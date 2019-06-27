Общество

52 минуты назад

«Мы не против, пусть работают, только очистные поставят»

5 447
#экология #воздух
«Мы не против, пусть работают, только очистные поставят»

Жители Желтых песков требуют права на чистый воздух.

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Сегодня в селе Желтые Пески прошел сход жителей недовольных работой промышленного объекта ООО «СварЛитМаш» и ООО «Тензор».

Эта история уже появлялась на страницах сайта GOROD48 два года назад. Тогда желтовцы говорили о выбросах чугунолитейного производства, настолько губительных, что на многих огородах погиб урожай.

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Тема прошедшего сегодня в селе схода из двух десятков человек та же. В руках у людей бумаги двухлетней давности и свежие ответы государственных организаций.

- Как только в селе появилось чугунолитейное производство, пошли выбросы удушливого газа, - рассказывает житель улицы Ленина Геннадий Носиков. – Тогда мы направили письма в администрацию города и области, природоохранную прокуратуру. После долгих разбирательств было установлено превышение диоксида азота в девять раз в воздухе на территории предприятия и вблизи промышленной площадки. И это происходит в основном в ночное время. За два года ничего не изменилось, хотя предприятие и штрафовали. Летом невозможно находится дома, если окна открыты.

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В то же время, жители села абсолютно не против работы предприятия. Единственное требование – поставить очистные сооружения, чтобы в селе можно было нормально дышать. Волнуют желтовцев и слухи о расширении производства.

- Мой участок упирается в забор этого заводика, - рассказывает Людмила Максинюк. – Даже вечером появляются дурманящие запахи. А в течение дня там постоянно пилят, гремят – живешь как на металлобазе. Вообще, как нам в свое время сказали, эта территория предназначалась под склады. Почему там появилось производство, мы до сих пор не знаем.

- Меня удивляет другое, - в свою очередь говорит Александр Ворошилин. – Директор завода – доктор технических наук, который преподает в нашем политехе. Он прекрасно знает, что происходит при изготовлении их продукции. Как они могли планировать такое производство в жилой зоне. Или они специально перенесли его с улицы Студеновской за 20 километров от центра города?

В администрации Липецкой области о проблеме знают. Деятельность предприятия по изготовлению фасонного литья из высокопрочного чугуна неоднократно проверялась надзорными органами. В 2017 – 2019 годах работников предприятия за нарушение правил охраны атмосферно воздуха привлекали к административной ответственности.

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В органах власти считают, что в настоящее время выявленные нарушения устранены. В тоже время в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области на согласовании находятся мероприятия по регулированию выбросов во время неблагоприятных метеорологических условий (безветренную погоду). Предполагается, что при наступлении таких условий предприятием будут сокращаться объемы производства, приостанавливаться отдельные виды работ, что позволит прекратить выбросы в атмосферный воздух абразивной пыли и значительно снизит выбросы оксида железа.

Кроме того, территория села Желтые Пески в районе деятельности предприятий включена управлением в план-график регулярных наблюдений за состоянием окружающей среды (атмосферного воздуха) на территории Липецкой области в рамках маршрутного мониторинга.

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#экология #воздух

Комментарии (6)

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Путин

35 секунд назад
Твои плохие игрушки заканчиваются , Терпение закончилось давно , Пора бы тебя гнать взашей дерьмовый метлой !.
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Джамшутинг

2 минуты назад
Это Шиес номер 2, и сколько ещё таких Шиесов будет, в этом Пукистане...
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Троцкий передал лавры лжи Путину

11 минут назад
На бумагах вваливают деньги в туризм, кооперативы. Но на деле область обросла вредными производствами: грязинская 'экономическая зона' со стекольной пылью на Левом берегу, цементный завод с ночной пылью по Соколу. Индюшатник под Кривцом, налоги с которого идут мимо, собственно, Кривца. Готовится добыча Никеля под Усманью, кстати, конкретно пострадавшего от Чернобыля. Еще раз говорю, без кровопролития ситуацию не исправить. Вырезанию подлежат также прикормленные подсосники едрисни в виде местного бизнеса, какие под команде будут защищать кормушку. Фальсификаторы выборов в виде учителей сдадутся сразу
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Нету хозяев в стране

19 минут назад
То храмы строят посреди парков, подстанции, то пчёл травят гербицидами, то свиней забивают по какой-то там чуме. Леса вырубают под видом горельника. Теперь металлургия официально(с) не выбрасывает вредных веществ, когда в 90-х каждый выпуск местного прогноза погода не обходился без превышения фенола-формальдегида.
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Как можно было

27 минут назад
Впритык к огородам построить завод?
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Молодцы

27 минут назад
Карман прежде всего , Трави все вокруг и всех !, Так держать ...,настоящие путинцы !.
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