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Происшествия
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сегодня, 09:08
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На проспекте Победы столкнулись три автомобиля
Авария вызвала затор.
В аварии никто не пострадал, но машины перекрыли сразу три полосы, что немедленно вызвало огромную пробку.
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