Общество
сегодня, 11:47
Вице-спикер горсовета не получит знак «За заслуги перед городом Липецком»
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Ее кандидатура исключена из списка представленных к награждению.
Сегодня на сессии Липецкого городского совета пройдет голосование по представлению мэрии о награждении знаком «За заслуги перед городом Липецком». Первоначально в списке представленных к награждению знаком были два человека: 64-летняя вице-спикер горсовета Евдокия Бычкова и депутат областного Совета, директор ООО «Липецкглавснаб» Владимир Чеботарев (оба - члены партии «Справедливая Россия»).
Однако, как стало известно GOROD48, кандидатура Евдокии Бычковой из списка голосования исключена. Такое решение горсовет принял после нашей публикации «Знак «За заслуги перед городом Липецком» достался «эсерше»-«миллионерше», в которой мы рассказали о странностях в представлении Евдокии Бычковой на награждение знаком.
мы предположили, что причиной награждения Бычковой могли стали ее близкие отношения с и.о. главы Липецка Евгенией Уваркиной, и с детским омбудсменом Людмилой Кураковой, которая как председатель ЛООО «Клуб деловых женщин» ходатайствовала перед Уваркиной о награждении Бычковой. При этом, ЛООО «Клуб деловых женщин» был ликвидирован за четыре месяца до соответствующего ходатайства Кураковой.
Однако, как стало известно GOROD48, кандидатура Евдокии Бычковой из списка голосования исключена. Такое решение горсовет принял после нашей публикации «Знак «За заслуги перед городом Липецком» достался «эсерше»-«миллионерше», в которой мы рассказали о странностях в представлении Евдокии Бычковой на награждение знаком.
мы предположили, что причиной награждения Бычковой могли стали ее близкие отношения с и.о. главы Липецка Евгенией Уваркиной, и с детским омбудсменом Людмилой Кураковой, которая как председатель ЛООО «Клуб деловых женщин» ходатайствовала перед Уваркиной о награждении Бычковой. При этом, ЛООО «Клуб деловых женщин» был ликвидирован за четыре месяца до соответствующего ходатайства Кураковой.
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ДНР
Джордж
Ржунемагу
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