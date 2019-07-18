Общество

вчера, 17:10

Граффити на площади Победы готово

93 2768
#граффити #Соколы России #День города
5
Граффити на площади Победы готово
Участники творческой коллаборация Treaph19 лейбла Black Star закончили нанесение граффити на стену дома №3а по площади Победы. На торцевой стене здания и части фасада изображены истребители пилотажной группы «Соколов России» и темное небо с подсвеченными лучами солнца облаками. 

Работа над рисунком заняла менее двух недель. Сначала рабочие загрунтовали стены. Затем контуры рисунка с помощью проектора перенесли на стены и художники начали прорабатывать мелкие детали. Рисунок выполнили специальной, особо стойкой, краской. Граффити не должно потерять чёткости и яркости как минимум пять лет.

Рисунок на высотке стал подарком спонсоров к Дню города. 
93 2768
#граффити #Соколы России #День города
5

Комментарии (93)

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Одуванчик

21 минуту назад
На другой строне дома надо изобразить стерха на ядерном топливе.Чудесный фасад дома получится.Как далеко можно зайти в этом маразме?
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Прометей

33 минуты назад
Лучше бы Бузову изобразили,как трясет своими арбузами!!!
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The pilot

36 минут назад
Прочитав всю ниже написанную галиматью пришел к выводу не месте бисер перед свиньями
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Гость

38 минут назад
Очень красиво!
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Zunami

45 минут назад
Что бы не сделали для города, всегда найдутся диванные критики, которые любое дело грязью замажут! Конечно, облезлая стена была гораздо красивее.
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Zunami

47 минут назад
Какая красота!!! Ребята просто молодцы!!!!
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Мэрские ужасы

57 минут назад
Во дворе этого дома прямо посреди дороги огромная яма сантиметров на 60 глубиной. Там у КАМАЗа колеса могут поотлетать. Про яму эту уже писали во всех СМИ, реакции ноль. Яме лет 10, как минимум. Без президента, похоже, эту проблему не решить.
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Имхо

вчера, 22:52
Жутко. Смотри и бойся.
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хахах

вчера, 22:46
эти долбо-епы даже окна у жильцов черным закрасили ...
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Брат Монгольфьер-старший

вчера, 21:59
ликбез от худграфа, ну звезды-то прое..ать - это за гранью уже
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