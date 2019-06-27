Врио губернатора и заместитель Генпрокурора РФ побывали в гостях у обманутых дольщиков

Игорь Артамонов уверен, что в регионе безболезненно достроят дома, где встала стройка.

Сегодня врио губернатора Игорь Артамонов и заместитель Генпрокурора РФ по ЦФО Юрий Пономарев встречались с дольщиками, обманутыми бывшим депутатом Липецкого горсовета и гендиректором ООО «Риэлторский центр «Строй-Град» Николаем Орловым. Конечно, в свои квартиры оставшиеся без жилья липчане высоких гостей пустить не смогли, но во дворе уже готового на 99,6% здания на углу улиц Фрунзе и Неделина вручили Игорю Артамонову благодарственное письмо за решение их проблемы.- Я заплатила за студию два миллиона 864 тысячи рублей летом 2015 года. Дом должны были сдать в эксплуатацию по договору в четвертом квартале того же года, но квартиру свою я получу лишь в этом году, и то благодаря вашему вмешательству, - рассказала главе региона дольщица Алла Иванушкина.В свою очередь, главный строитель региона Наида Исматулаева сообщила Игорю Артамонову, Юрий Пономареву и прокурору области Константину Кожевникову о том, что уже в этом году строители введут в эксплуатацию и дом по соседству, на улице Неделина.Высоких гостей тут ждали вот уже несколько дней, но так и не успели до конца заасфальтировать пешеходную дорожку. Впрочем, в дом випы не зашли, хотя их туда и приглашали.- 1 июля - точка контроля, которую мы определили для себя как рубеж решения проблем обманутых дольщиков. По всем домам, которые достраивают новые подрядчики, мы имеем план их ввода в эксплуатацию. Рассчитываем безболезненно пройти этот путь, на который мы отвели три года, - рассказал Игорь Артамонов.Первоначальным застройщиком обоих высоток было ООО «РЦ «Строй-Град». Одну из них, на 161 квартиру, ту, где вот-вот получит свою студию Алла Иванушкина, Николай Орлов начал строить в 2011 году квартиру. В доме - 155 обманутых дольщиков. Второй дом, на улице Неделина, бывший депутат горсовета начал возводить в 2014 году. В его реестре обманутых дольщиков - 91 семья.Новыми застройщиками этих объектов стали тамбовское ООО «Сталь-М», воронежское ООО «ЖБИ2-Инвест» и наше ОАО «Трест «Липецкстрой».