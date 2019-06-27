«Мы не против, пусть работают, только очистные поставят»

Жители Желтых песков требуют права на чистый воздух.

Сегодня в селе Желтые Пески прошел сход жителей недовольных работой промышленного объекта ООО «СварЛитМаш» и ООО «Тензор».

Эта история уже появлялась на страницах сайта GOROD48 два года назад. Тогда желтовцы говорили о выбросах чугунолитейного производства, настолько губительных, что на многих огородах погиб урожай.





Тема прошедшего сегодня в селе схода из двух десятков человек та же. В руках у людей бумаги двухлетней давности и свежие ответы государственных организаций.

- Как только в селе появилось чугунолитейное производство, пошли выбросы удушливого газа, - рассказывает житель улицы Ленина Геннадий Носиков. – Тогда мы направили письма в администрацию города и области, природоохранную прокуратуру. После долгих разбирательств было установлено превышение диоксида азота в девять раз в воздухе на территории предприятия и вблизи промышленной площадки. И это происходит в основном в ночное время. За два года ничего не изменилось, хотя предприятие и штрафовали. Летом невозможно находится дома, если окна открыты.





В то же время, жители села абсолютно не против работы предприятия. Единственное требование – поставить очистные сооружения, чтобы в селе можно было нормально дышать. Волнуют желтовцев и слухи о расширении производства.

- Мой участок упирается в забор этого заводика, - рассказывает Людмила Максинюк. – Даже вечером появляются дурманящие запахи. А в течение дня там постоянно пилят, гремят – живешь как на металлобазе. Вообще, как нам в свое время сказали, эта территория предназначалась под склады. Почему там появилось производство, мы до сих пор не знаем.

- Меня удивляет другое, - в свою очередь говорит Александр Ворошилин. – Директор завода – доктор технических наук, который преподает в нашем политехе. Он прекрасно знает, что происходит при изготовлении их продукции. Как они могли планировать такое производство в жилой зоне. Или они специально перенесли его с улицы Студеновской за 20 километров от центра города?

В администрации Липецкой области о проблеме знают. Деятельность предприятия по изготовлению фасонного литья из высокопрочного чугуна неоднократно проверялась надзорными органами. В 2017 – 2019 годах работников предприятия за нарушение правил охраны атмосферно воздуха привлекали к административной ответственности.





В органах власти считают, что в настоящее время выявленные нарушения устранены. В тоже время в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области на согласовании находятся мероприятия по регулированию выбросов во время неблагоприятных метеорологических условий (безветренную погоду). Предполагается, что при наступлении таких условий предприятием будут сокращаться объемы производства, приостанавливаться отдельные виды работ, что позволит прекратить выбросы в атмосферный воздух абразивной пыли и значительно снизит выбросы оксида железа.

Кроме того, территория села Желтые Пески в районе деятельности предприятий включена управлением в план-график регулярных наблюдений за состоянием окружающей среды (атмосферного воздуха) на территории Липецкой области в рамках маршрутного мониторинга.