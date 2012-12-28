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1874
56 минут назад

В Липецке упал беспилотник — объявлен красный уровень опасности

В промышленной зоне Липецка упал беспилотник, сообщил  губернатор Игорь Артамонов. На месте падения БПЛА работают сотрудники правоохранительных органов.

«В связи с паданием летательного аппарата вводится режим Угрозы атаки БПЛА на территории Липецка. Обращаю внимание, что сирены сейчас включатся не будут», — добавил губернатор.
воздушная тревога
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