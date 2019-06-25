Политика
46 минут назад
Мэром Липецка избрана Евгения Уваркина
В Липецком городском Совете завершено голосование по выборам мэра.
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Депутаты Липецкого городского Совета завершили голосование по выборам главы городской администрации. За Евгению Уваркину свой голос отдали 25 депутатов, за Татьяну Трубачеву - четыре депутата. Против всех проголосовали девять депутатов, семь бюллетеней тайного голосования признаны недействительными.
Таким образом, главой Липецка на ближайшие пять лет стала Евгения Уваркина.
Сразу после голосования первая в истории Липецка женщина-мэр приняла присягу, а председатель горсовета возложил на ее шею цепь главы города.
Напомним, что первоначально на пост главы городской администрации претендовали семь человек. До финального голосования добрались только двое из них: и.о. главы Липецка Евгения Уваркина и заместитель главы администрации Добровского района Татьяна Трубачева,
Таким образом, главой Липецка на ближайшие пять лет стала Евгения Уваркина.
Сразу после голосования первая в истории Липецка женщина-мэр приняла присягу, а председатель горсовета возложил на ее шею цепь главы города.
Напомним, что первоначально на пост главы городской администрации претендовали семь человек. До финального голосования добрались только двое из них: и.о. главы Липецка Евгения Уваркина и заместитель главы администрации Добровского района Татьяна Трубачева,
Комментарии (66)
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05.06.2019 12:30Политика
Преображенский
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Этому мудаку
матвей
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