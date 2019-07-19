Общество

10 минут назад

На Городище негде яблоку упасть: зрители встречают звезд Black Star

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#День города
На Городище негде яблоку упасть: зрители встречают звезд Black Star
На общественном пространстве Городище началась музыкальная часть молодежного фестиваля "Black Star". К 19.30, времени выхода главных артистов фестиваля, на Городище собралось не менее 4 500 человек.  Те, кто сейчас стоит возле сцены, пришли занимать эти места ещё днем. С начала фестиваля уже успели потеряться шестеро детей.

Первой из звёзд "Black Star" на сцену Городища поднялась певица и блогер Клава Кока.

Следом за Кокой выступят ее коллеги по музыкальному лейблу "Black Star" Ars-N, Натан и Ternovoy. Организаторы приготовили зрителям несколько сюрпризов. Так, впервые на экране Городища будет показан фильм о пребывании команды "Black Star" в Липецке. В 22:30 на сцену поднимутся специальные гости фестиваля. Концерт завершится салютом. 
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#День города

Комментарии (1)

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гостья

33 секунды назад
Лучше б на экранах по городу Хор Турецкого в прямом эфире показывали, который сейчас идет для бонз Новолипецкого. Народа было бы в десятки больше!
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