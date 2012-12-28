Цены на бензин в Липецкой области встали на паузу

За неделю цены на бензин и дизтопливо не выросли — но и не снизились.

В Липецкой области рост цен на бензин взял паузу. За прошлую неделю стоимость всех четырех наблюдаемых видов топлива осталась прежней. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 3 по 9 июня.Цена на бензин в целом за последнюю неделю составила 59,70 рубля. Не изменились цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 — их стоимость зафиксирована на уровне 56,40 рубля, 61,48 рубля и 86,41 рубля соответственно. Стоимость дизельного топлива также осталась прежней – 67,64 рубля за литр.