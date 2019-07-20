Общество
18 минут назад
Воздушные шары долетели до площади Петра
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Шоу воздушных шаров, которое должно было начаться на площади Петра Великого, где сейчас проходит городской праздник «От прошлого к будущему» возможно исортил сильный ветер. Десять шаров должны были появится над площадью около 19.00, но несколько из них прилетели только сейчас.
Ближе к вечеру в Липецке поднялся настолько сильный ветер, что ломало ветки деревьев
Шары разлетелись по всему городу: когда часть из них летела над парком Победы, другие показались на площади Петра
Напомним, что по программе праздника шары должны зависнуть над площадью.
На празднике «От прошлого к будущему» выступят DJ Шмелев, шоу-дуэт «Воробьи» группа «Юля Блок», «Казаков России», ВИА «Василек». Хедлайнеры концерта, группа «Градусы», выйдет на сцену в 21.00.
После концерта на площади пройдут световое шоу и салют.
Ближе к вечеру в Липецке поднялся настолько сильный ветер, что ломало ветки деревьев
Шары разлетелись по всему городу: когда часть из них летела над парком Победы, другие показались на площади Петра
Напомним, что по программе праздника шары должны зависнуть над площадью.
На празднике «От прошлого к будущему» выступят DJ Шмелев, шоу-дуэт «Воробьи» группа «Юля Блок», «Казаков России», ВИА «Василек». Хедлайнеры концерта, группа «Градусы», выйдет на сцену в 21.00.
После концерта на площади пройдут световое шоу и салют.
82