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На окраине Липецка хотят построить новый жилой район

31 2835
#строительство #публичные слушания
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На окраине Липецка хотят построить новый жилой район

4 июля в администрации Липецка (Театральная,1) состоятся публичные слушания. Чиновники, проектировщики и заинтересованные горожане обсудят проекты планировки и межевания нового жилого района. Он расположится за микрорайоном «Звездный» в сторону выезда из города.

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ситуация.jpg


Проектировщики расписали будущее для 60 га территории. Это участок, ограниченный улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе. Там планируют построить два детских сада (на 300 малышей каждый), школу для 1 200 учеников и физкультурно-оздоровительный спорткомплекс с бассейном. Кроме того, в проекте планировки значится возведение жилых домов. Комплекс 18-этажных высоток по 68 квартир каждая запроектировали параллельно Окружному шоссе, у выезда из города. Два 25-этажных дома также «поселили» в районе шоссе, но ближе к въезду в микрорайон. Внутри района планируют построить несколько 10-этажных и 18-этажных домов. Там же запроектировали рекреационную зону с картингом, хоккейной площадкой, веревочным городком и лыжным спуском. В микрорайоне создадут парковку на 403 автомобиля и три площадки для выгула собак. На улице Музыки запроектировали остановку транспорта.

В первую очередь строительства хотят включить детсады и школу, малоэтажные многоквартирные дома, а уже позже возвести многоэтажки и спортивный комплекс, благоустроить территорию. По подсчетам проектировщиков после завершения строительства в микрорайоне будут жить около 6 500 человек.

Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка до 12 июля принимает предложения и замечания по проекту.
31 2835
#строительство #публичные слушания
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Комментарии (31)

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йож

10 минут назад
На Городище стройте. Нахер вы в новоебеня поперлись?
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Карл

12 минут назад
Новые человечники для сбора гавваха.
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Прум

17 минут назад
Там аэропорт, относительно, не далеко. 25 этажные дома могут не разрешить строить. И насколько помню там овраги
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Липчанин

18 минут назад
а что нет ни одного слова про вновь полюбившиеся властям ясли? 2 садика, школа...а где ясли? или потом по примеру 26. автопарка на школьном стадионе строить будут?
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Не угадал

22 минуты назад
Сельдерей не растет на Елецком., Пупок - это центр
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Сельдерей не растет на Елецком.

37 минут назад
Я придумал название для нового района"Липецкий пупок'"
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343

40 минут назад
Всё как всегда Нет ,не всё ! Будут переселять из ветхого и аварийного жилья ! Сносить кварталами , например , общаги в центре и переселять ! Ещё вопросы ?
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Animal planet.

41 минуту назад
1, ну да на животных тратить деньги аморально. А на всяких упырей и педофилов,на содержание которых идут твои налоги, вместо того,что бы их пустить сразу в расход,ты тратить деньги согласен. Чё за бред?
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Если строить

41 минуту назад
город с учетом уже имеющихся автомобилей,то занимаемая площадь городом увеличится как * в 2 раза ,а на переспективу должна увеличится в 3 раза.Сколько коммуникаций ,сколько асфальта уложить,это ребята нереально.Надо идти по другому пути,многояросные гаражи и парковки и сокращать колличество автомобилей ,за рулем много дураков !
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Гость

42 минуты назад
Сельдерей не растет на Елецком., и в элитных домах и кварталах есть так себе людишки!!!
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