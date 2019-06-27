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Гендиректора ООО «ЛТК «Свободный Сокол» отпустили под залог в размере 3 000 000 рублей
11 1022
Правобережный районный суд Липецка избрал меру пресечения в отношении Игоря Ефремова.
Правобережный районный суд Липецка избрал меру пресечения в отношении 63-летнего гендиректора ООО «ЛТК«Свободный Сокол» Игоря Ефремова, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ ("мошенничество в особо крупном размере").
В суд обратилась старший следователь ОВД отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области Диана Бурцева. Следователь просила суд избрать в отношении гендиректора ООО «ЛТК«Свободный Сокол» меру пресечения в виде залога в размере 5 млн рублей.
В обоснование ходатайства следователь указала, что Игорь Ефремов обвиняется в совершении тяжкого преступления группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Ефремов ранее не судим, имеет неоспоримое влияние на персонал ООО «ЛТК «Свободный Сокол».
Обвиняемый и его защитники не возражали против избрания такой меры пресечения, попросив однако снизить размер залога до 3 млн рублей.
Проверив представленные материалы, выслушав мнение участников процесса, судья Правобережного районного суда Липецка Ирина Мешкова удовлетворила ходатайство следователя. Суд постановил избрать Игорю Ефремову меру пресечения в виде залога в размере 3 млн рублей.
Гендиректору ООО «ЛТК «Свободный Сокол» запрещено общаться со свидетелями и потерпевшими по уголовному делу. Он обязан являться по вызову в правоохранительные органы и суд. Надзор за установленными ограничениями возложен на УФСИН России по Липецкой области. Обвиняемый должен внести денежные средства в качестве залога до 28 июня 2019 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Липецкий областной суд.
Напомним, что неделей ранее в Липецке задержали управляющего директора ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антона Бабуцидзе. Бизнесмен привлекается к ответственности старшим следователем по ОВД отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области Дианой Бурцевой по уголовному делу, возбужденному по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в 415 млн рублей. Следствие ходатайствовало об аресте имеющего вид на жительство в Швейцарии уроженца Тбилиси, но судья Правобережного районного суда Липецка Ольга Кузнецова определила поместить Антона Бабуцидзе под домашний арест на два месяца.
В суд обратилась старший следователь ОВД отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области Диана Бурцева. Следователь просила суд избрать в отношении гендиректора ООО «ЛТК«Свободный Сокол» меру пресечения в виде залога в размере 5 млн рублей.
В обоснование ходатайства следователь указала, что Игорь Ефремов обвиняется в совершении тяжкого преступления группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Ефремов ранее не судим, имеет неоспоримое влияние на персонал ООО «ЛТК «Свободный Сокол».
Обвиняемый и его защитники не возражали против избрания такой меры пресечения, попросив однако снизить размер залога до 3 млн рублей.
Проверив представленные материалы, выслушав мнение участников процесса, судья Правобережного районного суда Липецка Ирина Мешкова удовлетворила ходатайство следователя. Суд постановил избрать Игорю Ефремову меру пресечения в виде залога в размере 3 млн рублей.
Гендиректору ООО «ЛТК «Свободный Сокол» запрещено общаться со свидетелями и потерпевшими по уголовному делу. Он обязан являться по вызову в правоохранительные органы и суд. Надзор за установленными ограничениями возложен на УФСИН России по Липецкой области. Обвиняемый должен внести денежные средства в качестве залога до 28 июня 2019 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Липецкий областной суд.
Напомним, что неделей ранее в Липецке задержали управляющего директора ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антона Бабуцидзе. Бизнесмен привлекается к ответственности старшим следователем по ОВД отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области Дианой Бурцевой по уголовному делу, возбужденному по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в 415 млн рублей. Следствие ходатайствовало об аресте имеющего вид на жительство в Швейцарии уроженца Тбилиси, но судья Правобережного районного суда Липецка Ольга Кузнецова определила поместить Антона Бабуцидзе под домашний арест на два месяца.
фото: ltk.svsokol.ru
11 1022
Mikl
Жители
Трудящиеся Липецка
Швейцария -хорошая страна,
Сокращение от иди-отсосу?
Нео
Идиот
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ
Скованные одной цепью,
Они все