Происшествия

сегодня, 10:01

Два «Porsche Cayenne» сгорели ночью в Липецке

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#пожар #автомобиль
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Два «Porsche Cayenne» сгорели ночью в Липецке

Автомобили горели рядом с мэрией Липецка

Сегодня ночью во дворе дома №1 по улице Фрунзе, на территории фабрики «Динамо», где находится офис липецкого общественника, специализирующегося  на юридической и финансовой помощи пострадавшим в ДТП Романа Кришталя, сгорели два автомобиля «Porsche Cayenne».

Ни одна, ни вторая машина ему лично не принадлежат. Оба автомобиля находились в залоге у автоюриста. Машины не застрахованы.

В начале июня машина сгорела у жены Романа Кришталя. По словам Романа Кришталя, в мае из пистолета на улице Советской в Липецке был расстрелян автомобиль «AudiRS6» его компаньона. В том же месяце на улице Центральной поселка Дачный под Липецком сожгли принадлежащий его отцу «Nissan Pathfinder».

Как и в предыдущих случаях,  общественнику-юристу приходили СМСки с угрозами и вымогательством денег. Роман уверен - это дело рук рэкетиров. О произошедшем он сообщил в полицию.   

Роман Кришталь не в первый раз становится жертвой преступлений. Зимой 2013 года в районе Тавожанки (пригород Грязей) на Кришталя напал мужчина с перцовым баллончиком. Роман Кришталь выстрелил в него из травматического пистолета. Кришталя обвинили в превышении допустимых пределов самообороны, но позже это дело закрыли. А вот напавший на него житель села Хворостянка Владимир Маевский был задержан и попал под суд (мужчина, нарушив подписку о не выезде, отправился как ополченец на Донбасс): его признали виновным по ст.116 ч.1 п. «а» УК РФ («Побои») и назначили 340 часов обязательных работ. 

Ранее гражданский активист, юрист Роман Кришталь был участником многочисленных акций прямого действия, направленных на привлечение внимания к соблюдению законности. Он и его единомышленники добивались ремонта дорог и дворов в Липецке. Не раз Роман Кришталь привлекал внимание общественности к незаконным парковкам, снимал видеоролики с участием сотрудников ГИБДД, нарушавших правила дорожного движения, и даже как-то добился административного наказания для водителя Олега Королева, нарушившего на служебном авто правила дорожного движения. Ловил Кришталь «с поличным» и самого главу региона, когда служебный автомобиль Королева проехал к зданию администрации под запрещающий знак. Блоггер Роман Кришталь инициировал массовое обращение липчан к своим депутатам с требованием голосовать против выделения из бюджета города 140 миллионов рублей на создание СМИ подконтрольных мэрии и выделения 80 миллионов на покрытие «небалансов» управляющим компаниям. Одним словом, за несколько месяцев юрист и общественник нажил себе немало врагов.

Потом ставший автоюристом Роман Кришталь взялся за помощь водителям, попавшим в ДТП. 

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#пожар #автомобиль
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Комментарии (42)

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Ой да как же хорошо !

3 секунды назад
Значит есть за что ,поделом собаке !,Гори- Гори ясно ,чтобы не погасло!.
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Нонка

7 минут назад
Ну ни фига -живёт Роман в 90-ых
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Маруся

7 минут назад
Ребята, а вы не обратили внимание - машины не его, а находятся у Кришталя в залоге. Т.е. Рома еще и ростовщичеством занимался? Ему кто-то был хорошо должен?
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Для вопрос

16 минут назад
Не плачь, вытри сопли и побереги слёзы, они тебе понадобятся когда тебя осла подожгут....
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комментаторам

17 минут назад
Не туда смотрите. Главное здесь - пофигизм МВД
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спец

19 минут назад
Очень любопытно. Думаю, скоро узнаем для чего сожгли эти три машины и вышли такие статьи. Уж не в депутаты ли собрался?
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Для ?

23 минуты назад
Удачно попетс лизнули, уж ты то по службе далеко пойдешь...У вас ведь подхалимы, жопализы и предатели далеко идут .......
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Л-а

25 минут назад
ПИШУТ,ЧТО ТАК ЕМУ И НАДО, НО ДЕЛО НЕ В ТОМ КАКОЙ ЧЕЛОВЕК Р.К.(МЫ ВСЕ ДЛЯ КОГО-ТО ПЛОХИЕ,А ДЛЯ КОГО-ТО ХОРОШИЕ), НО ИДЕТ ПОЛНОЕ ПОПУСТИТЕЛЬСТВО, ЖГУТ, ЖГУТ И ЖГУТ. ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ, ГДЕ Ф.И.О. ПРЕСТУПНИКОВ?
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Олег

26 минут назад
Что Кришталь Рома, что его папа, те еще товарищи. Папа в свое время многих кинул.
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Вопрос

26 минут назад
Сколько стоит эта статья? До слёз))) Чуть не поверил в святость Романа. Почему к заслугам активиста-юриста-авантюриста-блогера не указали про Аист?!
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