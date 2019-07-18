Липчанка пожаловалась в полицию на шум от репетиции авиашоу

Сегодня в полицию с жалобой на громкий гул самолетов обратилась жительница левобережной части города. Женщина позвонила на номер «02», и потребовала прислать к ней наряд полиции, чтобы оформить жалобу на шум от репетиции авиашоу.









Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, обращение женщины зарегистрировано.

Напомним, что репетиция авиашоу должна была начаться сегодня в 12.00, но была отменена из-за низкой облачности. С наступлением благоприятных погодных условий летчики все же полетели над городом.

Само авиашоу пройдет 20 июля над набережной, полеты начнутся в 12.00 и продлятся 23 минуты.