На Городище негде яблоку упасть: зрители встречают звезд Black Star

На общественном пространстве Городище началась музыкальная часть молодежного фестиваля "Black Star". К 19.30, времени выхода главных артистов фестиваля, на Городище собралось не менее 4 500 человек. Те, кто сейчас стоит возле сцены, пришли занимать эти места ещё днем. С начала фестиваля уже успели потеряться шестеро детей.



Первой из звёзд "Black Star" на сцену Городища поднялась певица и блогер Клава Кока.



Следом за Кокой выступят ее коллеги по музыкальному лейблу "Black Star" Ars-N, Натан и Ternovoy. Организаторы приготовили зрителям несколько сюрпризов. Так, впервые на экране Городища будет показан фильм о пребывании команды "Black Star" в Липецке. В 22:30 на сцену поднимутся специальные гости фестиваля. Концерт завершится салютом.

