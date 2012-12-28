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Происшествия
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15 минут назад
В Липецке пенсионерка зарезала дочь-алкоголичку
— По данному факту по части первой статьи 105 УК РФ Левобережным межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
Как стало известно GOROD48, мотивом убийства стали сложные семейные отношения. Дочь пенсионерки вела аморальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем. Ее поведение было постоянным источником конфликтов. Последняя ссора закончилась поножовщиной.
У убитой женщины остался несовершеннолетний ребенок. Его воспитывала бабушка.
Фото vk.com
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