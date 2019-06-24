Общество
13 минут назад
Липчанин предлагает ввести статью за неуважение народа
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Автор считает, что оскорбление россиян должно караться по УК РФ.
Пользователь платформы народных предложений «Российская общественная инициатива» из Липецкой области предлагает ввести в Уголовный кодекс РФ статью "Неуважение к народу" или "Оскорбление народа". В ней, как считает липчанин, необходимо прописать крупные штрафы, исправительные работы, вплоть до лишения свободы, а также снятие с должности.
- Народ и власть должны быть обеспечены необходимой юридической защитой, как показывает практика иногда друг от друга. На данный момент граждане такой защитой не обладают. Зачастую депутаты, губернаторы, мэры, чиновники и другие лица занимающие государственные должности, имеющие определённые обязанности или подконтрольную территорию, позволяют себе неуважительно относится к гражданам, - отмечает автор инициативы. - Это неуважение проявляется по-разному: публичное или личное оскорбление граждан, бездействие или нежелание депутатов во время ЧС давать комментарии и уходить от ответственности и неугодных вопросов, использование своего статуса в личных, корыстных целях, неприкосновенность в юридическом смысле, «отмывание» и сокрытие денежных средств, которые были выделены государством на нужды, цели и потребности граждан РФ, угрозы, оказание давления на отдельного гражданина или группу граждан, в целях своей выгоды.
Как считает липчанин, новая статья УК повысит ответственность государственных служащих, а это приведёт к более обдуманным действиям и словам с их стороны, следовательно, повысится качество их работы. Граждане будут чувствовать себя более спокойно, не будут боятся угроз, будут знать, что на их вопросы будет ответ, а не хамское молчание или бездействие. Перестанут боятся высказывать своё мнение и критику, относительно различных локальных и муниципальных проблем, что приведёт к повышению скорости их выявления и дальнейшего решения, что приведет к улучшению качества жизни и условий для населения, и в целом повысится обратная связь между властью и народом.
Для того, чтобы предложение липчанина было рассмотрено на уровне федеральной власти, инициативе нужно до конца мая 2020 года набрать 100 000 голосов. Пока за идею о новой статье проголосовали 1 548 человек, «против» высказались 36 пользователей.
- Народ и власть должны быть обеспечены необходимой юридической защитой, как показывает практика иногда друг от друга. На данный момент граждане такой защитой не обладают. Зачастую депутаты, губернаторы, мэры, чиновники и другие лица занимающие государственные должности, имеющие определённые обязанности или подконтрольную территорию, позволяют себе неуважительно относится к гражданам, - отмечает автор инициативы. - Это неуважение проявляется по-разному: публичное или личное оскорбление граждан, бездействие или нежелание депутатов во время ЧС давать комментарии и уходить от ответственности и неугодных вопросов, использование своего статуса в личных, корыстных целях, неприкосновенность в юридическом смысле, «отмывание» и сокрытие денежных средств, которые были выделены государством на нужды, цели и потребности граждан РФ, угрозы, оказание давления на отдельного гражданина или группу граждан, в целях своей выгоды.
Как считает липчанин, новая статья УК повысит ответственность государственных служащих, а это приведёт к более обдуманным действиям и словам с их стороны, следовательно, повысится качество их работы. Граждане будут чувствовать себя более спокойно, не будут боятся угроз, будут знать, что на их вопросы будет ответ, а не хамское молчание или бездействие. Перестанут боятся высказывать своё мнение и критику, относительно различных локальных и муниципальных проблем, что приведёт к повышению скорости их выявления и дальнейшего решения, что приведет к улучшению качества жизни и условий для населения, и в целом повысится обратная связь между властью и народом.
Для того, чтобы предложение липчанина было рассмотрено на уровне федеральной власти, инициативе нужно до конца мая 2020 года набрать 100 000 голосов. Пока за идею о новой статье проголосовали 1 548 человек, «против» высказались 36 пользователей.
1 88
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