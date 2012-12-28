Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 24 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 58, 61, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 80а, 87, 88, 88а, 90 по улице октябрьской, №№ 3, 4, 5, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 14а по улице Коммунальной, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 10 по улице М. Горького, №№ 1а, 1б, 1в, 3, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 18, 20 по улице Неделина, №№ 2, 4, 14, 15а, 16а, 16а/1 на Торговой площади, №№ 1, 3, 3а, 5, 7 по улице Барашева, №№ 4, 30, 32, 34, 38, 40, 57, 58, 59, 59а, 63а, 65, 77в, 79, 81, 83, 85 по улице Первомайской, №№ 7, 27, 39 по улице Советской, №№ 1, 3, 4 по улице Ворошилова, №№ 6, 11, 14, 15, 21, 21а, 23, 23а, 27, 30, 32, 81, 85 по улице Фрунзе, № 11 по улице Скороходова, №№ 18, 18 к.1, 18 к.2, 18 к.3, 18 к.4, 18 к.5 по улице Ленинградской, №№ 9, 14а по улице Студенческой, № 13 по улице 50 лет НЛМК. Кроме того, холодную воду отключат в частном секторе улиц Полевой, Железнякова, Селекционной, Гусева, Лебедянской, Пугачева, Трубной, Одесской, Станционной, проезда Цветочного, переулка Костенко.Воду подвезут к домам № 14 на площади Торговой, № 58 на улице Первомайской, № 18 по улице Ленинградской, № 32а по улице Лебедянской, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.24 апреля плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 с перебоями с электричеством из-за монтажа приборов учета (не более, чем на три часа для каждого отдельного домовладения) столкнутся потребители на улицах Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Сливовой, Славянской, Артема, Ферросплавной, Волжской, Крупской, Лермонтова, Лесопарковой, Озерной, Парковой, Басинского, Бахаева, Дальней, Знаменской, Красивой, Полунина, Ангарской, Базарной, Детской, Геологической, Металлистов, Монтажников, Юношеской, Космодемьянской, Инженерной, Вишневой, Восточной, Дорожной, Грушевой, Мичурина, Коллективной, Лесной, Логовой (дом № 16), Проселочной (дома №№ 1, 9, 13, 16, 27, 29, 32), Садовой (дома №№ 23, 29, 34, 47), Цветочной, Центральной, в переулках Виноградном, Сырском, Любимом, Рудном, Чистом, по проездам Каштановому, Базовому, Осеннему, Универсальному, по проспекту Мира, садоводчествах «Металлург-3», «Монтажник», «Кооператор», «Тракторостроитель-1», «Дачный-3», «Дачный-4».С 14:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета не будет электричества на улицах 40 лет Октября, Свободный Сокол, Северной, на площади Константиновой.С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Агрономическую, Виктора Музыки, Опытную, Аллейную, Жемчужную, Космонавтов (в Сселках), Покровскую, Посадскую, Провинциальную, Сокольскую (в Сселках), Плеханова, Юношескую, Индустриальную, Сырскую, Буденного, переулок Рудный, Боевой проезд, Трубный проезд, садоводчества «Березка», «Металлург-6», «Горняк», «Горняк-1», «Спутник».С 14:00 до 16:00 ремонтные работы на сетях станут причиной отсутствия света на улице Римского-Корсакова.