Политика

46 минут назад

Мэром Липецка избрана Евгения Уваркина

66 2242
#администрация Липецка #Евгения Уваркина
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Мэром Липецка избрана Евгения Уваркина

В Липецком городском Совете завершено голосование по выборам мэра.

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Депутаты Липецкого городского Совета завершили голосование по выборам главы городской администрации. За Евгению Уваркину свой голос отдали 25 депутатов, за Татьяну Трубачеву - четыре депутата. Против всех проголосовали девять депутатов, семь бюллетеней тайного голосования признаны недействительными.

Таким образом, главой Липецка на ближайшие пять лет стала Евгения Уваркина.

Сразу после голосования первая в истории Липецка женщина-мэр приняла присягу, а председатель горсовета возложил на ее шею цепь главы города.  

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Напомним, что первоначально на пост главы городской администрации претендовали семь человек. До финального голосования добрались только двое из них: и.о. главы Липецка Евгения Уваркина и заместитель главы администрации Добровского района Татьяна Трубачева, 

66 2242
#администрация Липецка #Евгения Уваркина
1

Комментарии (66)

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Преображенский

30 секунд назад
" Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал дом. Все будет как по маслу: вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы...."
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У нас есть все шансы,

1 минуту назад
Прохожий, исправить ошибку едерастовских депутатов. В сентебре прокатываем лысого пуделя и всё. Уваркина сдуется какмыльный пузырь.
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675

2 минуты назад
смарт , блин , окончания , коверкает !
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Гость

3 минуты назад
За что нам такой мэр? Ни горсовет, а клоуны!!!
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Мудак,

3 минуты назад
ВИКТОР БУРЯКОВ, в отличии от твоих едрососов, даже лоун Жириновский не голосовал за пенсионную реформу.
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Прохожий

3 минуты назад
Негоже так унижать липчан. Не ведают, что творят... Маразм подчеркивается тем, что даже в горсовете 20 человек не проголосовало за хамовитую и бездарную креатуру Ростовщика.
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675

4 минуты назад
007 АЛЬТЕРНАТИВА , обязаны быть у ПОЛИТИЧЕСКИХ партий ! На скамейке запасных должна быть туева хуча народа , на должности ГУБЕРА, МЭРА , ДЕПУТАТОВ , свой работой и энергией доказывать каждый день , способность с должностям ! ЭТО ПОЗОР , что взяли , чуть ли не первую попавшуюся мадам и из неё сделали мэра ! и НАМ ПОЗОР и ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ !
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Этому мудаку

5 минут назад
675, Бурякова коммунисты дали под зад коленом, вот он теперь на едерастовских памойках и ошивается. Ищет так сказать пропитание.
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матвей

5 минут назад
Хорошо .Так и должно быть. Теперь посмотрим на первое распоряжение и все станет ясно. Но с начало надо убрать Павлова Женю и сократить численность чиновников.
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Гость

6 минут назад
Цирк б....!
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