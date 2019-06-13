Знак «За заслуги перед городом Липецком» достался «эсерше»-«миллионерше»

В мэрии и в горсовете выбор делали между Евдокией Бычковой и Владимиром Чеботаревым.



Сегодня на заседании постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета депутаты рассмотрели представление мэрии о награждении знаком «За заслуги перед городом Липецком» пенсионерки, 64-летней вице-спикерше горсовета Евдокии Бычковой.Начальник управления внутренней политики администрации Липецка Евгений Зенков сообщил депутатам, что в мэрии выбирали между двумя членами партии «Справедливая Россия»: Евдокией Бычковой и директором ООО «Липецкглавснаб» Владимиром Чеботаревым. Чиновники большинством голосов отдали предпочтение женщине. Каковы были критерий отбора, Евгений Зенков не сказал. Но, кажется, причиной тому стали близкие отношения вице-спикера горсовета с и.о. главы Липецка Евгенией Уваркиной - в последнее время их обеих можно встретить на общих фотографиях, и в детским омбудсменом Людмилой Кураковой - она, как председатель ЛООО «Клуб деловых женщин», ходатайствовала перед Уваркиной о награждении Бычковой.Стоп! Но ведь этот самый Клуб деловых женщин, который учредили Бычкова и Куракова, был ликвидирован в декабре прошлого года.Смотрим на документы. Людмила Куракова обратилась к Евгении Уваркиной по поводу награждения Евдокии Бычковой 29 апреля этого года. Как председатель ЛООО «Клуб деловых женщин»! Через четыре месяца после ликвидации организации!А ровно через месяц, в мае, Евгения Уваркина оповестила спикера горсовета Игоря Тинькова о желании вручить виц-спикеру Бычковой эту самую почетную регалию.Итак, перед нами - самый настоящий лайфхак: «Как получить медаль в Липецке?»Евдокия Бычкова, кстати, не обижена наградами. Она - «Меценат года-2007», дважды «Королева малого бизнеса» - в 2008 и 2009 годах, имеет Почетную грамоту Липецкой и Елецкой епархии, памятную медалью МЧС «Маршал Василий Чуйков», некий орден В.И. Вернадского, юбилейную медаль «Во славу Липецкой области-2014».Так что в мэрии выбирали для награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком» между двумя «эсерами»-миллионерами: в последней декларации о доходов депутат областного Совета Владимир Чеботарев сообщил о заработанных в 2018 году 34,1 млн рублей (его супруга - 61,8 миллиона), а депутат горсовета Евдокия Бычкова - доход в 2,8 млн рублей, 15 земельных участков, шесть жилых домов площадью от 284 кв.м. до 630 кв.м. Кстати, Евдокия Бычкова была и депутатом Государственной Думы 6-го созыва от «Справедливой России», но позже отдала кресло своему однопартийцу, тому же Владимиру Чеботареву.