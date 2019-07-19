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Липецк получил 50 новых пассажирских автобусов

18 1311
#транспорт
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Липецк получил 50 новых пассажирских автобусов

В МУП «Липецкий пассажирский транспорт» поступили 50 новых автобусов большого класса VOLGABUS 5270G2. 90% из 395 миллионов рублей, которые были выделены на зкупку транспорта - средства областного бюджета.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, все автобусы оборудованы кондиционерами, соответствуют экологическому стандарту ЕВРО-5 и требованиям оказания транспортных услуг маломобильным группам населения. Все новые автобусы работают на экологически чистом топливе – природном газе, тем самым снижая объём выбросов загрязняющих веществ от работы автотранспорта.

- Программа обновления пассажирского транспорта Липецкой области была инициирована врио главы региона Игорем Артамоновым. На закупку автобусов в 2019 году региональным и муниципальными бюджетами в общей сложности выделен 921 миллион рублей, - рассказали в пресс-службе. 

До конца года ещё порядка 50 новых автобусов, соответствующих стандарту ЕВРО-5, должны закупить частные липецкие перевозчики. Им предоставляются субсидии из городского и областного бюджетов – 20% от стоимости техники при длине автобуса свыше 9,5 м и 10% от стоимости техники при длине от 7,6 м до 9,5м.


18 1311
#транспорт
2

Комментарии (19)

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МестныйЯ

31 секунду назад
Покупают за городской (наш) бюджет угрёбищные теловозки (про которые не только по нашей области мало положительных отзывов, но и в других областях), так еще и стали распределять эти машины по маршруткам! Это новый вид заработка на народных деньгах, сдавая общественный транспорт с лизинг? Шикарная идея ничего не делая заработать за чужой счет! И куда пойдут деньги от этого "бизнеса"? Впрочем, о чем это я - ясно, что в карман радетелей о счастье народа...
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Гость

2 минуты назад
При отсутствии наличия пропитанных шпал, это будет одно горе, а не трамвай
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дерзкий

5 минут назад
Эти автобусы очень не удобные особенно женщинам с колясками проходы узкие!ну ребят ну зачем такое не надо 50автобусов дайте 30 автобусов но качественных
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Психиатор

8 минут назад
ПОЕХАЛИ НА НОВОМ ! УРА ! УРА ! УРА !, Тебе уже ничего не поможет, идиот едерастовский
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Трол

11 минут назад
Коптилки закупают вместо троллейбусов? А где же обещанные электробусы? Восстанавливайте троллейбусы, дурачье. Липецк и так загибается от плохой экологии
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ДАЕШЬ , НОВЫЕ ОСТАНОВКИ !

13 минут назад
НОВЫЕ остановки нужны городу ! Даешь , даешь ,даешь !
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ДАЕШЬ ВСЕ НОВОЕ !

15 минут назад
Даешь новые автобусы ! Даешь новые дороги ! Даешь новые детсады и школы ! Сдаешь новые дома ! Даешь ! Вперед к * процветанию ! УРа! Ура! УРА !
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ПОЕХАЛИ НА НОВОМ ! УРА ! УРА ! УРА !

17 минут назад
СЛАВА ПУТИНУ ! СЛАВА АРТАМОНОВУ ! СЛАВА ЛИСИНУ ! СЛАВА УВАРКИНОЙ ! СЛАВА ТРУДОВОМУ НАРОДУ ! ЗА РОССИЮ ! ЗА процветающую нашу Липецкую область ! Даешь все новое ! Жизнь налаживается ! Только вперед и только вперед к ПОБЕДЕ над страхом и стариной ! ВПЕРЕД , товарищи , вперед !
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Вадя

22 минуты назад
Чудо Русское этот автобус.Какой не удобный ,просто ужас.
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Что троллейбус?

23 минуты назад
7, Эти путиноиды всё машиностроение в городе угробили. Раньше в городе жили инженеры, технологи, рабочие, а сейчас деклассированный сброд.
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