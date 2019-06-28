Николая Киреева уличили в коррупции

У начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики нашелся племянник, выдающий лицензии на алкоголь

У начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики нашелся племянник, выдающий лицензии на алкогольВ областную прокуратуру обратилась предприниматель Наталья Егорова и еще несколько ее коллег по малому бизнесу с просьбой разобраться в особенностях лицензирования областным управлением потребительского рынка и ценовой политики объектов торговли, желающих реализовывать алкоголь. Предприниматели обратили внимание прокуратуры на нарушение чиновниками нормативных актов, регулирующих получение таких лицензий торговыми объектами, находящихся в непосредственной близости от учреждений образования и культуры, а также стадионов и ДЮСШ. Согласно законодательству, от входа в магазин до границ земельных участков, где находятся социальные учреждения, должно быть расстояние не менее 50 метров, а на деле порой алкоголем торгуют в нескольких шагах от мест пребывания детей и подростков.- По заявлению представителей малого бизнеса была проведена проверка в отношении сотрудников управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. В результате проверки в действиях руководителя ведомства Николая Киреева прокуратура выявила коррупционные составляющие. Кроме того, найдены нарушения действующего федерального законодательства в области алкогольрегулирования со стороны сотрудников управления. Но самым пикантным обстоятельством было то, что чиновник, который, собственно, и занимается лицензированием, оказался племянником Николая Киреева, - прокомментировал итоги проверки адвокат Роман Тюрин.К сожалению, связаться с Николаем Киреевым не удалось - он находится в отпуске. Вице-губернатор Дмитрий Аверов сообщил GOROD48, что знаком с содержанием документа, подписанного сотрудником прокуратуры региона Юрием Егоровым, и что в настоящее время проверкой указанных в нем обстоятельств занимается антикоррупционное управление областной администрации.Предприниматели, кстати, ранее не раз обжаловали странное, на их взгляд, отношение к ним со стороны чиновников через суды.Вот всего лишь три примера.ООО «Ранг-Л» обратилось в Арбитражный суд области с иском к управлению потребительского рынка и ценовой политики, требуя взыскать с ответчика 170 000 рублей. Истец пояснил, что подал в управление заявление о продлении выданной ему ранее лицензии на розничную продажу алкоголя сроком на три года, но начальник ведомства Николай Киреев наложил на него вето по причине наличия у магазина задолженности по уплате налогов. Однако с налогами у предприятия все оказалось в порядке, что не помешало ответчику потребовать у истца повторно заплатить госпошлину за продление лицензии (40 000 рублей за один год и по 65 000 рублей - еще за два года)! В итоге суд встал на сторону субъекта малого бизнеса, решив взыскать с чиновников 170 000 рублей понесенных им убытков плюс 6100 рублей судебных расходов.Второй пример. На этот раз истцом выступило управление потребительского рынка и ценовой политики. Чиновники обратились в суд к ООО «Гурман», требуя аннулировать лицензию на алкоголь после того, как два сотрудника управления в ходе «информационно-аналитического наблюдения» выявили остатки ликера в бутылке с акцизной маркой старого образца (кафе купило еще в конце 2014 года шесть ящиков такого ликера, но на момент контрольной проверки одна оставшаяся из той партии бутылка все еще была наполовину полна). За это формальное нарушение с подачи областного управления мировой суд наказал предпринимателя максимальным штрафом в размере 200 000 рублей, который апелляционная инстанция сократила вдвое. Коммерсант согласился с выявленным нарушением и заплатил э100 тысяч рублей штрафа, но этой кары проверяющим было мало. Однако Арбитражный суд решил отказать в исковых требованиях региональному управлению потребительского рынка и ценовой политики.Третий пример. ООО «Гриада-Курск» решило досрочно отказаться от лицензии на осуществление розничной продажи алкоголя, но управление потребительского рынка и ценовой политики выступило против. Это, мол, не предусмотрено действующим законодательством! Коммерсантам пришлось идти в суд и Фемида встала на сторону субъекта малого бизнеса.А вот что думает по поводу действий управления Николая Киреева эксперт GOROD48, бывший руководитель этого ведомства Виктор Чеботарев:- По моему мнению, действующее под эгидой областного управления потребительского рынка и ценовой политики ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» является прокладкой между бизнесом и лицензионным органом. Из Устава агентства следует, что целями его деятельности являются те же функции, которыми наделено областное управление потребительского рынка и ценовой политики. Но Николай Сергеевич вменил их агентству и заставил хозяйствующие субъекты за деньги получать лицензионные заключения. В итоге на деятельность агентства тратятся бюджетные средства, которым можно было бы найти иное применение, а оно само взимает с субъектов малого бизнеса немалые пошлины, от 65 тысяч рублей до 365 тысяч. Но, как показывает судебная практика, при малейшем выявленном нарушении лизензиат платит такую же сумму пошлин повторно! Это - явное нарушение действующего законодательства.По мнению Виктора Чеботарева, Николай Киреев перегнул палку во взаимоотношениях с малым бизнесом. Бывший чиновник считает, что областное управление должно следовать не разрешительному, а регистрирующему порядку в отношениях с предпринимательским сообществом. Коммерсант предоставил в ведомство пакет документов - получил лицензию! Все остальное, мол, от лукавого.- Когда я возглавлял это ведомство, лицензиат получал документы на следующий день после обращения! - говорит Виктор Чеботарев (он покинул должность после оставшегося нераскрытым покушения на него - прямо в дверях административного здания какой-то мужчина воткнул нож в грудь чиновнику).Виктор Чеботарев считает, что малый бизнес при новом порядке — областном управлении и агентстве при нем - сильно ущемлен. В регионе произошло «задвоение» одного и того административного функционала. Так, в магазины, кафе и рестораны могут по очереди ходить с проверками как чиновники областного управления, так и сотрудники агентства, и порой - по нескольку раз за день. При этом зачастую проверяющие мониторят цены и качество товаров и услуг, что находится в компетенции иных организаций: Роспотребназора, Росстата, Россельхознадзора. В итоге участники рынка ищут лазейки, чтобы решать свои вопросы по схемам, не прописанным в законодательстве:- Власть должна способствовать бизнесу, чтобы получать больше налогов. Должны быть четкие правила игры без намеков на коррупцию. Коммерсант должен сдать пакет определенных законом документов и получить лицензию. При таком правиле сам бизнес будет заинтересован в том, чтобы на прилавках не было ни контрафакта, ни испорченного товара. Бизнес, с которым честна власть, сам сдаст торгаша, который не платит налогов, торгует просрочкой или «паленкой». Надеюсь, что новое руководство областной администрации даст оценку ведомству, возглавляемому 67-летним чиновником.- Деньги, которые получает от оказания платных услуг предпринимателям ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности», идут не в чей-то карман, а в областной бюджет. И наше управление, кстати, открыто для всех: мы принимаем по вторникам и четвергам. Но мы ни для кого не будем собирать документы на лицензируемую деятельность. Это - не наши функции. Но мы проконсультируем любого предпринимателя относительно вопросов законодательства в сфере оборота алкоголя. И дальше уже его право выбирать, кто поможет ему собрать весь пакет документов на эту деятельность - в нашем ли Агентстве содействия развитию торговой деятельности или в какой-нибудь иной организации. Мы лишь по факту даем лицензиату свое заключение, - прокомментировал претензии предпринимателей Николай Киреев.. Николай Киреев с 1993 года занимается организацией торговли в регионе. В 1993-1995 годах он был начальником управления по ценовой политике администрации Липецкой области. В 1995-1997 годах стал начальником регионального управления сельского хозяйства и продовольствия. С 1997 по 2002 год возглавлял областное управление по ценовой политике. Работал на руководящих постах в Липецком городском департаменте потребительского рынка, областном управлении энергетики и тарифов, областном управлении по ценам и контролю в сфере размещения государственных заказов Липецкой области. С 2010 года - начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики.