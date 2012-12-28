Сегодня в Липецке: в какой валюте лучше хранить сбережения, липчане начали платить таксистам по 100 рублей сверху
Погода в Липецке
271
55 минут назад
2
В Липецкой области воздух прогреется до +27
Затем снова станет прохладнее.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 июня — 18 градусов тепла, что около климатической нормы, 18 и 19 июня — 16 градусов тепла, что на два градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем — от +22 до +27 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.
День 17 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году — 5 градусов тепла.
1
1
0
1
0
Комментарии (2)