Происшествия
сегодня, 10:01
Два «Porsche Cayenne» сгорели ночью в Липецке
41 3995
Автомобили горели рядом с мэрией Липецка
Сегодня ночью во дворе дома №1 по улице Фрунзе, на территории фабрики «Динамо», где находится офис липецкого общественника, специализирующегося на юридической и финансовой помощи пострадавшим в ДТП Романа Кришталя, сгорели два автомобиля «Porsche Cayenne».
Ни одна, ни вторая машина ему лично не принадлежат. Оба автомобиля находились в залоге у автоюриста. Машины не застрахованы.
В начале июня машина сгорела у жены Романа Кришталя. По словам Романа Кришталя, в мае из пистолета на улице Советской в Липецке был расстрелян автомобиль «AudiRS6» его компаньона. В том же месяце на улице Центральной поселка Дачный под Липецком сожгли принадлежащий его отцу «Nissan Pathfinder».
Как и в предыдущих случаях, общественнику-юристу приходили СМСки с угрозами и вымогательством денег. Роман уверен - это дело рук рэкетиров. О произошедшем он сообщил в полицию.
Роман Кришталь не в первый раз становится жертвой преступлений. Зимой 2013 года в районе Тавожанки (пригород Грязей) на Кришталя напал мужчина с перцовым баллончиком. Роман Кришталь выстрелил в него из травматического пистолета. Кришталя обвинили в превышении допустимых пределов самообороны, но позже это дело закрыли. А вот напавший на него житель села Хворостянка Владимир Маевский был задержан и попал под суд (мужчина, нарушив подписку о не выезде, отправился как ополченец на Донбасс): его признали виновным по ст.116 ч.1 п. «а» УК РФ («Побои») и назначили 340 часов обязательных работ.
Ранее гражданский активист, юрист Роман Кришталь был участником многочисленных акций прямого действия, направленных на привлечение внимания к соблюдению законности. Он и его единомышленники добивались ремонта дорог и дворов в Липецке. Не раз Роман Кришталь привлекал внимание общественности к незаконным парковкам, снимал видеоролики с участием сотрудников ГИБДД, нарушавших правила дорожного движения, и даже как-то добился административного наказания для водителя Олега Королева, нарушившего на служебном авто правила дорожного движения. Ловил Кришталь «с поличным» и самого главу региона, когда служебный автомобиль Королева проехал к зданию администрации под запрещающий знак. Блоггер Роман Кришталь инициировал массовое обращение липчан к своим депутатам с требованием голосовать против выделения из бюджета города 140 миллионов рублей на создание СМИ подконтрольных мэрии и выделения 80 миллионов на покрытие «небалансов» управляющим компаниям. Одним словом, за несколько месяцев юрист и общественник нажил себе немало врагов.
Потом ставший автоюристом Роман Кришталь взялся за помощь водителям, попавшим в ДТП.
Ни одна, ни вторая машина ему лично не принадлежат. Оба автомобиля находились в залоге у автоюриста. Машины не застрахованы.
В начале июня машина сгорела у жены Романа Кришталя. По словам Романа Кришталя, в мае из пистолета на улице Советской в Липецке был расстрелян автомобиль «AudiRS6» его компаньона. В том же месяце на улице Центральной поселка Дачный под Липецком сожгли принадлежащий его отцу «Nissan Pathfinder».
Как и в предыдущих случаях, общественнику-юристу приходили СМСки с угрозами и вымогательством денег. Роман уверен - это дело рук рэкетиров. О произошедшем он сообщил в полицию.
Роман Кришталь не в первый раз становится жертвой преступлений. Зимой 2013 года в районе Тавожанки (пригород Грязей) на Кришталя напал мужчина с перцовым баллончиком. Роман Кришталь выстрелил в него из травматического пистолета. Кришталя обвинили в превышении допустимых пределов самообороны, но позже это дело закрыли. А вот напавший на него житель села Хворостянка Владимир Маевский был задержан и попал под суд (мужчина, нарушив подписку о не выезде, отправился как ополченец на Донбасс): его признали виновным по ст.116 ч.1 п. «а» УК РФ («Побои») и назначили 340 часов обязательных работ.
Ранее гражданский активист, юрист Роман Кришталь был участником многочисленных акций прямого действия, направленных на привлечение внимания к соблюдению законности. Он и его единомышленники добивались ремонта дорог и дворов в Липецке. Не раз Роман Кришталь привлекал внимание общественности к незаконным парковкам, снимал видеоролики с участием сотрудников ГИБДД, нарушавших правила дорожного движения, и даже как-то добился административного наказания для водителя Олега Королева, нарушившего на служебном авто правила дорожного движения. Ловил Кришталь «с поличным» и самого главу региона, когда служебный автомобиль Королева проехал к зданию администрации под запрещающий знак. Блоггер Роман Кришталь инициировал массовое обращение липчан к своим депутатам с требованием голосовать против выделения из бюджета города 140 миллионов рублей на создание СМИ подконтрольных мэрии и выделения 80 миллионов на покрытие «небалансов» управляющим компаниям. Одним словом, за несколько месяцев юрист и общественник нажил себе немало врагов.
Потом ставший автоюристом Роман Кришталь взялся за помощь водителям, попавшим в ДТП.
41 3995
Ой да как же хорошо !
Нонка
Маруся
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