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92
сегодня, 16:18
2

Цены на бензин в Липецкой области встали на паузу

За неделю цены на бензин и дизтопливо не выросли — но и не снизились. 

В Липецкой области рост цен на бензин взял паузу. За прошлую неделю стоимость всех четырех наблюдаемых видов топлива осталась прежней. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 3 по 9 июня. 

Цена на бензин в целом за последнюю неделю составила 59,70 рубля. Не изменились цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 — их стоимость зафиксирована на уровне 56,40 рубля, 61,48 рубля и 86,41 рубля соответственно. Стоимость дизельного топлива также осталась прежней – 67,64 рубля за литр.

топливо
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Ну
39 минут назад
Домашняя минигазозаправка- хороший выход из этой ситуации. Если конечно у вас дом частный и газифицированный, а ваша машина оборудована метановым ГБО.
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житель
сегодня, 16:48
москва думает.
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