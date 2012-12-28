На областной Доске почета разместили портреты сразу двух представителей НЛМК

Портреты сразу двух представителей Новолипецкого металлургического комбината украсили областную Доску почета. В числе 30-ти лучших работников региона - слесарь-ремонтник 6 разряда Автотранспортного управления комбината Юрий Косых и председатель профсоюзной организации НЛМК Василий Литовкин.

Юрий Косых 36 лет работает слесарем-ремонтником в автотранспортном управлении НЛМК. Ремонтирует больше 200 единиц техники в год, в том числе специальной и с уникальным редким дополнительным оборудованием. Он – инициатор разработки и внедрения ряда технических инноваций и инструктор производственного обучения – передает свой опыт молодым сотрудникам. За многолетний добросовестный труд и профессионализм Юрий Косых не раз получал высокие областные и корпоративные награды, а в прошлом году удостоился Почетного звания «Заслуженный работник транспорта РФ».— Работа у меня интересная — лучше не бывает, коллектив хороший. Со многими сдружились с первых дней и дружим до сих пор — семьями. Для меня НЛМК — дом родной. И для близких тоже: жена 30 лет отработала на комбинате, а сейчас здесь трудится и сын. Награде, конечно, рад – приятно, когда твой труд ценят, — поделился Юрий Косых.Василий Литовкин пришел на комбинат в 1981-ом году — вслед за старшими братьями. За 43 года прошел трудовой путь от оператора поста управления Листопрокатного цеха №2 до председателя Первичной профсоюзной организации НЛМК ГМПР. При его участии принимается Коллективный договор комбината, который не раз признавали одним из лучших в горно-металлургическом комплексе России. За успехи в труде получил государственные, корпоративные и профсоюзные награды, имеет звание «Почетный металлург России». Василий Литовкин — депутат Липецкого горсовета. В 2017 году за заслуги перед городом его имя было занесено на Доску Почета «Трудовая слава Липецка».— С первых дней работы на комбинате я понял, что это моя компания. Хотя, карьера не сразу пошла в гору. Помню, что мастером стал с третьей или четвертой попытки — конкуренция! Она и сейчас есть – здоровая. Если ты трудолюбив, инициативен и целеустремлен, то успеха добьешься обязательно — на НЛМК такие люди незамеченными не остаются. Здесь карьерная лестница открыта для каждого, а компания помогает сотрудникам расти и развиваться вместе с ней, — рассказал Василий Литовкин.Доска почета Липецкой области учреждена в 2003 году. Всего в разные годы ее украшали больше 30 портретов работников НЛМК.