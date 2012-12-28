Глазунья из страусиных яиц и заливное из осетрины: елецкая земля может удивить туристов

В Центре культуры и досуга посёлка Газопровод прошел 10-й, юбилейный, Форум малого и среднего предпринимательства.

10 лет тому назад в селе Аргамач-Пальна Елецкого района впервые прошел местный Форум малого и среднего предпринимательства. Тогда, как вспоминает глава теперь уже Елецкого муниципального района Олег Семенихин, собрались представители торговли и зарождающего туризма. А на 10-м, юбилейном Форуме, который прошел в Центре культуры и досуга поселка Газопровод, как говорится, яблоку негде было упасть от предпринимателей, среди которых было немало иногородних — настолько эта площадка стала популярной и действенной в плане решения проблем бизнес-сообщества, членами которого являются промышленники, владельцы личных подсобных хозяйств, переработчики сельхозсырья, перевозчики, строители, а с недавних пор еще и кружевных дел мастерицы, отельеры, реставраторы, исторические реконструкторы.— Сегодня я с гордостью говорю, что малый и средний бизнес достиг в районе величайших успехов. И деятельность наших предпринимателей не замыкается только лишь в границах земли елецкой, а выходит далеко за его пределы, — сказал в своем вступительном слове Олег Семенихин и указал на гендиректора ООО «Усадьба Скорняково-Архангельское» Шкрапкина. — Алексея Вадимовича знает вся страна. Именно он преподнес президенту России идею восстановления великих усадеб и дело пошло!Несколько цифр привел председатель комитета развития малого и среднего предпринимательства и потребрынка администрации Елецкого муниципального района Вячеслав Силкин.В начале года в районе насчитывалось 785 субъектов малого и среднего предпринимательства (+186 к 2023 году) и 1700 самозанятых (+200). Бизнес инвестирует значительные средства в старые заброшенные карьеры (ООО «Гуард-Нэт Сочи»), в возрождение местной ликеро-водочной продукции (ЛВЗ «Воронецкий»). На площадке давно умершего крахмало-паточного комбината в селе Казаки теперь выпускают корма для домашних животных (ООО Биотех»). Агрофирма «Елецкая» строит для своих работников уникальный жилой комплекс «Елецкое кружево» — в нем уже возведены 20 домов площадью 100 кв. м каждый из пока запроектированных сорока…Производительным ядром района является сельское хозяйство. В прошлом году 96 сельхозпредприятий инвестировали 1,2 млрд рублей в новые технологии и машинный парк. Четверть пахотных земель района обрабатывают фермеры, которые в прошлом году произвели продукции на 1 млрд рублей. Палочкой-выручалочкой для села стала кооперация. Здесь работают 20 сельскохозяйственных кредитных потребительских организаций и 14 занятых переработкой и сбытом продукции. В них — 4 236 членов, в том числе 4 000 владельцев личных подсобных хозяйств. Участник этого движения — каждый четвертый житель района! В прошлом году оборот кооперативов составил 371,8 млн рублей.— Заёмщики — жители сел, имеющие личные подсобные хозяйства. Они не пошли в банки с их запредельными процентными ставками. С 2012 года кооперативы выдали своим членам 1,5 млрд рублей займов. На эти средства люди развивают производство, увеличивают свои доходы. Члены кооперативов заплатили в прошлом году более 1,2 миллиардов рублей налогов по упрощенной системе. Этот налог полностью поступает в распоряжение администраций сельских поселений, что позволяет повышать качество жизни на селе. Может, наши кооперативы и не крупные, но они настоящие, — сказала главный специалист комитета экономики района Елена Елецких.Еще одним источником кредитования малого и среднего бизнеса является областной фонд поддержки МСП. Его директор Дмитрий Петухов сообщил, что капитализация фонда доведена до 2 млрд рублей — по этому показателю он крупнейший в ЦФО. Кредиты фонда значительно привлекательнее банковских займов. Более того, фонд кредитует без комиссий и страховок. Если займ — до миллиона рублей, то и без залога. «Наша задача — поддержать начинающих предпринимателей на старте. В прошлом году с нашей помощью было проинвестировано 105 бизнес-проектов на 149 миллионов рублей».Конечно, как и в целом в стране и в регионе, экономика развивается не без проблем и в Елецком районе. Например, часть бизнеса до сих пор остается в тени. Взять, например, торговлю с ее средней зарплатой в 30 тысяч рублей. Это вдвое меньше чем в среднем по району! И это непорядок. Неформальная занятость приводит к ущемлению социальной гарантий работников, а государство, в свою очередь, недополучает налоги. При этом во всех без исключения сельских поселениях жалуются на нехватку рабочих рук.Стратегия развития Елецкого района до 2036 года предусматривает образование территории с высоким качеством жизни и диверсифицированной экономикой, опирающейся не только на традиционные промышленность и сельское хозяйство, но и на туризм, предлагающий гостям, по словам Вячеслава Силкина, уникальные природные ландшафты, культуру и исторические традиции. В прошлом году в районе были открыты четыре новых места для массового размещения гостей: усадьба Пищулиных в Белевце, гостиничный комплекс «Поедим-поедим» в Буевке, глемпинг «Сибарит» в Сахаровке и «Афрейм-Аргамач» в Аргамач-Пальне. Но нехватка таких мест остается главным вызовом для развития туризма.В прошлом году Елецкий район посетили 124,5 тысячи туристов. Их число выросло вчетверо по сравнению с 2020 годом. И это не «дикари» в привычном понимании этого слова. Речь идет в данном случае о внутреннем организованном туризме. Оказалось, россиянам наш край стал необычайно интересен.— Туризм это не только экономически значим. Он играет ключевую роль в развитии культуры, укрепляет связи среди народов России, формирует идентичность россиян. В 2024 году инвестиции в туризм превысили 173 миллиона рублей, в 2,5 раза больше, чем в 2023 году. Бюджет получил 8 миллионов рублей налогов от этого вида деятельности, — сказал Вячеслав Силкин.За пределами региона широко известны археологический парк «Аргамач», глэмпинг «Воргольские скалы», усадьба купца Талдыкина и фестивальная площадка исторической реконструкции «Русборг». Но скоро туристов в Елецком районе удивят новыми локациями и проектами. Об одном из них, об осетровой ферме, гостям форума рассказала предприниматель Наталья Морозова.Для нее и ее компаньона Юрия Некрасова все начиналось как хобби. Два года назад они купили земельный участок с разрушенным коровником и кузницей. Сначала на этом месте поселили 12 страусят, позже — 250 мальков осетров, которых держали в детском бассейне в подвале. Поскольку рыба росла быстро, эксперимент решили продолжить. Так появилась первая осетровая ферма в Липецкой области. Сейчас заброшенный участок приведен в порядок, а рыба растет в бассейнах, оборудованных специализированной компанией из Санкт-Петербурга. На ферме — три производственных линии, позволяющей растить до 80 тонн товарной рыбы в год. В этом году предприниматели закупят еще и инкубатор, чтобы не тратиться на мальков, а выращивать рыбу с нуля. «А еще мы вырыли пруд и запустили зеркального карпа, а компанию уже взрослым страусам составили павлины». Наталья Морозова сказала о планах создания ферм по выращиванию форели и раков. И попросила включить все это хозяйство в туристические маршруты:— Нам уже есть чем удивить гостей! Им будут интересны экскурсии по нашим фермам. Мы создадим зону отдыха, в которой наш повар будет подавать к столу глазунью из страусиных яиц и заливное из осетрины.Еще одно новое направление — ремесленное — представила сотрудница Липецкой торгово-промышленной палаты Екатерина Позднякова. В регионе уже зарегистрированы 17 местных брендов, главным образом в одежде. Два из них — елецкие. Так как это направление бизнеса очень молодо, оно испытывает ряд проблем. Например, как маркировать свой товар, чтобы защитить его от подделок? Где его сбывать? Занятым в этой нише предпринимателям нужен статус ремесленника, а такого рода бизнес должен попасть в федеральное правовое поле.Большой интерес участников форума вызвало появление на трибуне экс-мэра Ельца, а теперь и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области Евгения Боровских. В необычной форме, с показом проблематики защиты бизнеса от избыточного административного давления от Алисы, искусственного интеллекта от «Яндекса», омбудсмен показал, что предпринимательское сообщество пусть и находится с 2022 года под действием моратория на проверки, но все равно живет в постоянном опасении от возможного вмешательства в работу контрольно-надзорных органов.Евгений Боровских заявил, что собирается реформировать систему регионального уполномоченного, что трех человек, которые до него работали в аппарате предыдущего омбудсмена, явно недостаточно, чтобы помогать бизнесу в его многочисленных проблемах. В планах нового уполномоченного — создание команды с присутствием ее членов в каждом муниципалитете. Новую структуру своего офиса он пообещал представить региональному бизнес-сообществу уже в сентябре.