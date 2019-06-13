Общество

43 минуты назад

Знак «За заслуги перед городом Липецком» достался «эсерше»-«миллионерше»

24 933
#Евдокия Бычкова #награждение
Знак «За заслуги перед городом Липецком» достался «эсерше»-«миллионерше»

В мэрии и в горсовете выбор делали между Евдокией Бычковой и Владимиром Чеботаревым. 

Сегодня на заседании постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета депутаты рассмотрели представление мэрии о награждении знаком «За заслуги перед городом Липецком» пенсионерки, 64-летней вице-спикерше горсовета Евдокии Бычковой.

Начальник управления внутренней политики администрации Липецка Евгений Зенков сообщил депутатам, что в мэрии выбирали между двумя членами партии «Справедливая Россия»: Евдокией Бычковой и директором ООО «Липецкглавснаб» Владимиром Чеботаревым. Чиновники большинством голосов отдали предпочтение женщине. Каковы были критерий отбора, Евгений Зенков не сказал. Но, кажется, причиной тому стали близкие отношения вице-спикера горсовета с и.о. главы Липецка Евгенией Уваркиной - в последнее время их обеих можно встретить на общих фотографиях, и в детским омбудсменом Людмилой Кураковой - она, как председатель ЛООО «Клуб деловых женщин», ходатайствовала перед Уваркиной о награждении Бычковой.

Стоп! Но ведь этот самый Клуб деловых женщин, который учредили Бычкова и Куракова, был ликвидирован в декабре прошлого года.

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Смотрим на документы. Людмила Куракова обратилась к Евгении Уваркиной по поводу награждения Евдокии Бычковой 29 апреля этого года. Как председатель ЛООО «Клуб деловых женщин»! Через четыре месяца после ликвидации организации!

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А ровно через месяц, в мае, Евгения Уваркина оповестила спикера горсовета Игоря Тинькова о желании вручить виц-спикеру Бычковой эту самую почетную регалию.

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Итак, перед нами - самый настоящий лайфхак: «Как получить медаль в Липецке?»

Евдокия Бычкова, кстати, не обижена наградами. Она - «Меценат года-2007», дважды «Королева малого бизнеса» - в 2008 и 2009 годах, имеет Почетную грамоту Липецкой и Елецкой епархии, памятную медалью МЧС «Маршал Василий Чуйков», некий орден В.И. Вернадского, юбилейную медаль «Во славу Липецкой области-2014».

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Так что в мэрии выбирали для награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком» между двумя «эсерами»-миллионерами: в последней декларации о доходов депутат областного Совета Владимир Чеботарев сообщил о заработанных в 2018 году 34,1 млн рублей (его супруга - 61,8 миллиона), а депутат горсовета Евдокия Бычкова - доход в 2,8 млн рублей, 15 земельных участков, шесть жилых домов площадью от 284 кв.м. до 630 кв.м. Кстати, Евдокия Бычкова была и депутатом Государственной Думы 6-го созыва от «Справедливой России», но позже отдала кресло своему однопартийцу, тому же Владимиру Чеботареву.

24 933
#Евдокия Бычкова #награждение

Комментарии (24)

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А я думал, что

52 секунды назад
Стерва Куракова, эту прошмандовку Куракову уже выгнали давно. А оновоно чё...
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гость

2 минуты назад
Совок никуда не УШЁЛ ! Он навсегда ! За заслуги перед городом Нью-Йорк , награждается Дональд Трамп ! Медаль в студию !
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БабулЯ

2 минуты назад
Иди к Путину !, А лучше, короче говоря , К Путину это на Х. У. Й. !
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Ели пукали

3 минуты назад
?, вот и пусть награждают за заслуги перед Желтыми Песками и не горсовет, а епархия, а в Липецке она скважину эксплуатировала, т.е. общие недра и еще по налогам пусть ее протащат
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гость

4 минуты назад
И так везде по РФ ! ВЕЗДЕ ! Свои для СВОИХ ! Они уже не стесняются ! Но не завидуйте , пжлста , граждане ! ДОЛЯ чиновничья , такая ! НЕ ТОНЕТ ОНО ! НЕ ТОНЕТ !
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гость

6 минут назад
а уникального приспособленца АКСЁНОВА целым КУБКОМ наградили , за , то , что он ОСВОИЛ бюджетные ДЕНЬГИ ! А что ? Жалко , что ли ! Ваши деньги ? Нет ! Бюджетные !
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Любопытный

6 минут назад
Изя, а м. б., плохо?
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Стерва Куракова

7 минут назад
Вместо того чтобы заниматься правами обездоленых детей, ходатайствует о награждении миллионеров (бывших партноменклатурщиков).
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Стерва Куракова

7 минут назад
Вместо того чтобы заниматься правами обездоленых детей, ходатайствует о награждении миллионеров (бывших партноменклатурщиков).
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Артурчик

8 минут назад
Город=48, первый раз за многие годы аплодирую вам! Молодцы! Отдельное спасибо за показ уровней детского ОМБУДСМЕНА Людмилы Кураковой и врио Евгении Уваркиной! Кстати, по-русски, Омбудсмен — гражданское или в некоторых государствах должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля соблюдения справедливости и интересов определённых гражданских групп в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц. Подлог - он и в Липецке подлог! А как его оценивать, зависит от того, кем подписан!
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