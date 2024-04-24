На проспекте Победы столкнулись три автомобиля

Авария вызвала затор.



В вашем браузере отключен JavaScript

Утром 24 апреля на проспекте Победы в районе дома №47 столкнулись три автомобиля: «Тойота», «Шевроле» и «Шкода».В аварии никто не пострадал, но машины перекрыли сразу три полосы, что немедленно вызвало огромную пробку.