Такого парка нет нигде в России

Парк Металлургов стал символом слияния индустрии и природы.

Сегодня липчанам показали итоги первого этапа реконструкции парка Металлургов. Новую центральную аллею, входную группу, необычные фонари в готовом виде первыми увидели участники большого праздника, который прошел в парке этим утром.Открытие парка началось с костюмированного велопарада. Более 150 человек в образах Деда Мороза, поросят, пиратов, ангелов, Красной Шапочки и других сказочных персонажей проехали на велосипедах по центральной аллее.Велопарад стал началом дружбы двух семей. Мамы двух девочек, случайно приготовили им одинаковые костюмы – и те стали яркими пчелками. Друг друга мамы и девочки увидели на регистрации велопарада. Девочки сразу подружились. Для их семей участие в велопараде - не гонка за призами, а возможность подарить радость детям.В том, что обновленный парк Металлургов станет точкой притяжения липчан, уверены президент Группы НЛМК Григорий Федоришин, врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и глава Липецка Евгения Уваркина. Реконструкция парка — совместный проект НЛМК, региональной и городской администраций.- Обновленный парк — один из подарков липчанам к Дню города и Дню металлургов. Парку уже более полувека, и вот пришло время привести его в порядок — сделать его современным пространством. Очень символично, что реконструкция парка пришлась на юбилей для города (65 лет назад Липецк стал областным центром) и для комбината, 85 лет назад завод выпустил первый чугун, - напомнил президент Группы НЛМК Григорий Федоришин. - Мы надеемся, что парк станет любимым местом отдыха липчан.- Прекрасно, что удается налаживать сотрудничество бизнеса и власти в интересах липчан, отметил врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.Мэр Липецка Евгения Уваркина уверена, что праздники - День города и День металлурга — для Липецка связанны неразрывно: «Именно благодаря развитию металлургии мы стали региональным центром, который знают в России. А комбинат знают не только в России, это лучшее предприятие в мире. И мы гордимся этим. Нам особенно приятно, что НЛМК вместе с нами развивает Липецк и делает его лучше».Реконструкция парка Металлургов началась в этом апреле. За неполных три месяца строители обновили центральную колоннаду, установили неповторимые 122 светодиодных фонаря, изменили главную аллею - здесь теперь находятся инсталляции и тропинка-слалом, эргономичные лавочки, гравийные и прорезиненные дорожки. Совершенно преобразилась и прогулочная зона парка. Именно центральная аллея парка и примерно по 100 метров в стороны от нее - первая очередь реконструкции. НЛМК инвестировал в реновацию парка более 75 млн рублей. Вторая очередь работ будет финансирована из бюджетов Липецка и региона. Ожидается, что реконструкция парка НЛМК завершится ещё до зимы.Автором проекта реконструкции парка НЛМК стала проектировщик компании Front Аrchitecture Екатерина Угрюмова.- Для этого парка изначально было выбрано очень хорошее место — вокруг него находится лес. Хотелось эту уникальность сохранить и связать идею реконструкции парка с НЛМК. Наши фонари — главная функциональная и художественная тема. Такие объекты вы не встретите нигде в мире, - рассказала Екатерина Угрюмова. - Фонари стали символом слияния индустрии и природы. Парк после завершения реконструкции будет интересен всем. Для маленьких детей здесь несколько площадок, для ребят повзрослее — зоны активности, сохранится сцена, где поставим амфитеатр, для прогулок взрослых — центральная и боковая аллеи, для пожилых людей есть уютные лавочки. Скамейки мы специально поставили в теневой стороне. Если все выйдет, как мы запроектировали, думаю, за реконструкцию мы сможем поставить себе «5+».Всего в парке на площади 25 гектаров до конца года планируется установить 35 новых скамеек, заменить около 29 000 квадратных метров покрытия. После завершения реконструкции здесь будет работать круглогодичный павильон с пунктом проката и кафе, вокруг парка проложат велодорожку, внутри — беговую дорожку, оборудуют спортивные площадки со снарядами, экопарковку, трассу для воркаута, детскую площадку и насыпной холм.