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сегодня, 14:56

Липчанка пожаловалась в полицию на шум от репетиции авиашоу

172 5324
#авиашоу
5
Липчанка пожаловалась в полицию на шум от репетиции авиашоу

Сегодня в полицию с жалобой на громкий гул самолетов обратилась жительница левобережной части города. Женщина позвонила на номер «02», и потребовала прислать к ней наряд полиции, чтобы оформить жалобу на шум от репетиции авиашоу. 

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, обращение женщины зарегистрировано.

Напомним, что репетиция авиашоу должна была начаться сегодня в 12.00, но была отменена из-за низкой облачности. С наступлением благоприятных погодных условий летчики все же полетели над городом.

Само авиашоу пройдет 20 июля над набережной, полеты начнутся в 12.00 и продлятся 23 минуты. 

172 5324
#авиашоу
5

Комментарии (172)

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Шум-еще ладно,

2 минуты назад
Оля, а если что?Не дай Бог,какие последствия?
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Animal planet.

3 минуты назад
У планеты животных,ещё какой поклонник,свой ник придумать не может. Почти в каждой теме за меня отписывается,хорошо что он мой вк не знает,а то завалит любовными посланиями.:)))
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Оля

4 минуты назад
Такие шоу нужно проводить в аэропорту, как в советские времена. Зачем над жилыми домами? Да, смотреть интересно, но шум жуткий.
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У вас над домами,головами

6 минут назад
Липчанин, не летали.Когда со стороны,в отдалении смотришь,то нормально все.
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Animal planet.

6 минут назад
Маська, зато смешно.:)))
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Липчанин

11 минут назад
Да уж действительно, народу никогда не угодишь. Когда в Москве выступают летчики на параде, говорят почему не у нас. Как выступили у нас, опять не угодили. Живу на Зегеля. Шум был минут 25 всего, ничего страшного не вижу. Хотя у самого двое маленьких детей.
ответить

Да это родина твоя

15 минут назад
Маська, Читай наслаждайся путинизмом !.
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Да ты Соседка

16 минут назад
соседка летчиков, дурака путина , Что постоянно брешет , Да загоняет Россию в нищету !.
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Сокол

19 минут назад
Вам не угодишь. Когда Соколы выступают в других городах, все орут что для пипецка ничего не делают. Стоит у себя выступить, все орут что шумно.
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Мария

29 минут назад
Вот к чему такие полеты над городом? История ни чему не учит людей
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