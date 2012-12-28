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Происшествия
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47 минут назад
Желтый уровень опасности снят
Напомним, он был введен рано утром падении в промышленной зоне города БПЛА.
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