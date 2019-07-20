Воздушные шары долетели до площади Петра

Шоу воздушных шаров, которое должно было начаться на площади Петра Великого, где сейчас проходит городской праздник «От прошлого к будущему» возможно исортил сильный ветер. Десять шаров должны были появится над площадью около 19.00, но несколько из них прилетели только сейчас.Напомним, что по программе праздника шары должны зависнуть над площадью.На празднике «От прошлого к будущему» выступят DJ Шмелев, шоу-дуэт «Воробьи» группа «Юля Блок», «Казаков России», ВИА «Василек». Хедлайнеры концерта, группа «Градусы», выйдет на сцену в 21.00.После концерта на площади пройдут световое шоу и салют.