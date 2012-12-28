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Общество
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25 минут назад
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Герб Липецкой области высажен из 20 тысяч деревьев
В Грязинском районе высажен геоглиф из деревьев. Деревья сажали 500 волонтеров.
Геоглиф придумала начальник отдела областного управления лесного хозяйства Татьяна Болотина. В высадке деревьев ей помогали около 500 волонтеров.
— Правительство Липецкой области разрабатывало план мероприятий юбилейного года. Я предложила сделать геоглиф — герб Липецкой области — красочный и яркий ковер из леса. Отсюда все закрутилось, начали искать участок, посадочный материал. Лет через десять герб можно будет рассмотреть с высоты птичьего полета, — рассказала Татьяна Болотина.
Волонтеры — общественники, чиновники, правоохранители и студенты быстро определили фронт работ. Многие уже не в первый раз высаживают деревья, поэтому прекрасно знали, как обращаться с мечом Колесова — лопатой для посадки саженцев. Охотно делали селфи.
Прокуроры даже шутили, что с лесниками они почти коллеги — и те и другие следят за посадками.
На месте, где сегодня появился геоглиф, восемь лет назад уже сажали дубовый лес. Четыре года назад он сгорел. Теперь появился новый. Акцию к 70-летию региона объединили с международной — «Сад памяти». Пятый год в разных странах сажают деревья в память погибших в Великой Отечественной войне.
— Замечательная акция, которая помогает увековечить подвиг наших дедов, прадедов. Геоглиф позволит нам увековечить 70-летие Липецкой области. Давайте с вами поработаем, и расширим наш лесной фонд, — сказал заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнев.
Ему в качестве посадочного материала достались сосны.
После работы волонтеров пригласили на травяной чай из самовара.
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