Общество

18 минут назад

Воздушные шары долетели до площади Петра

82
#День города
Воздушные шары долетели до площади Петра
Шоу воздушных шаров, которое должно было начаться на площади Петра Великого, где сейчас проходит городской праздник «От прошлого к будущему» возможно исортил сильный ветер. Десять шаров должны были появится над площадью около 19.00, но несколько из них прилетели только сейчас.

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Ближе к вечеру в Липецке поднялся настолько сильный ветер, что ломало ветки деревьев 

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Шары разлетелись по всему городу: когда часть из них летела над парком Победы, другие показались на площади Петра

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Напомним, что по программе праздника шары должны зависнуть над площадью.

На празднике «От прошлого к будущему» выступят DJ Шмелев, шоу-дуэт «Воробьи» группа «Юля Блок», «Казаков России», ВИА «Василек». Хедлайнеры концерта, группа «Градусы», выйдет на сцену в 21.00.

После концерта на площади пройдут световое шоу и салют.
82
#День города

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