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сегодня, 17:48

Жители 26-го микрорайона голосуют за освещение, зелень и парковки

Такой выбор они сделали на стратсессии, которую провёл депутат Липецкого горсовета Михаил Русаков.

В 22-м и 26-м микрорайонах Липецка, входящих в 9-й избирательный округ депутата горсовета Михаила Русакова, за последние годы сделано немало: отремонтированы внутриквартальные дороги, проведён ямочный ремонт во дворах, обновлена система освещения от улицы Бунина, 9 до школы №20, а по всему округу установлены 537 видеокамер. Преобразились пять дворов, проведено озеленение, во дворах установлены урны и лавочки.

В этом году должно завершиться благоустройство пешеходного бульвара от улицы Бунина до школы №20. В планах — обустройство контейнерных площадок. Но есть возможность расширить этот список за счёт выделенных губернатором Игорем Артамоновым на каждый избирательный округ города пяти миллионов рублей. Как потратить эти деньги, и решали жители двух микрорайонов на очередной стратегической сессии, которую модерировал Михаил Русаков. Для выработки предложений они разбились на четыре команды.

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Команда №1 предложила заняться оборудованием детских площадок.

— Двор на улице Бунина, 5 и 7 — молодёжный, много детей. Но площадка старая, испорченная вандалами. К тому же во дворе не хватает освещения, что небезопасно, особенно осенью и зимой, — рассказала жительница одного из домов.

— Знаю ваш двор. У вас есть активистка Наталья Кораблина. Можете сказать ей спасибо: благодаря её напору у вас отремонтировали асфальт. По поводу площадки мы уже с ней разговаривали. В прошлом году начали собирать подписи для программы «Мой двор», но попытка не увенчалась успехом. Если среди жильцов есть серьёзная заинтересованность, можем ещё раз зайти с этим предложением. Пока для ремонта детских площадок есть только этот механизм, — ответил Михаил Русаков.

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Коллеги Ольги дополнили: предложили заняться детскими площадками на Теперика, 11, обновлением системы освещения на проспекте 60 лет СССР, 31 и ремонтом дороги на Стаханова, 51.

Жительница дома №2 в переулке Учебном обратила внимание на небезопасность перехода от её и соседних домов к школе №20.

— Там насыщенное дорожное движение, а родители везут детей на уроки. Может, лежачих полицейских установить или ещё какой-то механизм придумать? И нужно сделать освещение вдоль школы на улице Бунина, так как лампочки на территории школы ночью не горят — от слова «совсем».

— На улице Бунина, 9 уже сделано освещение, и как раз следующий этап коснётся названного вами пути до домов №5 и 7 на этой улице. Надеюсь, что работы закончатся уже в этом году.

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Третья группа вслед за освещением у дома №31 на проспекте 60 лет СССР назвала проблему с мусором:

— У 31-го и 35-го домов уже мини-«Венера» образовалась, которая не убирается долгое время, — пожаловался местный житель.

У дома №3 на улице Теперика предыдущее озеленение уничтожено стихийной парковкой. В этой ситуации депутат предложил бороться звонками в соответствующие инстанции и привёл пример своего дома, когда после нескольких ночных рейдов с эвакуацией неправильно припаркованных машин водители вдруг вспомнили ПДД.

— Такая же история была в переулке Учебный: озеленение было уничтожено. («Осталось одно дерево», — прозвучало в зале). Вы правы, надо предусмотреть для озеленения либо места, которые минимально могут быть подвержены вандализму, либо заранее ставить ограждение. Вот моя страница в социальных сетях, пишите обращения, вместе подумаем, — Михаил Русаков обратил внимание участников сессии на экран с QR-кодом.

Тему парковок продолжил жилец дома №23 на улице Катукова — знаменитого «Колизея». Во дворе уже давно не хватает парковочных мест, а у фасада здания паркуются жильцы соседних домов. Оставляют машины и на газонах, и на пешеходных дорожках, а зимой из-за ненадлежащей уборки снега парковочная территория сокращается. Но больше липчанина беспокоит обилие «наливаек» и пивных магазинов.

— Начну с конца. Областным законодательством ужесточены правила размещения пивных в жилых домах, в скором времени они все закроются. В сентябре — контрольный срок. Отдельно стоящие в зависимости от площади будут либо закрываться, либо ограничены во времени работы. Круглосуточных не останется. По поводу парковок есть удачный пример жителей дома №33 на проспекте 60 лет СССР: они в этом году по программе «Мой двор» за счёт пустующего куска земли расширят свою парковку, — ответил на вопрос Михаил Русаков.

Выбором участников сессии стали обновление детских площадок  и систем освещения, озеленение района и решение проблемы парковок.

стратегическая сессия
наказы избирателей
Михаил Русаков
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