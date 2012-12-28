Сегодня в Липецке: в какой валюте лучше хранить сбережения, липчане начали платить таксистам по 100 рублей сверху
Экономика
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сегодня, 16:18
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Цены на бензин в Липецкой области встали на паузу
За неделю цены на бензин и дизтопливо не выросли — но и не снизились.
Цена на бензин в целом за последнюю неделю составила 59,70 рубля. Не изменились цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 — их стоимость зафиксирована на уровне 56,40 рубля, 61,48 рубля и 86,41 рубля соответственно. Стоимость дизельного топлива также осталась прежней – 67,64 рубля за литр.
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