены истребители пилотажной группы «Соколов России» и темное небо с подсвеченными лучами солнца облаками.



Работа над рисунком заняла менее двух недель. Сначала рабочие загрунтовали стены. Затем контуры рисунка с помощью проектора перенесли на стены и художники начали прорабатывать мелкие детали. Рисунок выполнили специальной, особо стойкой, краской. Граффити не должно потерять чёткости и яркости как минимум пять лет.



Рисунок на высотке стал подарком спонсоров к Дню города.

