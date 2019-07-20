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В Липецке открыли памятник Виктору Сорокину

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#памятник #Виктор Сорокин #День города
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В Липецке открыли памятник Виктору Сорокину

Памятник установлен у Дома мастера.

20 июля на улице Ленина открыли памятник Виктору Сорокину и первую очередь реконструкции бульвара, названного в честь художника. Этот бульвар - аллея за Домом мастера, фонтанами и Дворцом бракосочетания. 

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Бульвар и памятник мэрия собиралась открыть в четверг, но из-за технических проблем церемонию перенесли на  сегодня. За театрализованным открытием наблюдали около 150 липчан, на церемонию пришли представители союза художников России.



Памятник Виктору Сорокину назвали «Художник». Памятник создал известный липецкий скульптор Александр Вагнер. Композиция хранилась у его вдовы. Работу выкупил и установил у Дома мастера, титульного музея Виктора Сорокина, меценат Александр Назаров. Художник был другом Назарова.

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Что сделано за первый этап реконструкции бульвара? Итак: пока на дороге от Дома мастера до памятника Первому липецкому уездному Совету выровняли основание, вместо больших плит - аккуратная серая современная плитка и новые бордюры. У Дома мастера уже установлены скамейки. Также здесь обновят освещение. Главная особенность реконструкции бульвара - не плитка и не бордюры. На улице Ленина и бульваре Сорокина появится беговая дорожка, она протянется на 1,2 км вокруг Верхнего парка.

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Точные сроки завершения реконструкции бульвара пока не называются: исполнители не гонятся за датами, они хотят сделать все качественно. К сентябрю намерены завершить работы с покрытием, а до зимы закончить проект полностью.

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Реконструкцию бульвара оплачивают бизнесмены, решившие сделать подарок Липецку к Дню города.
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#памятник #Виктор Сорокин #День города
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Комментарии (8)

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Мама Стифлера

1 минуту назад
Вагнер (хороший был мастер) понимал, что работа у него эта вышла не очень и не афишировал. Но вдове нужны бабосы и вот пристроила.
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ВИКТОР БУРЯКОВ

17 минут назад
Нужны памятники высокохудожественные, достойные взору зрителя.
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ВИКТОР БУРЯКОВ

18 минут назад
Сама скульптура сделана небрежно вот и понатыкал: скульптор кота мольберт и т.д.Ленину и Петру и больше памятников нема.
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Арчил

21 минуту назад
ВИКТОР БУРЯКОВ, А что Вам нужно?
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Нормальный памятник

33 минуты назад
Хоть что то кроме плитки и бордюр. Прогресс!
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ВИКТОР БУРЯКОВ

35 минут назад
Ленина-Соборная Ленина-Сорокина
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ВИКТОР БУРЯКОВ

37 минут назад
Такие коты и памятники нам не нужны.Уровень ниже двойки.
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Местный

42 минуты назад
Поясните: как это? по улице Ленина идет теперь и бульвар Сорокина?
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