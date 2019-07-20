Общество

сегодня, 13:19

Авиашоу смотрели 100 000 липчан

34 2392
#День города #авиашоу
4
Зрителями прошедшего сегодня в Липецке авиашоу стали 100 000 горожан. Такую цифру приводит администрация Липецка. По данным мэрии, с набережной полеты самолетов наблюдали 40 000 человек, остальные - с Петровского моста, левого берега реки Воронеж, и с тех точек, которые дают обзор на акваторию реки Воронеж.

Напомним, что сегодня над набережной прошло 23-минутное авиашоу. Технику высшего пилотажа показывала пилотажная группа «Соколы России».

GOROD48 при содействии  Г(О) БУ «Управление ГПСС» вел прямую трансляцию с набережной.
34 2392
#День города #авиашоу
4

Комментарии (34)

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Живу тут

2 минуты назад
Какие 100 тыщ?? Хоть один из этих дэбылов считоводов видел бы вживую что такое 100 тыщ.
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Гостья

17 минут назад
У вас столько злобы, что даже не хотите меня обвафлить.
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Гостья

21 минуту назад
Люди сколько у вас злобы. Неужели вы разучились радоваться мелочам. В жизни и так много всякого дерьма. И причем здесь власти. Я просто не понимаю вас, как так можно жить.
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Раньше был тербунские сказочник

28 минут назад
Олежка))) а теперь Женек и Ее команда)
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Почему 100000 то?

30 минут назад
Мульон сразу пришли.....
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дерзкий

40 минут назад
соседи черти навели порчу к врачу пошел говорят простатит
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дерзкий

42 минуты назад
соседи падлы тоже путь сдохнут
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дерзкий

43 минуты назад
и еще моя теща
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дерзкий

43 минуты назад
Просто реально черт сидит и истебается под моим ником.чтоб сука гореть те в аду чертила!
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дерзкий

44 минуты назад
Чтоб сдох тот человек который под моим именем дерзкий прикрывается и пишет якобы от меня всю фигню!
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