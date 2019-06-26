Общество

5 минут назад

Ушел в отставку глава Лев-Толстовского района Владимир Осетров

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#отставка
Ушел в отставку глава Лев-Толстовского района Владимир Осетров

И падение водонапорной башни 1890-х годов постройки тут совершенно ни при чем.

Эта пятница станет последним днем работы 64-летнего главы администрации Лев-Толстовского района Владимира Осетрова. Об этом GOROD48 сообщили в районной администрации. До выборов нового главы депутатами районного Совета его обязанности будет осуществлять Эдуард Брагин, первый заместитель Осетрова.

Владимир Осетров возглавлял Лев-Толстовский район с 2013 года, сменив обрыдшего всем Владимира Котова. Во власть новый глава района пришел из крупного бизнеса: Осетров сделал карьеру в «Липецкоблгазе», был главным инженером Лев-Толстовского отделения липецкого «Газпрома», возглавлял филиал «Чаплыгингаз» ОАО «Липецкоблгаз». Избирался депутатом райсовета Чаплыгинского района. Награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики России.

Владимир Осетров был сторонником губернатора Олега Королева (на выборах главы региона в 2014 году за него проголосовали 83% жителей района), но не любил резких перемен. «Лимит революций мы исчерпали в прошлом веке. Да и махать шашкой не в моих правилах. Каждому нужно лишь четко исполнять работу, прописанную в должностной инструкции», - сказал он в интервью одной газете. Владимир Осетров немало сделал для района, ранее бывшим хроническим реципиентом областного бюджета. С появлением федеральных игроков в производстве свинины в районе были отремонтированы дороги, построены десятки объектов соцкультбыта.

Владимир Осетров покинул должность по собственному желанию. 

фото: сайт газеты "Народное слово"

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#отставка

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