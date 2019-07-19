Липецк получил 50 новых пассажирских автобусов

В МУП «Липецкий пассажирский транспорт» поступили 50 новых автобусов большого класса VOLGABUS 5270G2. 90% из 395 миллионов рублей, которые были выделены на зкупку транспорта - средства областного бюджета.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, все автобусы оборудованы кондиционерами, соответствуют экологическому стандарту ЕВРО-5 и требованиям оказания транспортных услуг маломобильным группам населения. Все новые автобусы работают на экологически чистом топливе – природном газе, тем самым снижая объём выбросов загрязняющих веществ от работы автотранспорта.



- Программа обновления пассажирского транспорта Липецкой области была инициирована врио главы региона Игорем Артамоновым. На закупку автобусов в 2019 году региональным и муниципальными бюджетами в общей сложности выделен 921 миллион рублей, - рассказали в пресс-службе.



До конца года ещё порядка 50 новых автобусов, соответствующих стандарту ЕВРО-5, должны закупить частные липецкие перевозчики. Им предоставляются субсидии из городского и областного бюджетов – 20% от стоимости техники при длине автобуса свыше 9,5 м и 10% от стоимости техники при длине от 7,6 м до 9,5м.





