Пьяная посетительница пиццерии ударила полицейского по голове его же рацией и кулаком — в лицо

Дебош обошелся в год условно и 150 тысячам рублей компенсации морального вреда, который осужденная заплатит потерпевшему.

Прокурор Усманского района Сергей Черных передал в суд уголовное дело в отношении безработной 39-летней жительницы Грязей Юлии Ч., обвиняемой в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ («применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).Из фабулы уголовного дела следует, что вечером 11 марта прошлого года на пункт отделения вневедомственной охраны поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в кафе «Хеппи Пицца» в Усмани. Когда два сотрудника полиции прибыли на место происшествия, работники кафе сообщили, что внутри помещения забаррикадировалась пьяная женщина, упорно отказывающаяся покидать заведение, которое уже закончило работу.Стражи правопорядка попытались убедить даму покинуть кафе. Однако она отказалась сделать это и даже плеснула одному из них в лицо водой из стакана. Эпатажное поведение посетительницы кафе не смутило полицейских. Они сохранили спокойствие и продолжили уговаривать ее уйти. В итоге им это удалось. На улице женщина продолжила вести себя вызывающе: вначале потребовала дать ей закурить, а потом внезапно напала на одного из полицейских. Она нанесла ему два удара в лицо кулаком, потом выхватила у сержанта рацию, ударила его ею и бросилась наутек. Ее поймали и доставили в полицейский участок.— Уголовное дело расследовано следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области и направлено на рассмотрение в суд. Подсудимую приговорили к году условно и 150 тысячам рублей компенсации морального вреда потерпевшему, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.Санкция части первой статьи 318 УК РФ, между прочим, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.