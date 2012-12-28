К 25 июня Липецкий горсовет должен либо продлить полномочия Евгении Уваркиной, либо выбрать нового мэра
Набережную в Липецке за несколько лет построят инвесторы по программе комплексного развития территории
Происшествия
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56 минут назад
В Липецке упал беспилотник — объявлен красный уровень опасности
«В связи с паданием летательного аппарата вводится режим Угрозы атаки БПЛА на территории Липецка. Обращаю внимание, что сирены сейчас включатся не будут», — добавил губернатор.
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