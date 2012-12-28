Герб Липецкой области высажен из 20 тысяч деревьев

В Грязинском районе высажен геоглиф из деревьев. Деревья сажали 500 волонтеров.

На границе Грязинского, Липецкого и Добровского районов сегодня высажено 19 951 дерево в виде герба Липецкой области. Желтая липа высажена из липы, зеленое поле — из сосны, а фон — из красного дуба.Геоглиф придумала начальник отдела областного управления лесного хозяйства Татьяна Болотина. В высадке деревьев ей помогали около 500 волонтеров.— Правительство Липецкой области разрабатывало план мероприятий юбилейного года. Я предложила сделать геоглиф — герб Липецкой области — красочный и яркий ковер из леса. Отсюда все закрутилось, начали искать участок, посадочный материал. Лет через десять герб можно будет рассмотреть с высоты птичьего полета, — рассказала Татьяна Болотина.Волонтеры — общественники, чиновники, правоохранители и студенты быстро определили фронт работ. Многие уже не в первый раз высаживают деревья, поэтому прекрасно знали, как обращаться с мечом Колесова — лопатой для посадки саженцев. Охотно делали селфи.Прокуроры даже шутили, что с лесниками они почти коллеги — и те и другие следят за посадками.На месте, где сегодня появился геоглиф, восемь лет назад уже сажали дубовый лес. Четыре года назад он сгорел. Теперь появился новый. Акцию к 70-летию региона объединили с международной — «Сад памяти». Пятый год в разных странах сажают деревья в память погибших в Великой Отечественной войне.— Замечательная акция, которая помогает увековечить подвиг наших дедов, прадедов. Геоглиф позволит нам увековечить 70-летие Липецкой области. Давайте с вами поработаем, и расширим наш лесной фонд, — сказал заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнев.Ему в качестве посадочного материала достались сосны.После работы волонтеров пригласили на травяной чай из самовара.