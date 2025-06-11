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сегодня, 18:04

Детские площадки, дороги без ям и светлые дворы: жители 10-го округа выбирают приоритеты развития

В школе №77 на улице Хорошавина прошла очередная стратегическая сессия Клуба городского жителя, на которой липчане обсуждали развитие 10-го избирательного округа Липецка, включающего почти весь 27-й микрорайон и часть 28-го микрорайона. Модератором встречи выступил начальник шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артём Голощапов.

За последнее время в 10-м округе многое сделано. Отремонтированы дороги на улицах Шерстобитова, Кривенкова, Белана, Катукова, Стаханова, Хорошавина, проведён ямочный ремонт более чем в 20 дворах. Сделано освещение аллеи от дома №15 по улице Кривенкова до дома №12 по улице Хорошавина. Благоустроены парк «Молодёжный», сквер Белана, зона для выгула собак в 28-м микрорайоне, аллея на улице Катукова. 

Преобразились восемь дворов, проложены комфортные маршруты к школам №77 и №18 и детскому саду №20.

Также проведено благоустройство территории школы №77. Многое сделано в части обеспечения безопасности — по округу установлено 388 камер видеонаблюдения. 

Много помогает жителям благотворительный фонд «Милосердие» - социальный партнёр НЛМК. Волонтеры фонда провели опиловку деревьев, озеленение. По заявкам жителей, переданным в фонд Голощаповым, завезли песок в детские песочницы, установили лавочки.

Артем Голощапов рассказал, что продолжится благоустройство спортивной зоны парка «Молодёжный». Также запланированы установка скамеек и опиловка деревьев на территории школы №77, обустройство наружного освещения у дома №4 по улице Хорошавина. Также планируется установка искусственных дорожных неровностей, проектирование и устройство парковочных карманов у школы №77. 

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В этом году на развитие каждого округа Липецка дополнительно выделено по пять миллионов рублей. Куда их потратить и решали жители округа на стратегической сессии, выбирая из девяти направлений работы три приоритетных.  

Не обошлось без бурного обсуждения тем благоустройства.

— Сейчас ремонтируется дорога на Катукова. Там сняли верхний слой асфальта, а подушка осталась. Этого ремонта, наверное, хватит надолго, это оптимальное решение. А ямочный ремонт во дворах — это полумера, если уж делать — то большими участками, — считает один из жителей округа Владимир.
— Кроме того, очень мало съездов для колясок. Я многодетный отец – мне с коляской приходится выходить на дорогу, потом снова на пешеходную зону. И на это бы обратить внимание: чтобы было удобно с колясками ходить! Третье — ремонт контейнерных площадок и вывоз мусора. Раздельный сбор мусора есть, а вот раздельного вывоза нет. В школах батарейки и макулатуру собирают, а в масштабах города проблема до конца не решена.

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— Спасибо большое, все пожелания зафиксируем, — поблагодарил выступающего Артём Голощапов. — В 27-м микрорайоне в прошлом году почти 90% контейнерных площадок были отремонтированы.

Елена из дома на Хорошавина, 20 поддержала Владимира в том, что ямочный ремонт — не решение проблем, и обратила внимание на плохое освещение 27-го микрорайона.

— А ещё мы остановились на установке лавочек, урн, ограждений. Должно быть удобно гулять и детям, и взрослым. И на вопросы озеленения надо обратить внимание! — отметила Елена.

— Да, это важные и частые вопросы для нашего микрорайона, — поддержал Голощапов.

Из дома №11 по улице Кривенкова сообщили: у них с освещением и дорогами всё нормально, а вот парковками вечером — беда. Не то, что проехать и припарковаться, — пройти сложно. Также поступили предложения по опиловке деревьев, установке лавочек и урн.

Также липчане просили обратить внимание на пешеходный переход от 27-го микрорайона к 28-му в сторону «Атмосферы». Там за углом находятся частный детский сад, кальянная и магазины, и по переходу постоянно заезжают машины. 

— Нельзя ли там установить бетонные полусферы, чтобы машины не ездили по пешеходному переходу? А напротив торгового центра на Шерстобитова, 1, можно снова посадить туи, которые выкопали? — Интересовались участники стратсессии.

— По переходу — выедем на место, посмотрим. По туям — в этом месте проходит газопровод, и поэтому там ничего нельзя сажать, — ответил Голощапов. 

По итогам стратегической сессии жители 10-го округа остановились на трёх приоритетах: установка детского и спортивного оборудования, ремонт дорог и проездов и освещение.

стратегическая сессия
наказы избирателей
Артем Голощапов
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