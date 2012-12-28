В Липецкой области воздух прогреется до +27

Затем снова станет прохладнее.





Ночью 17 июня большая часть ЦФО, и территория Липецкой области в частности будут находиться под влиянием гребня антициклона с севера, существенных осадков не ожидается. Но уже днем 17 июня и в последующие двое суток ожидается прохождение атмосферного фронта с запада — пройдут дожди различной интенсивности.Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 июня — 18 градусов тепла, что около климатической нормы, 18 и 19 июня — 16 градусов тепла, что на два градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем — от +22 до +27 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.День 17 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году — 5 градусов тепла.