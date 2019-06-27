Общество
20 минут назад
Врио губернатора и заместитель Генпрокурора РФ побывали в гостях у обманутых дольщиков
3 471
Игорь Артамонов уверен, что в регионе безболезненно достроят дома, где встала стройка.
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Сегодня врио губернатора Игорь Артамонов и заместитель Генпрокурора РФ по ЦФО Юрий Пономарев встречались с дольщиками, обманутыми бывшим депутатом Липецкого горсовета и гендиректором ООО «Риэлторский центр «Строй-Град» Николаем Орловым. Конечно, в свои квартиры оставшиеся без жилья липчане высоких гостей пустить не смогли, но во дворе уже готового на 99,6% здания на углу улиц Фрунзе и Неделина вручили Игорю Артамонову благодарственное письмо за решение их проблемы.
- Я заплатила за студию два миллиона 864 тысячи рублей летом 2015 года. Дом должны были сдать в эксплуатацию по договору в четвертом квартале того же года, но квартиру свою я получу лишь в этом году, и то благодаря вашему вмешательству, - рассказала главе региона дольщица Алла Иванушкина.
В свою очередь, главный строитель региона Наида Исматулаева сообщила Игорю Артамонову, Юрий Пономареву и прокурору области Константину Кожевникову о том, что уже в этом году строители введут в эксплуатацию и дом по соседству, на улице Неделина.
Высоких гостей тут ждали вот уже несколько дней, но так и не успели до конца заасфальтировать пешеходную дорожку. Впрочем, в дом випы не зашли, хотя их туда и приглашали.
- 1 июля - точка контроля, которую мы определили для себя как рубеж решения проблем обманутых дольщиков. По всем домам, которые достраивают новые подрядчики, мы имеем план их ввода в эксплуатацию. Рассчитываем безболезненно пройти этот путь, на который мы отвели три года, - рассказал Игорь Артамонов.
Первоначальным застройщиком обоих высоток было ООО «РЦ «Строй-Град». Одну из них, на 161 квартиру, ту, где вот-вот получит свою студию Алла Иванушкина, Николай Орлов начал строить в 2011 году квартиру. В доме - 155 обманутых дольщиков. Второй дом, на улице Неделина, бывший депутат горсовета начал возводить в 2014 году. В его реестре обманутых дольщиков - 91 семья.
Новыми застройщиками этих объектов стали тамбовское ООО «Сталь-М», воронежское ООО «ЖБИ2-Инвест» и наше ОАО «Трест «Липецкстрой».
- Я заплатила за студию два миллиона 864 тысячи рублей летом 2015 года. Дом должны были сдать в эксплуатацию по договору в четвертом квартале того же года, но квартиру свою я получу лишь в этом году, и то благодаря вашему вмешательству, - рассказала главе региона дольщица Алла Иванушкина.
В свою очередь, главный строитель региона Наида Исматулаева сообщила Игорю Артамонову, Юрий Пономареву и прокурору области Константину Кожевникову о том, что уже в этом году строители введут в эксплуатацию и дом по соседству, на улице Неделина.
Высоких гостей тут ждали вот уже несколько дней, но так и не успели до конца заасфальтировать пешеходную дорожку. Впрочем, в дом випы не зашли, хотя их туда и приглашали.
- 1 июля - точка контроля, которую мы определили для себя как рубеж решения проблем обманутых дольщиков. По всем домам, которые достраивают новые подрядчики, мы имеем план их ввода в эксплуатацию. Рассчитываем безболезненно пройти этот путь, на который мы отвели три года, - рассказал Игорь Артамонов.
Первоначальным застройщиком обоих высоток было ООО «РЦ «Строй-Град». Одну из них, на 161 квартиру, ту, где вот-вот получит свою студию Алла Иванушкина, Николай Орлов начал строить в 2011 году квартиру. В доме - 155 обманутых дольщиков. Второй дом, на улице Неделина, бывший депутат горсовета начал возводить в 2014 году. В его реестре обманутых дольщиков - 91 семья.
Новыми застройщиками этих объектов стали тамбовское ООО «Сталь-М», воронежское ООО «ЖБИ2-Инвест» и наше ОАО «Трест «Липецкстрой».
3 471
Комментарии (3)
Метель
9 минут назад
Если зайти на сайт арбитражного суда, то можно обнаружить, что на Сталь М подано заявление о банкротстве и еще исковые заявления о взыскании долга, в т, ч, и липецкими фирмами. Как могли завести в застройщики эту шарадку с уставным капиталом в 10 тысяч рублей?ответить
Гость
9 минут назад
Насыщенный,и туповатенький в житейские делахответить
Дед
14 минут назад
И подарили всем обманутым дольщикам надежду, а еще и шоколадкуответить
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