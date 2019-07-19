Политика
сегодня, 12:53
Александр Кынев: «Думаю, врио губернатора заинтересован в конкурентных выборах»
53 1619
Известный столичный политолог проанализировал избирательную кампанию в Липецкой области.
Как уже сообщал GOROD48, в регионе создан Липецкий экспертный клуб, задача которого стать мостом между общественностью и властью. Вчера на очередном заседании клуба побывал Александр Кынев, ученый-политолог, специалист в области региональных политических процессов России и стран СНГ, исследований партийных и избирательных систем. GOROD48 не мог не воспользоваться случаем поговорить с кандидатом политических наук, доцентом департамента политической науки факультета социальных наук Высшей школы экономики об особенностях губернаторских выборов в Липецкой области.
- Александр Владимирович, вы за липецкими выборами с какого момента следите?
- Я слежу за всеми выборами в стране много лет. В этом процессе не вижу начала и конца.
- Возможно, Липецк попал в особую сферу вашего внимания после случившегося в октябре прошлого года «тектонического сдвига» - смещения с должности главы региона одного из немногих российских политических долгожителей, Олега Королева?
- Безусловно, это событие повысило интерес к вашему региону у многих
- На губернаторские выборы в Липецке заявились девять человек. Понятно, что проблем со сбором подписей муниципальных депутатов не будет лишь у врио губернатора Игоря Артамонова, выдвинутого «Единой Россией». Пойти от этой партии на выборы - правильный ход? Ведь если посмотреть на параллельную избирательную кампанию, выборы в Мосгордуму, кандидаты в депутаты все как один скрыли от избирателя свое членство в «Единой России». То есть в Москве кандидаты прячут от избирателей свою партийность, а в Липецке глава региона ее выпячивает. Почему?
- Из 16 регионов России, где идут в настоящее время избирательные кампании, в шести действующие главы на выборы идут как независимые кандидаты. Если говорить о Липецке… Липецк не относится к регионам с сильным протестным голосованием. Думаю, это - одна из причин, почему врио губернатора Артамонов пошел на выборы под знаменами «Единой России».
Кроме того, мне кажется, врио губернатора вашего региона находится в довольно сложном положении. С одной стороны, это внешний для региона человек, для обывателя - чужак. Он пока формирует свою команду, и пока она - микс из представителей старой областной администрации и новых людей, которых особо никто не знает. Есть в этой команде и те, кто принадлежал при Королеве ко второму-третьему эшелонам номенклатуры. Это - классика кадровой политики любого переходного периода. И здесь перед Артамоновым стоят две сложно сочетающиеся друг с другом задачи, на мой взгляд.
Врио губернатора Липецкой области - не профессиональный политик, а технократ, менеджер. Его задача - выполнять федеральные установки, национальные программы. Москва - источник его кадровой политики. Понятно, что губернатор как и любой топ-чиновник желает сформировать под себя и под свои задачи команду тех, кто его поддерживает. Более того, если посмотреть на содержательную сторону всех губернаторских кампаний в России за последние 2,5 года, все они - об одном: о переменах и обновлении. Артамонов просто обречен говорить о каких-то новых горизонтах, перспективах, развитии. Поэтому он должен выступать символом перемен. Он должен об этом говорить, так как это органично связано с его образом.
С другой стороны, врио губернатора необходимо учитывать, что Липецкая область - это консервативный регион: с точки зрения структуры экономики, структуры элиты. Регион - один из наиболее кадрово стабильных, чтоб не сказать, застойных. Им 20 лет управлял один человек, и здесь не было кадровых революций. Власть жила в постоянном междусобойчике, и все всех устраивало. Поэтому регион - колоссально инертен. А выборы - это в первую очередь неформальные связи и коммуникации. И получается, что провести успешно выборы, не опираясь на то, что сложилось за долгие годы, новому человеку во власти невозможно. Потому что разрушить эту систему - себе дороже. Так как очень велики риски саботажа, того, что система может взбрыкнуть. Да, тут есть зоны конкурентной электоральной борьбы - Липецк и Елец, а есть сельские регионы, которые контролируются старой номенклатурой. И там легко саботировать врио губернатора.
Если посмотреть на российские выборы, то легко увидеть элементы этого внутреннего саботажа. Можно вспомнить Иркутскую область - проигрыш действующего губернатора Сергея Ерощенко в 2015 году кандидату от КПРФ. Можно посмотреть, как в прошлом году голосовали в Хабаровском крае, Владимирской области, Приморье. Совершенно очевидно, что проигрыши выдвиженцев от «Единой России» были в том числе следствием саботажа части местных номенклатурных элит.
Мое резюме: врио губернатора не может не формировать новую повестку, но не может и полностью дистанцироваться от старой номенклатуры. И ему нужно две эти противоположные задачи решить одновременно. Это и привело, я думаю, к тому, что изначально заточенный на выборы в качестве самовыдвиженца Игорь Артамонов пошел на них от «Единой России». Так старой номенклатуре послан сигнал, что она должна поддержать врио губернатора. Но при этом ему крайне важно, чтобы его зависимость от старой номенклатуры не была слишком сильной.
- Выборы - это постановка, шоу. Начало этому действу положено, но все его участники по ходу развития сюжета могут изменить финал. Что скажете о липецком спектакле?
- Что касается сценария самой кампании, то я вижу два возможных варианта.
Вариант первый. Классический. Это губернатор и два-три карикатурных кандидата-спойлера…
- … в Липецкой области такими были выборы 2014 года, когда в бюллетене избиратели увидели рядом с именем действующего губернатора никому не известных представителей Казачьей партии и Аграрной партии...
- Да, типа того. Вариант второй, более яркий, - это когда регистрируются кандидаты от КПРФ, ЛДПР или просто местные яркие кандидаты, может, в чем-то эпатажные. В этом случае процент проголосовавших за кандидата от власти может быть ниже, но результат выборов воспринимается общественностью бесспорно. Если же пойти по первому варианту, то да, у Игоря Артамонова результаты будут более 60-70 процентов, но их тут же себе в заслугу поставит «Единая Россия». А надо ли это действующему губернатору?
Думаю, врио губернатора в Липецкой области заинтересован в сценарии средней конкурентной кампании, когда в бюллетенях будут имена кандидатов от парламентских партий. И это важно для долгосрочной стратегии, ведь в условиях дискурса о неизбежности перемен кто может быть союзником губернатора кроме представителей общественности? Только те, кто представляет парламентскую оппозицию. Они уж точно заинтересованы в изменениях. А совсем неконкурентная стратегия крайне опасна, ведь она радикализует оппозицию и слишком сильно завяжет губернатора на «Единую Россию» и, следовательно, старую номенклатуру, сделает его заложником.
- Но есть же еще и сценарий острой конкурентной кампании?
- Сценарий острой конкурентной кампании в Липецке просто невозможен. Здесь нет яркой фигуре в политике, которая могла бы соперничать с врио губернатора. Александр Шерин? Он человек пришлый, а регион, как мы уже сказали, достаточно консервативный. При таком сочетании пришлый человек не может достаточно быстро раскрутиться до доверия в глазах избирателя.
- Итак, по-вашему, лучший вариант - средний. Но в своих аккаунтах в соцсетях Александр Шерин, коммунисты, Олег Хомутинников говорят о том, что администрация области выбрала классический вариант выборов - со спойлерами.
- Давайте дождемся 24 июля - последнего дня приема Липецким облизбиркомом документов от восьми других, кроме врио губернатора, кандидатов на должность главы региона. Хотя соглашусь, что старая элита не заинтересована не то что в острой конкурентной избирательной кампании, но даже в средней. Не знаю, насколько это осознают в областной администрации, но риск сваливания кампании в классический вариант, я думаю, присутствует. Но разумные люди должны понимать, что среднеконкурентная кампания гораздо более полезна в долгосрочной перспективе.
- Старая номенклатура действует проверенным образом. Так, кандидаты в депутаты, которые проводят «чес» по районам, пытаясь собрать необходимые им подписи муниципальных депутатов, говорят, что последние своим подписям не хозяева: мол, подписи сданы в райкомы «ЕР» и будут кому-то отданы. Так какой смысл кандидатам выступать в районах даже порой не перед депутатами, а перед общественностью, как это было, по словам Олега Хомутинникова, в Грязинском районе?
- Мне кажется, что эти встречи пущены на самотек организаторами таких встреч кандидатов в губернаторы с депутатами. Это или какое-то легкомыслие, либо может быть даже диверсия, я бы так сказал. Это неправильно. Вы или такие мероприятия вообще не проводите, либо готовьтесь к ним! Кроме того, думаю, и сами кандидаты должны понимать, что общаться нужно и до встречи, а не ждать, что на встрече им что-то принесут на блюдечке
- Если все же «Единая Россия» протолкнет вариант выборов, где у Артамонова будут откровенные спойлеры?
- Это его существенно ослабит. Сделает зависимым.
- А вдруг, избравшись, Артамонов оттопчется затем на старой элите?
- Теоретически возможно все. Но в таком случае у него будет резко сужено поле для дальнейших маневров. Ведь врио губернатора и «Единая Россия» теперь по факту союзники. И мы видим, как пошел при той же косной старой элите процесс обновления власти в Липецке и уже вот в Ельце. Это довольно рискованно: после выборов резко нарушить существующие договоренности. Можно получить ответочку. Это - Византия! Это только со стороны кажется, что сегодня договорились, а завтра у тебя развязаны руки.
- Какой совет вы бы дали оппозиционным кандидатам?
- Думаю, им очень тяжело проходить муниципальный фильтр, потому что им нужно договариваться с администрацией области. Думаю, тут вопрос здравого смысла команды Артамонова. Команде надо думать о том, как риски будут завтра, если выборы будут проведены на безальтернативной основе.
- Вы видите выборы липецкого губернатора одно- или двухтуровыми?
- Думаю, однотуровыми. Вопрос только в процентах, которые наберет врио губернатора.
- А если бы случился второй тур и, как заявляют оппозиционные кандидаты, они сгрудятся вокруг одного условно своего, который попал бы во второй тур?
- Вот то, что случится в таком случае, прогнозировать тяжело. Многое зависело бы от личности того, кто прошел бы как оппонент врио губернатора во второй тур. Тогда мог бы иметь место саботаж элит, о котором мы уже говорили.
- Спасибо за разговор, Александр Владимирович!
Игорь Луговой
фото 7x7-journal.ru
- Александр Владимирович, вы за липецкими выборами с какого момента следите?
- Я слежу за всеми выборами в стране много лет. В этом процессе не вижу начала и конца.
- Возможно, Липецк попал в особую сферу вашего внимания после случившегося в октябре прошлого года «тектонического сдвига» - смещения с должности главы региона одного из немногих российских политических долгожителей, Олега Королева?
- Безусловно, это событие повысило интерес к вашему региону у многих
- На губернаторские выборы в Липецке заявились девять человек. Понятно, что проблем со сбором подписей муниципальных депутатов не будет лишь у врио губернатора Игоря Артамонова, выдвинутого «Единой Россией». Пойти от этой партии на выборы - правильный ход? Ведь если посмотреть на параллельную избирательную кампанию, выборы в Мосгордуму, кандидаты в депутаты все как один скрыли от избирателя свое членство в «Единой России». То есть в Москве кандидаты прячут от избирателей свою партийность, а в Липецке глава региона ее выпячивает. Почему?
- Из 16 регионов России, где идут в настоящее время избирательные кампании, в шести действующие главы на выборы идут как независимые кандидаты. Если говорить о Липецке… Липецк не относится к регионам с сильным протестным голосованием. Думаю, это - одна из причин, почему врио губернатора Артамонов пошел на выборы под знаменами «Единой России».
Кроме того, мне кажется, врио губернатора вашего региона находится в довольно сложном положении. С одной стороны, это внешний для региона человек, для обывателя - чужак. Он пока формирует свою команду, и пока она - микс из представителей старой областной администрации и новых людей, которых особо никто не знает. Есть в этой команде и те, кто принадлежал при Королеве ко второму-третьему эшелонам номенклатуры. Это - классика кадровой политики любого переходного периода. И здесь перед Артамоновым стоят две сложно сочетающиеся друг с другом задачи, на мой взгляд.
Врио губернатора Липецкой области - не профессиональный политик, а технократ, менеджер. Его задача - выполнять федеральные установки, национальные программы. Москва - источник его кадровой политики. Понятно, что губернатор как и любой топ-чиновник желает сформировать под себя и под свои задачи команду тех, кто его поддерживает. Более того, если посмотреть на содержательную сторону всех губернаторских кампаний в России за последние 2,5 года, все они - об одном: о переменах и обновлении. Артамонов просто обречен говорить о каких-то новых горизонтах, перспективах, развитии. Поэтому он должен выступать символом перемен. Он должен об этом говорить, так как это органично связано с его образом.
С другой стороны, врио губернатора необходимо учитывать, что Липецкая область - это консервативный регион: с точки зрения структуры экономики, структуры элиты. Регион - один из наиболее кадрово стабильных, чтоб не сказать, застойных. Им 20 лет управлял один человек, и здесь не было кадровых революций. Власть жила в постоянном междусобойчике, и все всех устраивало. Поэтому регион - колоссально инертен. А выборы - это в первую очередь неформальные связи и коммуникации. И получается, что провести успешно выборы, не опираясь на то, что сложилось за долгие годы, новому человеку во власти невозможно. Потому что разрушить эту систему - себе дороже. Так как очень велики риски саботажа, того, что система может взбрыкнуть. Да, тут есть зоны конкурентной электоральной борьбы - Липецк и Елец, а есть сельские регионы, которые контролируются старой номенклатурой. И там легко саботировать врио губернатора.
Если посмотреть на российские выборы, то легко увидеть элементы этого внутреннего саботажа. Можно вспомнить Иркутскую область - проигрыш действующего губернатора Сергея Ерощенко в 2015 году кандидату от КПРФ. Можно посмотреть, как в прошлом году голосовали в Хабаровском крае, Владимирской области, Приморье. Совершенно очевидно, что проигрыши выдвиженцев от «Единой России» были в том числе следствием саботажа части местных номенклатурных элит.
Мое резюме: врио губернатора не может не формировать новую повестку, но не может и полностью дистанцироваться от старой номенклатуры. И ему нужно две эти противоположные задачи решить одновременно. Это и привело, я думаю, к тому, что изначально заточенный на выборы в качестве самовыдвиженца Игорь Артамонов пошел на них от «Единой России». Так старой номенклатуре послан сигнал, что она должна поддержать врио губернатора. Но при этом ему крайне важно, чтобы его зависимость от старой номенклатуры не была слишком сильной.
- Выборы - это постановка, шоу. Начало этому действу положено, но все его участники по ходу развития сюжета могут изменить финал. Что скажете о липецком спектакле?
- Что касается сценария самой кампании, то я вижу два возможных варианта.
Вариант первый. Классический. Это губернатор и два-три карикатурных кандидата-спойлера…
- … в Липецкой области такими были выборы 2014 года, когда в бюллетене избиратели увидели рядом с именем действующего губернатора никому не известных представителей Казачьей партии и Аграрной партии...
- Да, типа того. Вариант второй, более яркий, - это когда регистрируются кандидаты от КПРФ, ЛДПР или просто местные яркие кандидаты, может, в чем-то эпатажные. В этом случае процент проголосовавших за кандидата от власти может быть ниже, но результат выборов воспринимается общественностью бесспорно. Если же пойти по первому варианту, то да, у Игоря Артамонова результаты будут более 60-70 процентов, но их тут же себе в заслугу поставит «Единая Россия». А надо ли это действующему губернатору?
Думаю, врио губернатора в Липецкой области заинтересован в сценарии средней конкурентной кампании, когда в бюллетенях будут имена кандидатов от парламентских партий. И это важно для долгосрочной стратегии, ведь в условиях дискурса о неизбежности перемен кто может быть союзником губернатора кроме представителей общественности? Только те, кто представляет парламентскую оппозицию. Они уж точно заинтересованы в изменениях. А совсем неконкурентная стратегия крайне опасна, ведь она радикализует оппозицию и слишком сильно завяжет губернатора на «Единую Россию» и, следовательно, старую номенклатуру, сделает его заложником.
- Но есть же еще и сценарий острой конкурентной кампании?
- Сценарий острой конкурентной кампании в Липецке просто невозможен. Здесь нет яркой фигуре в политике, которая могла бы соперничать с врио губернатора. Александр Шерин? Он человек пришлый, а регион, как мы уже сказали, достаточно консервативный. При таком сочетании пришлый человек не может достаточно быстро раскрутиться до доверия в глазах избирателя.
- Итак, по-вашему, лучший вариант - средний. Но в своих аккаунтах в соцсетях Александр Шерин, коммунисты, Олег Хомутинников говорят о том, что администрация области выбрала классический вариант выборов - со спойлерами.
- Давайте дождемся 24 июля - последнего дня приема Липецким облизбиркомом документов от восьми других, кроме врио губернатора, кандидатов на должность главы региона. Хотя соглашусь, что старая элита не заинтересована не то что в острой конкурентной избирательной кампании, но даже в средней. Не знаю, насколько это осознают в областной администрации, но риск сваливания кампании в классический вариант, я думаю, присутствует. Но разумные люди должны понимать, что среднеконкурентная кампания гораздо более полезна в долгосрочной перспективе.
- Старая номенклатура действует проверенным образом. Так, кандидаты в депутаты, которые проводят «чес» по районам, пытаясь собрать необходимые им подписи муниципальных депутатов, говорят, что последние своим подписям не хозяева: мол, подписи сданы в райкомы «ЕР» и будут кому-то отданы. Так какой смысл кандидатам выступать в районах даже порой не перед депутатами, а перед общественностью, как это было, по словам Олега Хомутинникова, в Грязинском районе?
- Мне кажется, что эти встречи пущены на самотек организаторами таких встреч кандидатов в губернаторы с депутатами. Это или какое-то легкомыслие, либо может быть даже диверсия, я бы так сказал. Это неправильно. Вы или такие мероприятия вообще не проводите, либо готовьтесь к ним! Кроме того, думаю, и сами кандидаты должны понимать, что общаться нужно и до встречи, а не ждать, что на встрече им что-то принесут на блюдечке
- Если все же «Единая Россия» протолкнет вариант выборов, где у Артамонова будут откровенные спойлеры?
- Это его существенно ослабит. Сделает зависимым.
- А вдруг, избравшись, Артамонов оттопчется затем на старой элите?
- Теоретически возможно все. Но в таком случае у него будет резко сужено поле для дальнейших маневров. Ведь врио губернатора и «Единая Россия» теперь по факту союзники. И мы видим, как пошел при той же косной старой элите процесс обновления власти в Липецке и уже вот в Ельце. Это довольно рискованно: после выборов резко нарушить существующие договоренности. Можно получить ответочку. Это - Византия! Это только со стороны кажется, что сегодня договорились, а завтра у тебя развязаны руки.
- Какой совет вы бы дали оппозиционным кандидатам?
- Думаю, им очень тяжело проходить муниципальный фильтр, потому что им нужно договариваться с администрацией области. Думаю, тут вопрос здравого смысла команды Артамонова. Команде надо думать о том, как риски будут завтра, если выборы будут проведены на безальтернативной основе.
- Вы видите выборы липецкого губернатора одно- или двухтуровыми?
- Думаю, однотуровыми. Вопрос только в процентах, которые наберет врио губернатора.
- А если бы случился второй тур и, как заявляют оппозиционные кандидаты, они сгрудятся вокруг одного условно своего, который попал бы во второй тур?
- Вот то, что случится в таком случае, прогнозировать тяжело. Многое зависело бы от личности того, кто прошел бы как оппонент врио губернатора во второй тур. Тогда мог бы иметь место саботаж элит, о котором мы уже говорили.
- Спасибо за разговор, Александр Владимирович!
Игорь Луговой
фото 7x7-journal.ru
53 1619
Комментарии (53)
Еще в рубрике
01.07.2019 14:35Общество
25.06.2019 16:12Политика
Да ,,,
АК-54
Антисоветчику
ВИКТОР БУРЯКОВ
Антисоветчик
Антисоветчику
Антисоветчик
Антисоветчику
Антисоветчик
Мем года