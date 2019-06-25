Общество

сегодня, 11:47

Вице-спикер горсовета не получит знак «За заслуги перед городом Липецком»

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#награждение #Евдокия Бычкова
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Вице-спикер горсовета не получит знак «За заслуги перед городом Липецком»

Ее кандидатура исключена из списка представленных к награждению.

Сегодня на сессии Липецкого городского совета пройдет голосование по представлению мэрии о награждении знаком «За заслуги перед городом Липецком». Первоначально в списке представленных к награждению знаком были два человека:  64-летняя вице-спикер горсовета Евдокия Бычкова и депутат областного Совета, директор ООО «Липецкглавснаб» Владимир Чеботарев (оба - члены партии «Справедливая Россия»).

Однако, как стало известно GOROD48, кандидатура Евдокии Бычковой из списка голосования исключена. Такое решение горсовет принял после нашей публикации «Знак «За заслуги перед городом Липецком» достался «эсерше»-«миллионерше», в которой мы рассказали о странностях в представлении Евдокии Бычковой на награждение знаком.

мы предположили, что причиной награждения Бычковой могли стали ее близкие отношения с и.о. главы Липецка Евгенией Уваркиной, и с детским омбудсменом Людмилой Кураковой, которая как председатель ЛООО «Клуб деловых женщин» ходатайствовала перед Уваркиной о награждении Бычковой.  При этом, ЛООО «Клуб деловых женщин» был ликвидирован за четыре месяца до соответствующего ходатайства Кураковой.
17 1578
#награждение #Евдокия Бычкова
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Комментарии (17)

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ДНР

14 минут назад
Старая КПСС --и хотела на халяву получить лишние льготы. Правда все дармоеды все льготы захапали. Что они сделали для города --город превратили в гадюшник --дома в развале -дороги -как после бомбежки. Стыд и позор липецким коммунякам.
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Джордж

15 минут назад
Да и Вовы Чеботарева тоже не пусто (не кисло) в кармане!!!
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Ржунемагу

19 минут назад
Увешались орденами и медалями дармоеды
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Антошка с ложкой

19 минут назад
Блин, ну не могут наши либералы и демократы оторваться от социалистической действительности - и доски почета им нужны, и знаки «За заслуги перед городом Липецком». Ударники рабовладельческого труда! И уж коль вручать эти знаки, то голосовать должны горожане, а не депутаты. И мэра они назначают, и народных героев. Почившее в Бозе ЛООО «Клуб деловых женщин» (подстава - так подстава, липа проросла через все мозги) ходатайствует перед врио мэра о передаче ее кандидатуры в горсовет! А где же те, ради кого она непосильным трудом... три магнито... три квартиры, пять участков...? Или люди после решения депутатов должны узнать, кто же жизнь ради них гробил на галер... в советах и думах?
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жительница

22 минуты назад
Когда бессовестные чиновники перестанут вешать на себя государственные награды- всю жизнь получала халявные деньжище, так теперь надо * привилегиями - 100 лет отмерила себе жить? Работяги на НЛМК работают за копейки, не доживают до пенсии, вот кому надо медали вешать, а не бездельникам!
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Жители

26 минут назад
Миллионеры награждают друг друга
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Мотя

33 минуты назад
Какие заслуги? За какие заслуги? Вы что творите, совести не осталось. Где работяги? Одна свора из одной колоды миллионеров! Королев навешал медалей своему прессеку Шарику и директору * Петьке- за книгу о Королеве!
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Мошенничество

38 минут назад
Не прокатило
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Руська

39 минут назад
Правильно Моня!
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костян.

40 минут назад
Опять по блату или Дуся забошляла Уваркиной.
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