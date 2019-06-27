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Гендиректора ООО «ЛТК «Свободный Сокол» отпустили под залог в размере 3 000 000 рублей

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#Свободный Сокол #арест
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Гендиректора ООО «ЛТК «Свободный Сокол» отпустили под залог в размере 3 000 000 рублей

Правобережный районный суд Липецка избрал меру пресечения в отношении Игоря Ефремова.

Правобережный районный суд Липецка избрал меру пресечения в отношении 63-летнего гендиректора ООО «ЛТК«Свободный Сокол» Игоря Ефремова, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ ("мошенничество в особо крупном размере").

В суд обратилась старший следователь ОВД отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области Диана Бурцева. Следователь просила суд избрать в отношении гендиректора ООО «ЛТК«Свободный Сокол» меру пресечения в виде залога в размере 5 млн рублей.

В обоснование ходатайства следователь указала, что Игорь Ефремов обвиняется в совершении тяжкого преступления группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Ефремов ранее не судим, имеет неоспоримое влияние на персонал ООО «ЛТК «Свободный Сокол».

Обвиняемый и его защитники не возражали против избрания такой меры пресечения, попросив однако снизить размер залога до 3 млн рублей.

Проверив представленные материалы, выслушав мнение участников процесса, судья Правобережного районного суда Липецка Ирина Мешкова удовлетворила ходатайство следователя. Суд постановил избрать Игорю Ефремову меру пресечения в виде залога в размере 3 млн рублей.

Гендиректору ООО «ЛТК «Свободный Сокол» запрещено общаться со свидетелями и потерпевшими по уголовному делу. Он обязан являться по вызову в правоохранительные органы и суд. Надзор за установленными ограничениями возложен на УФСИН России по Липецкой области. Обвиняемый должен внести денежные средства в качестве залога до 28 июня 2019 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Липецкий областной суд.

Напомним, что неделей ранее в Липецке задержали управляющего директора ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антона Бабуцидзе. Бизнесмен привлекается к ответственности старшим следователем по ОВД отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области Дианой Бурцевой по уголовному делу, возбужденному по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в 415 млн рублей. Следствие ходатайствовало об аресте имеющего вид на жительство в Швейцарии уроженца Тбилиси, но судья Правобережного районного суда Липецка Ольга Кузнецова определила поместить Антона Бабуцидзе под домашний арест на два месяца.


фото: ltk.svsokol.ru

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#Свободный Сокол #арест
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Комментарии (11)

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Mikl

20 минут назад
Эдуард Петров с центрального телевидения называет одни и те же фамилии в правобережных правоохранительных органах, а именно фамилия в следственном комитете, такая же фамилия в прокуратуре и такая же фамилия в правобережном суде, полная идилия завести уголовное дело прикрыть прокуратурой и завершить судом.
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Жители

33 минуты назад
Отпустили сбежать на проклятый загнивающий запад где люди прекрасно живут и процветают
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Трудящиеся Липецка

47 минут назад
Поддерживают рабочих Сокола.Только в составе ПАО НЛМК у них есть будущее.
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Швейцария -хорошая страна,

54 минуты назад
А чем Грузия плоха?
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Сокращение от иди-отсосу?

56 минут назад
Идиот, по четвергам не даю.
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Нео

сегодня, 16:10
Обсолютно правельный ход, 3 мил., сейчас потом изъять все наворованное + пусть платит штраф в десятки раз превышающий сумму похощенного, исловняк лет 5-7, и пусть гуляет, один хрен просидит в СИЗО больше года пото годик в колонии и выйдет по УД.
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Идиот

сегодня, 16:08
Лисина б на Сокол,
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ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ

сегодня, 16:06
ЕЩЕ ОДНОГО ФИГУРАНТА ДЛЯ КОМПАНИИ НЕ ХВАТАЕТ. ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ ПОНИМАЮТ, О КОМ РЕЧЬ.
ответить

Скованные одной цепью,

сегодня, 16:06
Связанные одной целью...
ответить

Они все

сегодня, 16:03
ПОВЯЗАНЫ.
ответить
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