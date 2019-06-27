сегодня, 09:40
На окраине Липецка хотят построить новый жилой район
4 июля в администрации Липецка (Театральная,1) состоятся публичные слушания. Чиновники, проектировщики и заинтересованные горожане обсудят проекты планировки и межевания нового жилого района. Он расположится за микрорайоном «Звездный» в сторону выезда из города.
Проектировщики расписали будущее для 60 га территории. Это участок, ограниченный улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе. Там планируют построить два детских сада (на 300 малышей каждый), школу для 1 200 учеников и физкультурно-оздоровительный спорткомплекс с бассейном. Кроме того, в проекте планировки значится возведение жилых домов. Комплекс 18-этажных высоток по 68 квартир каждая запроектировали параллельно Окружному шоссе, у выезда из города. Два 25-этажных дома также «поселили» в районе шоссе, но ближе к въезду в микрорайон. Внутри района планируют построить несколько 10-этажных и 18-этажных домов. Там же запроектировали рекреационную зону с картингом, хоккейной площадкой, веревочным городком и лыжным спуском. В микрорайоне создадут парковку на 403 автомобиля и три площадки для выгула собак. На улице Музыки запроектировали остановку транспорта.
В первую очередь строительства хотят включить детсады и школу, малоэтажные многоквартирные дома, а уже позже возвести многоэтажки и спортивный комплекс, благоустроить территорию. По подсчетам проектировщиков после завершения строительства в микрорайоне будут жить около 6 500 человек.
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка до 12 июля принимает предложения и замечания по проекту.
йож
Карл
Прум
Липчанин
Не угадал
Сельдерей не растет на Елецком.
343
Animal planet.
Если строить
Гость