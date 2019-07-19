сегодня, 10:42
Липецк получил 50 новых пассажирских автобусов
В МУП «Липецкий пассажирский транспорт» поступили 50 новых автобусов большого класса VOLGABUS 5270G2. 90% из 395 миллионов рублей, которые были выделены на зкупку транспорта - средства областного бюджета.
- Программа обновления пассажирского транспорта Липецкой области была инициирована врио главы региона Игорем Артамоновым. На закупку автобусов в 2019 году региональным и муниципальными бюджетами в общей сложности выделен 921 миллион рублей, - рассказали в пресс-службе.
До конца года ещё порядка 50 новых автобусов, соответствующих стандарту ЕВРО-5, должны закупить частные липецкие перевозчики. Им предоставляются субсидии из городского и областного бюджетов – 20% от стоимости техники при длине автобуса свыше 9,5 м и 10% от стоимости техники при длине от 7,6 м до 9,5м.
МестныйЯ
Гость
дерзкий
Психиатор
Трол
ДАЕШЬ , НОВЫЕ ОСТАНОВКИ !
ДАЕШЬ ВСЕ НОВОЕ !
ПОЕХАЛИ НА НОВОМ ! УРА ! УРА ! УРА !
Вадя
Что троллейбус?