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сегодня, 17:00

Тепло вернется вместе с дождями

25 и 26 апреля Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона с юго-запада — погода ожидается теплой, с небольшими кратковременными дождями. 27 апреля с прохождением холодного фронта дожди станут более интенсивными, с грозами. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 16-19 градусов тепла, что на 5-9 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, временами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью — от +7 до +12 градусов, днем — от +19 до +24 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью — от +8 до +10, днем — от +22 до +24 градусов.

День 25 апреля стал самым теплым в Липецке в 1943 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1981 году – 6 градусов мороза. 

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