В Липецке упал беспилотник — объявлен красный уровень опасности

В промышленной зоне Липецка упал беспилотник, сообщил губернатор Игорь Артамонов. На месте падения БПЛА работают сотрудники правоохранительных органов.«В связи с паданием летательного аппарата вводится режим Угрозы атаки БПЛА на территории Липецка. Обращаю внимание, что сирены сейчас включатся не будут», — добавил губернатор.