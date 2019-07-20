Общество
сегодня, 13:19
Авиашоу смотрели 100 000 липчан
34 2392
Зрителями прошедшего сегодня в Липецке авиашоу стали 100 000 горожан. Такую цифру приводит администрация Липецка. По данным мэрии, с набережной полеты самолетов наблюдали 40 000 человек, остальные - с Петровского моста, левого берега реки Воронеж, и с тех точек, которые дают обзор на акваторию реки Воронеж.
Напомним, что сегодня над набережной прошло 23-минутное авиашоу. Технику высшего пилотажа показывала пилотажная группа «Соколы России».
GOROD48 при содействии Г(О) БУ «Управление ГПСС» вел прямую трансляцию с набережной.
Напомним, что сегодня над набережной прошло 23-минутное авиашоу. Технику высшего пилотажа показывала пилотажная группа «Соколы России».
GOROD48 при содействии Г(О) БУ «Управление ГПСС» вел прямую трансляцию с набережной.
34 2392
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Гостья
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Раньше был тербунские сказочник
Почему 100000 то?
дерзкий
дерзкий
дерзкий
дерзкий
дерзкий