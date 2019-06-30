«Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?»

Итоги недели.

На этой неделе выяснилось полку претендентов на должность главы региона прибыло:. Всего документы в облизбирком подали девять человек, в т.ч. врио главы областной администрации Игорь Артамонов. Всем им необходимо представить в избирательную комиссию минимум 163 подписи муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. При этом необходимо, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 районах и городских округах.В чем запомнилась уходящая неделя горожанам? Давайте услышим голос улицы.В этот вторник в Липецком горсовете случилось знаковое событие:Председатель комиссии по выборам главы Липецка вице-губернатор Александр Костомаров рассказал депутатам о предыдущих процедурах, связанных с выборами главы Липецка. В конкурсную комиссию было подано девять заявлений. Двое безработных претендентов не прошли отбор из-за от отсутствия необходимых документов. До основного этапа конкурса было допущено семь человек, но потом одна претендентка сняла свою кандидатуру. В итоге из шести кандидатур в список для голосования сессии горсовета попали два кандидата: и. о. главы Липецка Евгения Уваркина и заместитель главы администрации Добровского района Татьяна Трубачева, ранее работавший в Липецке начальником городского управления ЗАГСа.Первой слово для выступления получила Татьяна Трубачева, придумавшая бренд: «Липецк - город новых возможностей». В её программе через запятую были перечислены цифровизация, инновации, развитие бизнеса, инвестиции... В общем, обычный набор клише, которые звучат с любых трибун вот уже добрый десяток лет. Кстати, депутат Николай Быковских (КПРФ) уличил претендентку в плагиате, мол, ваша концепция списана более чем на 90% с программы «Череповец - город возможностей». Но кандидатшу в мэры это не смутило: если есть такая программа, почему бы из неё и не списать? Еще раз Татьяна Трубачева удивила депутатов, когда отвечала на вопрос о платных парковках. Мол, в Чикаго она видела 17-этажные парковки, и это - вариант для Липецка.Потом слово дали Евгении Уваркиной. Она фактически повторила перед депутатами ту же речь, которую уже слышали члены комиссии по выборам главы Липецка. По её словам, общественно-политическая жизнь города самими горожанами оценивалась как застой. Но потом в регионе появился новый глава областной администрации и все изменилось. Чтобы не наступить на грабли Трубачевой, и.о. главы Липецка призналась, что для своей концепции взяла уже разработанную и утвержденную программу развития Липецка до 2035 года.По словам Евгении Уваркиной, у Липецка - много проблем. В частности, серьёзные вызовы стоят перед сферами экономики, ЖКХ, экологии, здравоохранения, образования. Поэтому Липецку не обойтись без участия в федеральных программах, без средств федерального центра. «Липецк может и должен претендовать на статус лучшего города России». И.о. мэра заявила, что Липецк должен стать городом-пилотом, городом, в котором можно развивать все лучшие федеральные практики и нарабатывать собственные. Бедность в Липецке нужно сократить в два раза. Горожане должны жить, в среднем, 78 лет. Более 20 тысяч семей липчан должны получать ежегодно новое жилье...На сессии присутствовали 45 депутатов из 48-ми (депутат Александр Кулаков находился в отпуске, а еще два места после отказа от мандатов осужденных Олега Бойцова и Сергея Тонких - вакантны). После подсчета голосов выяснилось, что. За нее свои голоса отдали 25 депутатов (за Татьяну Трубачеву — четыре, против всех проголосовали девять депутатов, семь бюллетеней тайного голосования были испорчены).Как сказали бы в/на Украине, «що це, зрада чи перемога?» За предыдущего мэра Липецка Сергея Иванова, которого впервые выбрали депутаты горсовета, а не горожане, проголосовали 29 декабря 2015 года 36 депутатов. Примечательно, что Евгения Уваркина недобрала голоса членов фракции «Единая Россия». И это при том, что перед сессией эта фракция собиралась на экстренное совещание, а перед самым началом сессии в кабинет председателя горсовета Игоря Тинькова заходили и.о. главы региона Игорь Артамонов и спикер областного Совета Павел Путилин.Как бы то ни было, а главой Липецка впервые стала женщина. Сразу после голосования Евгения Уваркина приняла присягу, а спикер горсовета возложил на ее шею цепь главы города.. Автор петиции на платформе народных предложений «Российская общественная инициатива» предлагает ввести в Уголовный кодекс РФ статью «Оскорбление народа». В ней, как считает липчанин, необходимо прописать крупные штрафы, исправительные работы, вплоть до лишения свободы, а также снятие с должности за неуважительное отношение к народу депутатов, губернаторов, мэров и иных чиновников. По мнению общественника, неуважение к народу может проявляться в публичном или личном оскорблении граждан, бездействии или нежелании во время ЧС давать комментарии и уходить от ответственности и неприятных вопросов, использовании статуса в корыстных целях, отмывании и сокрытии денежных средств, выделенных государством на нужды, цели и потребности граждан РФ, угрозах или оказании давления на отдельного гражданина или группу граждан.Для того, чтобы предложение липчанина было рассмотрено на уровне федеральной власти, инициативе нужно до конца мая 2020 года набрать 100 000 голосов.Между тем, Валерий Бородин и Андрей Самсонов. Так решили те же депутаты, которые выбрали мэром Евгению Уваркину. В который раз мимо почетного звания пролетел заслуженный человек, худрук «Казаков России» 70-летний Леонид Милованов. И в который раз можно констатировать обесценивание звания, которое, согласно положению, может быть присвоено тем, кто прославил город и страну своим трудовым или героическим подвигом, внес особый вклад в развитие Липецка.На этой же сессии горсовета вдруг выяснилось, что. Кандидатуру Евдокии Бычковой мэрия исключила из списка представленных к награждению. Такое решение чиновники приняли после публикации GOROD48, в которой мы рассказали о странностях представления Евдокии Бычковой на награждение знаком.А еще на этой неделе. И падение водонапорной башни 1890-х годов постройки перед отставкой можно считать знаком свыше (см.). До выборов нового главы депутатами районного Совета его обязанности будет осуществлять Эдуард Брагин, бывший первый заместитель Осетрова.Итак, Лев-Толстовский район после ухода главы администрации стал третьей после Добровского и Задонского районов территорией, в котором сменился руководитель за девять месяцев управления областью Игоря Артамонова.Этим летом в регионе отмечен рост стобалльных результатов по ЕГЭ. По последним данным, липецкие школьники 32 раза сдали экзамен на 100 баллов.. Выпускница гимназии №64 Анастасия Мызникова показала прекрасные знания в русском языке и физике (см.). Анастасия не связывает свое будущее с Липецком, она смотрит в сторону «бауманки», МИФИ и МГУ.На этой неделе выпускники окончательно попрощались со школами: выпускные вечера в области прошли почти для 5 тысяч выпускников 204 муниципальных общеобразовательных организаций региона и двух государственных организаций области. Накануне получения аттестатов: тех, кто выбрал отличающийся естественностью и романтичностью европейский стиль образа и тех, кто остановился на арабском стиле, сексапильном и артистичном.Вечером 25 июня, на который пришли 2 499 юношей и девушек. GOROD48 предоставил возможность читателям посмотреть «Липецкие зори»: выпуск-2019» либо в, либо вНа этой неделе. Оставленные у разбитого корыта бывшим депутатом Липецкого горсовета и гендиректором ООО «Риэлторский центр «Строй-Град» Николаем Орловым люди встретили высоких гостей во дворе уже готового на 99,6% здания на углу улиц Фрунзе и Неделина. А дольщица Алла Иванушкина вручила Игорю Артамонову благодарственное письмо за решение их проблемы. В свою очередь, глава региона сообщил СМИ, что на все проблемные дома найдены новые подрядчики, и что власть рассчитывает безболезненно за три года пройти путь спасения дольщиков.Между тем. Если в мае 2014 года квадратный метр жилья на рынке «вторички» в региональном центре стоил 50 тысяч рублей, то в мае нынешнего - 46 тысяч. При всем при том, который расположится между еще строящемся микрорайоном «Звездный», лебедянским выездом и и трассой Орел-Тамбов. Непонятно, правда, для кого там собираются строить два детских сада, школу для 1 200 учеников и физкультурно-оздоровительный спорткомплекс. Кто будет жить в 25-ти и 18-этажках в условиях индивидуального финансового кризиса, переживаемого большинством горожан?На этой неделе. Но областной суд оставил в силе ранее избранную ему меру пресечения.Напомним, управляющий директор ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антон Бабуцидзе привлекается к ответственности по уголовному делу, возбужденному по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в 415 млн рублей. А вот его подельника,. 63-летнему Игорю Ефремову запрещено общаться со свидетелями и потерпевшими по уголовному делу. Он обязан являться по вызову в правоохранительные органы и суд. Надзор за установленными ограничениями возложен на УФСИН России по Липецкой области.А вот у начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики разборки с правоохранителями еще впереди:. У 69-летнего начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики прокуратура области нашла племянника, выдающего лицензии на алкоголь. Вице-губернатор Дмитрий Аверов сообщил GOROD48, что знаком с содержанием документа, подписанного сотрудником прокуратуры региона Юрием Егоровым, и что в настоящее время проверкой указанных в нем обстоятельств занимается антикоррупционное управление областной администрации.. Разбитый на четыре этапа десятилетний проект рассчитан на добычу из злака глюкозы, трансформирования ее в модифицированный крахмал, а затем - в биополимеры, материалы для производства экологически безвредных биопластиков, из которых можно производить упаковку для продуктов питания, обувь и одежду.- Крахмал - это новая, в кавычках, нефть XXI века, это нефть 2.0. Крахмал - природный полимер. На его основе, используя современные технологии, компания «Рустарк» будет производить биопластики с аналогичными или лучшими потребительским свойствами, чему у материалов, получаемых из нефти, но без ущерба для окружающей среды. Огромный плюс модифицированного крахмала в том, что его получают из возобновляемого сырья, пшеницы. И все отходы производства идут в дело, например, на корм скоту. Также биопластики, получаемые из такого продукта, разлагаемы в течении времени, несопоставимым со сроком разложения привычной нам пластиковой бутылки, - рассказали липецким и федеральным чиновникам руководители компании-резидента ОЭЗ «Липецк».Параллельно с закладкой в Грязинском районе памятной капсулы завода будущего под Липецком, в селе Желтые Пески, прошел сход жителей, недовольных работой других заводов - «СварЛитМаш» и «Тензор».- Как только в селе появилось чугунолитейное производство, пошли выбросы удушливого газа, - сообщил GOROD48 житель улицы Ленина Геннадий Носиков. - Тогда мы направили письма в администрацию города и области, природоохранную прокуратуру. После долгих разбирательств было установлено превышение диоксида азота в девять раз в воздухе на территории предприятия и вблизи промышленной площадки. И это происходит в основном в ночное время. За два года ничего не изменилось, хотя предприятие и штрафовали. Летом невозможно находится дома, если окна открыты (см.).Обратиться в GOROD48 хозяйку автомобиля заставил страх за свои жизнь и здоровье. Ведь причина повреждения тормозной системы «Тойоты» - внешняя. Как считают сотрудники сервисного центра, кто-то умышленно испортил шланги, и если бы автоледи села бы за руль через пару-тройку часов после нанесения машине повреждений, то поездка могла закончиться трагедией. А так машина просто не тронулась с места - за сутки из надрезанных шлангов потихоньку вылилась вся тормозная жидкость.Хозяйка авто написала в своем заявлении в полицию о том, что причастным к повреждению ее машины она считает своего бывшего гражданского мужа и делового партнера, с которым разорвала все отношения в прошлом году.- Мой бывший партнер приблизил к себе бывшего полицейского, которого я видела крутящимися у моей машины. На «Тойоте», кстати, начиная с января этого года не раз срабатывала сигнализация. Значит, с машиной что-то хотели сделать. А моя нынешняя деловая партнерша рассказала, что машину ее мужа неизвестные пытались выкинуть с трассы в кювет. И это серьезно, ведь осенью прошлого года его уже подрезали на дороге - тогда его машина съехала на обочину и перевернулась, - продолжает Марина.А в ночь на пятницу. Прямо у стен мэрии.Во дворе дома №1 по улице Фрунзе, на территории фабрики «Динамо», находится офис липецкого общественника Романа Кришталя, специализирующегося на юридической и финансовой помощи пострадавшим в ДТП. Эти автомобили ему лично не принадлежат: они находились в залоге у автоюриста и были не застрахованы.Напомним, что в начале июня в Грязях сгорел «Рено Логан» жены Романа Кришталя, Елены, учредителя ООО «Центр правовой помощи». По словам Романа, в мае из пистолета на улице Советской в Липецке был расстрелян автомобиль «Audi RS6» его компаньона. В том же месяце на улице Центральной поселка Дачный под Липецком сожгли принадлежащий его отцу «Nissan Pathfinder». Как и в предыдущих случаях, автоюристу приходили смс-сообщения с угрозами и вымоганием денег. Роман уверен - это дело рук рэкетиров. О произошедшем он сообщил в полицию. Более того, Кришталь пообещал заплатить полмиллиона рублей за помощь в розыске поджигателей автомобилей.